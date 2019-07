Usuarios de Energuate tienen nuevo cobro para combatir pérdidas por robo de energía

Diversas protestas han surgido en el país contra las empresas de electricidad, en otros casos las compañías denuncias robos y impago. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Según explicó Néstor Herrera, gerente de Tarifas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) ese ente reconoció a Deocsa y Deorsa por este concepto el mismo porcentaje que en el quinquenio anterior.

Aunque la Comisión no aprobó a Energuate el total del costo de la red ni el total de las pérdidas, adicionalmente sí les reconoce un programa de inversión de hasta US$55 millones para el plazo de cinco años para combatir el robo de energía y pérdidas no técnicas dentro el nuevo Valor Agregado de Distribución (VAD) que cobró vigencia el 1 de julio del 2019.

El VAD es el monto máximo que pueden cobrar las compañías a los usuarios por el servicio de distribución. El cobro, que también se le conoce como cargo por distribución, se hace por cada kilovatio hora consumido y va incluido en la tarifa que se refleja en la factura mensual al usuario.

Herrera explica en el extracto de entrevista acerca de tales decisiones y las innovaciones que incluye el nuevo estudio.

Las nuevas tarifas por distribución de energía de Deocsa y Deorsa y el cobro fijo, que varían con el nuevo VAD, están en vigencia a partir del 1 de julio ¿a partir de cuándo se deben incluir a las facturas de los usuarios?

Los valores consignados en las resoluciones de la CNEE que aprueban el VAD y el pliego tarifario, entraron en vigencia a partir del 1 de julio, a partir de esa fecha se deben incluir en las facturas. Debido al corrimiento del asueto (del Día del Ejército) las distribuidoras empezaron a emitir facturación desde el 2 de julio.

En total el VAD aprobado para Energuate es más alto que el del quinquenio anterior ¿Por qué en varios segmentos bajó el cobro de este cargo al consumidor?

Se dan reducciones en el cargo fijo y en el cargo por distribución, este último está incluido en el costo de kilovatio hora que se factura al usuario.

Se ven algunas reducciones en los cargos fijos sobre todo en las tarifas de baja tensión simple y baja tensión simple social (Tarifa Social y No Social), la mayor parte de los usuarios de Deocsa y Deorsa están incluidas en estas dos categorías tarifarias, aunque también tiene usuarios en otras categorías en menos cantidad.

Cuando se hace una revisión tarifaria se analizan los distintos costos que deben ser integrados a las tarifas, los niveles de demanda de energía de parte de los usuarios y la cantidad de usuarios que se proyecta que una distribuidora va a tener en un periodo, en este caso de un quinquenio.

Resultado de esas proyecciones y eficiencias en costos que se observaron en el estudio tarifario son las cifras aprobadas en el pliego.

Entonces el incremento del Valor Nuevo de Remplazo (VNR) o el costo de la red como se le llama en términos más coloquiales, lleva un incremento de la red a futuro, pero no es simplemente un crecimiento monetario sino lleva asociado el costo de crecimiento de demanda y un costo de eficiencia en la distribución de la energía eléctrica.

Es decir, subió el costo, pero también va creciendo el número de usuarios y el consumo energía y por ello se puede reflejar una reducción en el cobro al usuario.

¿Qué porcentaje de pérdidas se le está reconociendo a cada distribuidora y por qué conceptos?

Las pérdidas de las distribuidoras están integradas por pérdidas técnicas y no técnicas.

Las técnicas corresponden a las cantidades de energía y potencia que por temas ingenieriles o temas técnicos la red tiene un valor de pérdidas, estas son perfectamente medibles.

Las pérdidas no técnicas responden a otros factores entre los cuales está la no lectura, deficiencia en los sistemas de facturación y otros actos asociados como por ejemplo el consumo de energía que no se paga y otros, que ya no responden a un factor técnico sino responde a factores comerciales o de gestión de una distribuidora.

En el actual pliego tarifario que se emitió para el período 2019-2024, se han reconocido los mismos niveles de pérdidas que se venían reconociendo en el quinquenio anterior. Para Deocsa se reconoció 16.7% y para Deorsa, 16.5%. Estos son los valores que se le reconocen en la tarifa a las distribuidoras en concepto de pérdidas,

Energuate solicitó que se le reconocieran entre las no técnicas las pérdidas por robo y conflictividad ¿Se reconoció algo al respecto?

Se indicó que la distribuidora estaba pidiendo el reconocimiento de esos fondos, pero en el quinquenio anterior ya existe un componente de perdidas no reconocidas, es decir que la distribuidora ya estaba recibiendo una remuneración por ese concepto y seguirá recibiendo un porcentaje igual. Históricamente en las últimas tres revisiones tarifarias ya se incluía este concepto.

Para Deocsa lo reconocido es 4.49% y para Deorsa 3.93% sobre la red de media tensión.

En algún momento en información que circuló en medios se hablaba de que pedían reconocer el doble, pero creemos que los valores reconocidos de pérdidas no técnicas corresponden a los valores de la gestión de una empresa que efectúa sus ciclos comerciales, que hace esfuerzos por combatir todas aquellas actividades que provocan estas pérdidas.

Creemos que estos valores contienen lo que técnicamente e históricamente es correcto y ha correspondido a lo que la distribuidora puede manejar dentro de su gestión de pérdidas.

Menciona que se reconoce otro rubro que tiene relación con este tipo de pérdidas. ¿De qué se trata?

En ningún momento se le está cortando, negando o dejando sin recursos a las distribuidoras para combatir la problemática que ellos han venido mencionando durante bastante tiempo.

En la tarifa ya se está pagando un porcentaje de esas pérdidas (por robo y conflictividad) y a partir de ahora adicionalmente la distribuidora puede recuperar la inversión de un plan para combatir esas pérdidas ya que aparte de los valores de pérdidas no técnicas, para este quinquenio se ha dejado la posibilidad (a las distribuidoras) de reconocimiento de todos los costos de un plan específico para combatir las perdidas no técnicas.

Fue propuesto por la distribuidora dentro de sus planes de inversión, mencionando estas actividades. No específicamente habían dicho que harían un plan como este, pero al final la disposición que se emitió fue dejarlo como un plan para ese objetivo.

El monto que se puede llegar a reconocer es de US$55 millones, con un máximo de US$11 millones anuales.

Es un monto adicional de los porcentajes de pérdidas, en el cual se le está dando la oportunidad a la distribuidora de que ejecute el plan, de que realice las campañas, planes educativos, marketing, obras en la red, gestiones de cobro, inspecciones y normalización de suministros que están integrados en el plan de trabajo para combatir este robo de energía y pérdidas no técnicas.

Debe comprobar esa ejecución con todas las pruebas y respaldos documentales de costos ejecutados, fotografías, videos, actas de reuniones con la sociedad civil.

Energuate pidió que se le aprobara un valor de la red de alrededor de US$1 mil 400 millones, pero la comisión autorizó entre US$945 millones y US$1 mil millones. ¿Cuáles son las razones por las que no se aprobó el total solicitado por las distribuidoras?

Es un proceso largo, toma normalmente un año y la emisión del pliego de Energuate ha llevado más de un año.

Desde que la distribuidora presenta su estudio tarifario se hacen análisis de distintas etapas y la distribuidora va haciendo propuestas acerca de la forma óptima y adecuada de prestar el servicio y la atención, valorización de las redes, gestiones comerciales, operación y mantenimiento. La distribuidora presenta sus propuestas y la Comisión las analiza y critica dentro del marco de legal de los términos de referencia y buenas prácticas basado en la Ley General de Electricidad y su reglamento.

Como Comisión debemos revisar si esto responde a ratios eficientes, y se han emitido observaciones y se ha ido reduciendo el monto. Al final el monto que se considera como eficiente para la prestación del servicio y que cumple con parámetros de una red económicamente adaptada y óptimamente dimensionada para los servicios que se requieren son los valores que al final se han aprobado.

¿Si la empresa no está de acuerdo aún existe algún recurso legal para impugnar?

Al ser una resolución emitida por un ente administrativo, en este caso la Comisión de Energía, ellos cuentan con recursos legales para oponerse si este fuera el caso.

En el actual estudio y pliego tarifario para cinco años se ha aprobado algunas innovaciones. ¿Cuáles son?

Aparte del tema de plan de combate de pérdidas no técnicas que otras innovaciones hay en este estudio.

Uno muy importante es que se reconocerá el desarrollo de proyectos de electrificación rural. Para los proyectos de electrificación más allá de la obligación de energizar a los usuarios la franja de 200 metros alrededor de sus instalaciones.

Es decir, se le está dando a las distribuidoras la oportunidad de que energicen comunidades al costo más allá de los 200 metros y que esos proyectos le pueden ser reconocidos en tarifa si justifican la inversión.

Esta opción es nueva para Energuate, a la Empresa Eléctrica de Guatemala ya se le había aprobado en el VAD que entró e vigencia en agosto del 2018.

También se incluye un plan de inversión para regularización de las instalaciones eléctricas que ponen en riesgo la vida de las personas. Se le podrá reconocer las campañas de concientización al usuario y campañas de trabajo con las municipalidades para reglamentos de construcción y emisión de licencias de construcción y los costos que deriven de mover las redes de los lugares en que esté en riesgo la vida de las personas.

Se aprobaron también la posibilidad de reconocer la construcción de puntos de Backup, es decir de circuitos para hacer una red más robusta, por ejemplo, en las redes que son muy largas, esto ayudará a que el voltaje se mejore y que a la hora de haber una falla se deje sin servicio solo un ramal y no un área mayor.

Tarifas horarias para los usuarios son otras innovaciones, además se fijó las tarifas para uso de equipo que es de difícil medición como vallas, mupis, semáforos y otros.

Las solicitudes y argumentos de Energuate:

Las empresas de Energuate (Deocsa y Deorsa habían solicitado US$1 mil 426.6 millones por el Valor Nuevo de Remplazo o valor de la red para el período del 2019 al 2024.

La CNEE fijó esa cifra enUS$945 millones, monto que puede subir a US$1 mil millones al integrarse más inversiones.

En febrero del 2019 Energuate informó que tienen pérdidas de US$50 millones anuales por conflictividad social de los cuales US$28 millones son por robo de energía de forma directa y US$22 millones que el usuario “no paga en facturas a la distribuidora, sino que le paga a grupos al margen de la ley que incentivas este tipo de comportamiento”.

La CNEE reconocía en el VAD pasado el 13% de pérdidas, sin embargo, las pérdidas de la compañía son superiores al 20%, de las cuales la mitad son pérdidas técnicas y la otra mitad por robo de energía añadió la empresa en esa oportunidad.

Las distribuidoras propusieron para el plazo del 2019 al 2024 que les fueran reconocidas pérdidas de alrededor de 17% en promedio ya que se incluyó en el estudio acciones de eficiencia para reducirlas.

Energuate no ha emitido opinión acerca del nuevo VAD aprobado por la CNEE para el plazo en mención.

Tarifas y cargos autorizados al usuario

Luego que entró en vigencia el nuevo VAD, los cargos o cobros que se hacen al usuario quedaron así:

El cargo fijo (cobro por gastos de administración mensual) bajaron alrededor de Q5 en cada distribuidora, de Q17.41 a Q12.28 en Deocsa, mientras que en Deorsa disminuyó de Q17.54 a Q12.08.

Este segmento incluye los usuarios residenciales tanto para Tarifa Social como Tarifa No Social y pequeños negocios y comercios.

El cargo por distribución (VAD) bajó Q0.05 para Deocsa y se fijó en Q0.54, mientras que para Deorsa disminuyó Q0.04, y quedó en Q0.50

Aparte es el cobro por generación y transporte de energía, así como las tasas del IVA y de alumbrado público.

Contenido relacionado

> Cómo podría impactar el cambio en la tarifas de Energuate a las pequeñas y medianas empresas e industrias

> Propuestas de gobierno no deben excluir electrificación rural: CEPAL

> Cómo llevar energía eléctrica a las comunidades más aisladas del país