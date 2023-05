¿APM Terminals cierra operaciones? EPQ invitó a empresas extranjeras a ofertar el manejo de contenedores

Francisco Anleu, gerente general de la EPQ, informó en una citación en el Congreso, que la consecuencia de la nulidad del contrato de servicios y del usufructo con APM Terminals Quetzal es que no podrá continuar las operaciones del aforo aduanero.

A la citación de la comisión parlamentaria de la Pequeña y Mediana Empresa, asistieron miembros de la Junta Directiva de la EPQ, el viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) Rodolfo Letona, representantes del sector privado organizado, y delegados de APM Terminals Quetzal.

El tema portuario es de interés de los agentes económicos y esta semana la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), realizó un evento en la cual se comprobó que el sistema portuario ya no cuenta con suficiente capacidad instalada y falta el mantenimiento adecuado de los calados, mientras aumenta el volumen de carga (sobre todo, granel) y la congestión de buques.

Aunque son contextos completamente diferentes, este sería otro de los contratos a los cuales se llegaría a un final abrupto, ya que el pasado 30 de abril concluyó el contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla por un plazo de 25 años que aprobó el Congreso, y que también generó incertidumbre.

¿Cuál es el problema?

En la reunión indicada, Anleu explicó que el contrato (acuerdo de intervención I44-2012, por el que se constituyó contrato con TCQ Terminal de Contenedores Quetzal, que luego dio paso a la operación de APM Terminals), “fue declarado nulo por las cortes, y no va a variar el fondo; se está buscando una solución para garantizar la operación y todos los detalles están en análisis”.

Sergio Pérez, director legal de APM Terminals, confirmó que ha tenido reuniones con varias autoridades para buscar una solución viable, pero las conversaciones se han extendido “y como cualquier diálogo, no hemos llegado a conclusión alguna. De ambas partes hay voluntad de encontrar una salida que fuese lo menos lesiva posible, pero realmente no hemos llegado a un acuerdo”.

Si la sentencia queda firme, Pérez explicó que las licencias de operación de APM Terminals pierden validez y legalmente, ya no se podría operar la carga y la terminal quedaría paralizada. Los accionistas de APM Terminals son el Grupo AP Moller (Maersk) y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Ante esto, Anleu declaró que se busca garantizar la continuidad de la operación y se respetará la inversión que se hizo por la terminal, que incluyen aspectos operativos, jurídicos y financieros. “Estamos buscando con APM Terminals el mecanismo, las formas legales que satisfagan las pretensiones de ellos. Es una mesa de acuerdos con base en ley”, dijo Anleu, ante los cuestionamientos del diputado Lázaro Zamora, quien convocó a la reunión.

“Somos conocedores de la resolución judicial que declara nulo el contrato de usufructo y de servicios portuarios, lo que no depende de nosotros. Con base en ese escenario, construimos una posible solución, que es la realidad actual que podemos y debemos informar”, recalcó el directivo de EPQ en la citación.

Omar Barrios, presidente de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), es de la idea que no se debe detener el servicio y buscar una salida para no suspender las operaciones y descartó que se esté enviando un mal mensaje a los inversionistas extranjeros.

Cartas y exclusiones

Mientras se lleva a cabo la mesa de diálogo con APM Terminals para encontrar una salida, Anleu indicó que se han buscado opciones internacionales para solucionar el problema, ya que localmente no existe una empresa experta en el manejo de una terminal de contenedores.

Por lo tanto, se envió cartas de interés a tres empresas: Yildirim Holding (Turquía), Ictsi (Filipinas) y Piosas (España), sobre las cuales, Pérez aseguró que han sido proveedores de Maersk, y por ejemplo Yilport (Yildirim Holding), es una empresa familiar de origen turco que tiene experiencia en el oriente del Mediterráneo y es proveedora de EPQ. “Si usted nos compara, nosotros somos un monstruo”.

Ictsi es de origen filipino con mucho personal ex Maersk, que tiene un giro de negocio diferente, en el sentido de que opera en puertos pequeños y recientemente adquirió una terminal en Croacia, aparte de que no cuenta con el respaldo de una línea naviera.

Y Piosa fue socia de la Terminal de Contenedores de Barcelona, tiene algunas operaciones de carga granelera y experiencia en puertos muy pequeños. Las primeras dos tienen una experiencia más amplia que la tercera, dijo.

Cuando el diputado Zamora le preguntó a Anleu si le había enviado invitación a APM Terminals, este respondió que no, debido a que hay un pronunciamiento de la sentencia sobre este caso en particular, y aunque dicha sentencia es contra TCQ y no contra APM Terminals, indicó que “es el antecedente y al final de cuentas, es una sustitución”.

Carla Ramírez directora legal de APM Terminals Quetzal, aseguró que no hay ninguna limitante para poder participar y la sentencia es corta, en el sentido de que se limita a declarar nulos los contratos y no existe impedimento para que la compañía pueda participar nuevamente para operar en el puerto o tener un nuevo contrato. “Al no invitar a APM Terminals, pareciera que ya está arreglado el pastel”, expresó el diputado Zamora.

Pérez declaró que al inicio se habló de un contrato de transición con un tiempo determinado, hasta que se realizara un concurso internacional, pero esa opción quedó fuera de la mesa.

Retiró que están interesados en continuar operando en Guatemala, pues se trata de un grupo sólido, con experiencia probada en varios países y “hay US$70 millones en el cajón para hacer las inversiones en la fase que correspondía, según el contrato original”.

Empresarios se pronuncian

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, manifestó que es una pena y no es posible que un problema de manera trascendental se esté viendo a última hora “y por capsulas”, lo que denota falta de transparencia.

“Estoy escuchando que se enviaron invitaciones para manifestar interés a tres empresas internacionales, ¿entonces la solución se está pensando o ya se tiene? Simplemente se está compartiendo que es la contratación de una empresa que estará operando la terminal. Si ya se enviaron las manifestaciones de interés, es que ya se tomó la decisión, y nos preocupa mucho la importancia en el corto plazo de garantizar la operación”, manifestó.

La ejecutiva, dijo que esta situación también envía un mensaje de falta de certeza jurídica a los potenciales inversionistas, aparte de que si hay una decisión, que será operar con un tercero, también se puede hacer una licitación internacional para que vengan los mejores y que APM Terminals participe en esa competencia.

Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, declaró en la citación que es preocupante porque su sector importador es el mayor usuario de la terminal portuaria “y no se puede pensar que haya uno o dos días sin operación, por la catástrofe económica y social que eso puede llegar a tener”.

Añadió que si no se ha llegado a un acuerdo cuando se notifique la sentencia, habrá serios problemas por lo que debería haber un plazo de transición temporal. “También debe evaluarse que APM Terminals pueda tener la operación mientras concluye un proceso transparente y abierto”.

Se congelarán las operaciones

Gabriel Corrales, director general de APM Terminals, comentó que, una vez ejecutada la sentencia del fallo, esto ocurría: