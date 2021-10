Luis Enrique sobre el VAR en el gol de Mbappé: “Me muero de ganas de hablar pero no voy a entrar”

“ En el campo no tenemos la mejor visión pero me ha parecido una jugada difícil y no quiero hacer ninguna reflexión porque sabéis mi costumbre de no hablar de los árbitros. Me centro en las cosas que puedo controlar “, añadió.

“ Me muero de ganas de hablar pero no voy a entrar en este juego. Desde que soy entrenador, durante más de diez años nadie me ha escuchado hablar mal de los árbitros. Intento que mi equipo sea lo mejor posible “, valoró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la jugada que decidió el partido.

Luis Enrique mostró el orgullo que siente por la imagen dejada por sus jugadores en un torneo en el que vencieron a Italia, campeona de Europa, en su casa y plantaron cara a la campeona del mundo en la final.

“Da igual donde y contra quien juguemos, España hace su partido. Uno podrá valorar si jugamos mejor o peor, pero nadie puede decir que no juguemos igual en todos los sitios y me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que he visto“, valoró.

“Hemos sido capaces de ganar a la campeona de Europa y tuteado a la del mundo. Es un refuerzo grande y me pone en problemas para hacer la siguiente lista“, añadió.

En noviembre la selección española se juega el pase al Mundial 2022 con dos partidos decisivos, ante Grecia y Suecia, para los que pidió el apoyo de la afición.

“Ha sido bonito al acabar el partido ver como todos los españoles que han animado a la selección han reconocido el esfuerzo a los jugadores. Me gustaría ver una Cartuja a reventar y la afición volcada“.

France take the lead against Spain in the Nations League final through Mbappe. Theo Hernandez with the assist pic.twitter.com/XsScIDkpxd — Milan Eye (@MilanEye) October 10, 2021

Elogió el nivel de Sergio Busquets, elegido mejor jugador de la Liga de Naciones. “Valoramos el premio de Busi, nos hace sentir orgullosos porque se valora al que queda subcampeón. Es un jugador vital que transmite muchísimos valores fuera del terreno de juego y viéndole jugar es un gusto. Es el pilar“.

También resaltó el buen nivel que mostraron sus defensas. “Eric García y Laporte, Marcos alonso y Azpilicueta con Busi hemos sido capaces de defender a una de las mejores delanteras de selecciones, si no la mejor. Les dije que no podían darles ni un metro y hemos podido controlar con dificultad a jugadores top“.

Busquets: "the referee told us that Eric Garcia wanted to play the ball and that kills the offside… But he wanted to play the ball because the ball would have reached Mbappe who was offside! It doesn't make sense!" pic.twitter.com/imhepp236Z — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 10, 2021

How am I supposed to explain to my grandkids that Mane was offside but Mbappe wasn’t? pic.twitter.com/W00ByS9vOl — Transfer News (@TrustyTransfers) October 10, 2021

En su análisis del partido, lamentó el tanto del empate de Karim Benzema, clave en el desenlace de la final, por la rapidez con la que se produjo para anular el marcado por Mikel Oyarzabal.

“Nos costó los primeros 10 minutos, ellos presionaron alto, la siguiente media hora es la que habíamos planteado y en la segunda parte estaba todo controlado, sabiendo las circunstancias de las transiciones y la pena es que cuando hacemos el gol, ellos en vez de estar tocados, se inventa Benzema algo espectacular con una acción que no te esperas. Nos costó volver a meternos. No hemos podido disfrutar y meterles el miedo durante más de 30 segundos“, sentenció.