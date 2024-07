La ejecución de los ingresos tributarios de los 14 impuestos que registra la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), superó en 17.6% la meta establecida para el primer semestre de este año, con un resultado de Q49 mil 364.6 millones contra Q41 mil 993.4 millones esperados.

Sin embargo, en comparación con el mismo período del año anterior, los registros indican que el alza fue de 7.3%, ya que lo recaudado superó solo en Q3 mil 367 millones los Q45 mil 996 millones cobrados entre enero y junio de 2023.

Aunque el indicador está en terreno positivo, se ha reflejado un menor dinamismo, sobre todo en los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y tributos al comercio exterior, que, según las autoridades, es un reflejo de la marcha la economía, y es uno de los indicadores medibles durante los primeros cien días de la administración del presidente Bernardo Arévalo y su gabinete gobierno.

Por impuestos

En las estadísticas de cobranza reportadas a junio, y publicadas recientemente en el rubo de impuestos internos, el ISR y el IVA muestran que en el caso de la renta la tasa de crecimiento es de 6.8% y al IVA doméstico que es el que registra el consumo de bienes y servicios, es de 7.2%.

Por ejemplo, para la renta la recaudación acumulada en el primer semestre fue de Q14 mil 811.6 millones, mientras en el mismo periodo del año pasado fue de Q13 mil 920.2 millones, lo que supone un ligero aumento de Q891.4 millones. Para el IVA, la cobranza fue de Q11 mil 225.7 millones, y el año pasado alcanzó los Q10 mil 470.4 millones, o sea Q755.3 millones más.

La importancia de ambos tributos en el sistema recaudatorio es que sostienen la mayor parte del funcionamiento e inversión del presupuesto estatal, y todo lo que pueda suceder con su recaudación, puede afectar los diferentes programas del gobierno central y las diferentes dependencias.

Los impuestos internos reportaron un acumulado en el semestre de Q34 mil 828.3 millones, lo que equivale a Q2 mil 366.5 millones más que en 2023, cuando se situaron en Q32 mil 461.8 millones.

En cuando a los impuestos al comercio exterior, el reporte de ejecución indica que el monto acumulado fue de Q14 mil 536.3 millones, unos Q1 mil 1.2 millones más que en 2023, al alcanzar los Q13 mil 535.1 millones, o sea 7.4% más.

"El fundamento de estos resultados reiterando que están en congruencia con el escenario medio que estimó la banca central en cuanto al crecimiento nominal de la economía" Érick Echeverría Mazariegos, intendente de Recaudación

Aquí las estadísticas destacan que el IVA importaciones, fue de Q12 mil 462 millones siendo mayor en Q793.1 millones a los Q11 mil 668.9 millones del año pasado, por lo que el crecimiento fue de 6.8%.

¿Qué lo explica?

Prensa Libre consultó a Erick Echeverría Mazariegos, intendente de Recaudación, quien explicó el fundamento de estos resultados reiterando que están en congruencia con el escenario medio que estimó la banca central en cuanto al crecimiento nominal de la economía.

“Entonces, la cobranza de impuestos está en sintonía con el ritmo de la actividad económica que se está proyectando para este ejercicio fiscal”.

Al hacer una clasificación por impuestos, manifestó que los correspondientes al comercio exterior se han recuperado 7.4% en el primer semestre, ya que al mismo periodo del año pasado tenía una caída de -0.3%.

Para los impuestos internos que tuvieron un crecimiento es de 7.3%, que es positivo, aunque menos dinámico, pero que está “muy de la mano en cuanto al comportamiento de la actividad económica”.

Tendencia moderada

Echeverría Mazariegos indicó que se ha observado una tendencia moderada respecto al año pasado, pues el ISR tuvo tasas de crecimiento del 11% en el mismo periodo del 2023. En el IVA doméstico, “se ha observado que la recaudación viene respondiendo a ese comportamiento de la actividad económica y hay algunos sectores que se están revisando porque por su importancia, vienen presentando una leve desaceleración en su liquidación anual y estos son comercio, industria y construcción, por lo que se ha entrado a analizar a algunos proveedores del Estado”.

¿Qué lectura hay?

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que los resultados de la recaudación del primer semestre son relativamente normales conforme los valores que se han venido presentando en la trayectoria desde 2021.

Precisó que, en forma global, la recaudación muestra un incremento interanual del 7.3% respecto del mismo período del año anterior, un poco por encima del 7% que el Banco de Guatemala (Banguat) previó como crecimiento económico -nominal-.

“Entonces, como tal, el recaudo tiene un comportamiento bastante acorde a la actividad económica, aunque hay impuestos, como el de solidaridad (ISO), los relacionados al comercio exterior y el de distribución de bebidas, que han tenido comportamiento destacable”.

Los impuestos más grandes, el IVA y el ISR, crecieron el 7% y 6.4% respectivamente, al igual que la actividad económica, como debiera ser, atendiendo a la formulación teórica. Sin embargo, es interesante observar que el ISR en su liquidación tiene menos crecimiento, lo que puede estar asociado a que hay aumento del pago del ISO de los contribuyentes (lo cual implica que luego los créditos al ISR aumentan).

"El recaudo tiene un comportamiento bastante acorde a la actividad económica, aunque hay impuestos, como el de solidaridad, los relacionados al comercio exterior y el de distribución de bebidas, que han tenido comportamiento destacable” Abelardo Medina Bermejo, analista del Icefi

Reiteró que el rendimiento tributario no es excepcional, y si bien es cierto que la recaudación está 17.6% sobre la meta programada, esto es simplemente consecuencia de la subestimación de los valores previstos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que no han sido corregidos, dado a que no ha sido aprobada la readecuación presupuestaria.

Cierre en 2024

El intendente también brindó una perspectiva de lo que será el comportamiento de la recaudación para el cierre del ejercicio fiscal e insiste en que se esperaría mantener la relación en cuanto a la actividad productiva.

Confirmó que, en el primer trimestre del año, se mantuvo un incremento en la eficiencia del IVA, cálculo que es posible con la revelación del primer producto interno bruto (PIB) trimestral que divulgó el banco central.

La eficiencia del primer trimestre del 2023 fue de 47.1 a 47.5 en el 2024, por lo que la expectativa es mantener la recaudación en relación con la actividad económica, por lo que se entró a conocer los sectores productivos que han mostrado desaceleración, para conocer otras variables más allá de la pérdida de la actividad económica y establecer acciones de control.

Confirmó que la recaudación al finalizar el ejercicio podría estar sobrepasando los Q100 mil millones.

Carga fiscal de 11.7%

Para el Icefi, la estimación que se realiza regularmente ha mostrado, desde el año anterior, que la carga tributaria esperada para el presente año oscilará en 11.7% del PIB, similar a la observada en 2023.

En cuanto al valor recaudatorio total se estima que estará en torno a Q102 mil 200 millones, reportando un crecimiento cercano al 7% y un exceso sobre las metas de recaudación del orden de Q15 mil 900 millones, “que como ha sido apuntado, se debe principalmente a la subestimación de ese valor”.

El referido centro de investigación hace notar y recomienda que será interesante evaluar en el futuro la determinación de cuánto de dicha recaudación corresponde al comportamiento de la actividad económica y cuánto, por las medidas administrativas de la SAT, sobre todo debido a que prácticamente el crecimiento esperado lo explica la propia actividad económica. “Sin embargo, ese es un tema que deberá realizar en su momento el Ministerio de Finanzas Públicas, como ente rector de la política fiscal”.