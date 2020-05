Coronavirus: Así es el protocolo sanitario que aplican las maquilas de exportación en Guatemala

el Mineco tiene registradas 332 maquilas o fábricas de vestuario y textiles. Foto con fines ilustrativos. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Refiere que pueden surgir más casos de coronavirus, tanto en fábricas de ropa como en otras, por la fase epidemiológica en que se encuentra el país, porque el virus ya se expandió.

Los comentarios surgen luego de que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) pidió a las autoridades de Salud poner en cuarentena a unos 900 trabajadores de una maquila de San Miguel Petapa donde se han reportado 24 casos de coronavirus.

Dicha organización ha establecido un protocolo para el funcionamiento de las fábricas, que incluye más de un turno de trabajo y escalonamiento de horarios en áreas comunes como el área para alimentación y al momento de entrar o salir. Sin embargo, queda a criterio de cada una adoptarlo.

Las fábricas de vestuario y textil inscritas en el Ministerio de Economía (decreto 29-89) son 332, pero esa institución no puede saber cuántas están operando porque no ese está haciendo esa supervisión, respondió la entidad por medio de la oficina de Comunicación Social.

El ejecutivo expone también casos recientes en el sector y el impacto económico por suspensión de pedidos.

¿Por qué están surgiendo más casos de covid 19 en maquilas como en la fábrica de textiles en San Miguel Petapa?

Están surgiendo esos casos porque el virus ya es comunitario, cada día se van a ir dando más casos. Hay un protocolo, pero incluso con el protocolo las personas se pueden contaminar.

Dicha maquila no es socia de Vestex. Es una maquila coreana, donde siguieron el protocolo y dieron el aviso, pero donde mayor problema están teniendo es en los comedores, en la entrada o salida porque se juntan en la puerta. Ahora, en general los casos van a ser más comunes.

El protocolo es vital, nosotros advertimos mucho a la gente (empresarios) que hicieran dos turnos, no solo por más distanciamiento social, sino que al tener dos turnos si se contamina uno puede seguir operando la fábrica con el otro.

¿La maquila sigue operando?

En ese caso ya fue cerrada por las autoridades de salud, ahora habrá que esperar que les autoricen a abrir de nuevo.

Ellos siguieron su protocolo, tienen médico los revisó, en la empresa descubrieron el caso, pero se pudieron haber contagiado en cualquier otro lado. Esto empezó la semana pasada, (a los trabajadores) los llevaron la semana pasada a que los diagnosticaran y el Ministerio de Salud decidió cerrarla hoy (lunes).

El @PDHgt @JordanRodas recomienda a Dirección Área de #Salud #Guatemala Sur evaluar la posibilidad de poner en cuarentena a +900 trabajadores de Fábrica Textil ante +20 casos #COVID19 y 35 pendientes de resultado, dicha maquila continúa funcionando sin las medidas preventivas pic.twitter.com/hiJGBUQWvU — PDH Guatemala (@PDHgt) May 18, 2020



Ya está cerrada y eso va a ser más común cada vez, y en las maquilas hay mucho que hacer, lo que queremos es seguir impulsando el protocolo, porque lo peor que puede pasar es que se le contamine la planta. Ahora esa fábrica, por ejemplo, va a estar cerrada unas tres semanas.

¿Qué protocolo tienen que seguir este tipo de fábricas?

Distanciamiento físico, ordenar las áreas comunes, medidas de higiene y seguridad, uso de gel y mascarillas. Si se encuentra alguien en la planta con síntomas se le envía al médico, la mayor parte de fábricas tiene sus propias clínicas, el doctor lo diagnostica y si lo ve sospechoso entonces lo refiere a donde Salud Pública le indique. A ellos los enviaron al IGSS porque son afiliados. Empezaron nueve casos, le hicieron hisopado a otras 20 personas, pero ahora van a tener que poner en cuarentena a toda la fábrica.

¿En qué consiste?

El protocolo que impulsa la entidad cuenta con 12 pilares, algunas de estos son:

Van desde medidas antes del trabajo como desinfección del vehículo particular o colectivo y sus pertenencias.

Controles de ingreso en las instalaciones o áreas de trabajo, que incluye mantener la distancia de 1.5 metros, trazabilidad del personal con registro de pasajeros en la unidad colectiva, desinfección del área personal de trabajo al iniciar y al retirarse así como mantener la distancia mencionada.

Los protocolos de limpieza, la etiqueta social que incluye uso de mascarilla, no compartir objetos de uso personal ni herramientas de trabajo.

Además, se establecen medidas de convivencia social, la distancia física sigue siendo necesaria y no saludar con contacto directo.

Escalar horarios de descanso o de actividades que representen convergencia de personas y evitar aglomeraciones.

También capacitación, registros de datos e interacción laboral de los trabajadores.

En operación aparte de medidas de distanciamiento y limpieza de equipo de trabajo se añade, los vendedores no deben llevar pasajeros en el transporte de la empresa, se debe evitar el trabajo de grupos vulnerables, medir el número de personas que caben en un área.

Se incluyó la emergencia por casos de contagio, y desinfección del área de trabajo de paciente positivo.

¿No mantuvieron el distanciamiento físico en la fábrica de San Miguel Petapa?

No lo sé, y sería aventurado decirle si se hizo o no. Nosotros hemos dicho e insistimos que para todos lo mejor es mantener dos turnos. Además, hoy en día no es que las personas se contagien en el centro de trabajo, sino que ya se está en una fase que puede contagiarse en cualquier otro lugar, y se corre riesgo porque cuando empiezan a dar los síntomas ya es tarde y se pudo haber contagiado a más personas.

Hay un protocolo, creo que estas personas no siguieron el protocolo que nosotros le dijimos, pero sí el que establecen los reglamentos de salud.

¿Cuántos trabajadores posee esa planta?

Tiene más de 800 personas, pero no sé si todos estaban trabajando ahí. El caso fue detectado por personal de la fábrica y siguieron los procedimientos. En este caso (ante los contagios) era mejor cerrar la fábrica. Se debe enviar a todos a observación y el que empieza a sentirse mal se le debe ingresar al sistema de salud, si no se sienten mal les hacen el hisopado y si no los confirman pueden regresar a trabajar, pero todo ese proceso se va a llevar más de tres a cuatro semanas.

¿Cómo afecta al sector la epidemia y sus repercusiones?

Al sector le ha ido mal, porque no todos están trabajando a su máxima capacidad. Se está trabajando a un 25% de capacidad porque el mercado ha estado cerrado. Estados Unidos estuvo cerrado y no hay demanda, las fábricas que están trabajando están haciendo equipo médico. Pero ahorita se corre el riesgo en todos lados. Ya le pasó a la SAT, a entidades privadas, y esto va a ser la nueva realidad.

¿Cómo les ha ido con exportaciones estos meses?

Según datos al 27 de abril estamos US$91.9 millones debajo de lo exportado a la misma época del año pasado. En el 2020 se exportaron artículos por US$500.07 millones, 15.53% más bajo que en el mismo plazo del 2019.

Estados Unidos ya empezó a reanudar actividades ¿cuándo podrían venir más pedidos?

Estados Unidos empieza ciertas actividades para normalizarse, pero una cosa es que abran las tiendas y ora cosa es que la gente llegue a comprar.