Coronavirus: Mintrab recibe primeras llamadas entre denuncias de trabajadores y dudas de patronos

Asi es. En ICS de la 15 av zona 13 en el edificio WTC estan haciendo que los trabajadores lleguen y si no, les quitan su bono. Cuando en Manila y otras partes del mundo donde ellos operan han cerrado. Les ofrece rutas de “acercamiento” que estan a 4 o 5 kilómetros de donde vivo. Eso ayuda pero no elimina el riesgo de ser contagiado. Que el abstracto estado haga algo contra estos patronos que no les importa la salud ni la seguridad de los guatemaltecos. Y dicen que sus polizas les permiten actuar asi y no la enseñan y si fuera así hoy estamos en una situación muy distinta y especial. ICS es el nombre de la compañía.