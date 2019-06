Haití derrota a Costa Rica 2-1 y gana Grupo B de Copa Oro

Costa Rica abrió el marcador al minuto 13 con un cabezazo del veterano ariete Alvaro Saborío, mientras que los caribeños igualaron gracias a un penal de Duckens Nazon al 57 y tomaron la ventaja definitiva al 81 con un gol del defensa Djimy-Bend Alexis.

Aficiones bulliciosas de ambos países colmaron las gradas del Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, para alentar a ticos y grenadiers.

Con el triunfo, Haití se convirtió en el campeón de la llave con lo cual enfrentará a Canadá en la segunda ronda, el próximo sábado en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Costa Rica, como segundo del grupo, deberá medirse a México en cuartos de final en el mismo estadio de Houston.

El técnico de los ticos, Gustavo Matosas, hizo numerosas variantes con respecto a la alineación que utilizó en sus dos partidos previos, ante Nicaragua y Bermudas, los cuales ganó sin convencer.

Costa Rica mostró cierto dinamismo en la parte inicial gracias a un cambio en los cuatro jugadores de la línea defensiva y la presencia del capitán Bryan Ruiz desde el inicio del partido.

El técnico haitiano, Marc Collat, también hizo variantes, dejando fuera al atacante Frantzdy Pierrot, uno de sus atacantes más efectivos.

Si bien los ticos crearon mejores opciones de gol en el primer tiempo, en la segunda parte fueron los haitianos los que tomaron control total del partido.

Haití presionó constantemente con arremetidas de sus potentes delanteros, Nazon y Hervé Bazile.

En la segunda parte, los caribeños intensificaron la presión en el terreno de juego, provocando errores en la parte baja de los centroamericanos.

Nazon robó un balón por la banda derecha y fue derribado en el área por el zaguero tico Francisco Calvo. El propio ariete anotó el penal.

En medio de la presión haitiana, Matosas envió al campo al defensa Oscar Duarte en lugar de Ruiz, creando una línea de tres centrales para cuidar el empate.

Sin embargo, Haití asfixió la salida de Costa Rica, y en un nuevo robo de balón, Derrick Etienne centró para que Alexis anotara el 2-1.

