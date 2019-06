Jamaica sufre más de la cuenta contra Curazao, pero clasifica a cuartos de final

Los jamaicanos, que llegaban como favoritos para superar a Curazao, tuvieron demasiados contratiempos para lograr el objetivo de seguir con vida en el torneo de la Concacaf.

El partido que se disputó en el Banc Of California Stadium, de la ciudad de Los Ángeles, comenzó con una enorme presión de parte de los jamaicanos, que buscaron por todos los medios ponerse en ventaja lo antes posible.

Pero mientras transcurrieron los minutos, la selección de Curazao ganó confianza, dio batalla y hasta generó algunas ocasiones de gol.

Shamar Nicholson, aprovechó una desconcentración de la defensa y con un suave remate venció al portero Eloy Room, para adelantar 1-0 a Jamaica, en el minuto 14.

Por más que quisieron aumentar la ventaja, los jamaicanos no volvieron a traspasar la línea defensiva de una selección de Curazao muy aguerrida.

Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@jff_football and @CuracaoFutbol play an exciting 1-1 tie in their final game of Group Stage!#JAMvCUW #GoldCup2019 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/iwYBLkhzOT

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 26, 2019