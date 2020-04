Coronavirus: Uso de banca digital crece entre un 15 y 60% y adopta nuevos usuarios

Noemí Galicia de 65 años se resistía a solicitar un usuario de banca en línea, pero debido a la crisis actual, que provocó el aislamiento social y la restricción de horarios, cedió ante la necesidad de contar con este servicio, y ahora es un usuario frecuente.

Galicia es un ejemplo de nuevos usuarios que percibieron diferentes entidades bancarias en las últimas dos semanas, en un momento en que los guatemaltecos buscan alternativas para evitar salir de sus hogares.

En este contexto vale recordar que la banca digital permite manejar las cuentas a través de una computadora o aparatos móviles.

Usualmente se pueden ejecutar tareas como transferir fondos, pagar cuentas, depositar cheques y revisar estados de cuentas en línea.

También, se refiere cuando el cuentahabiente desea consultar alguna duda con los representantes de servicio al cliente por teléfono, medios sociales, correo electrónico y chatbot en internet.

La mayoría de los bancos tradicionales operan también servicios en línea para sus clientes, y han desarrollado sus propias aplicaciones digitales que facilitan esos servicios.

Carlos Vides, subgerente de Banca Moderna de Banco Industrial afirmó que han detectado un incremento en el servicio del Bi en línea y se debe a un cambio de comportamiento por las medidas de prevención del virus impulsadas por el gobierno y por la información que se genera diariamente de nuevos casos.

Este cambio de comportamiento, dijo Vides, incluye la utilización de herramientas digitales, que le permitan a los ciudadanos, en la medida de lo posible, continuar su vida de manera “normal”.

“Las relaciones sociales, el comercio, el trabajo han tenido que ser abordados de manera distinta a la que lo veníamos haciendo. La visita al banco no es la excepción, por lo que usuarios que no habían dado el salto hacia lo digital, lo hacen ahora no por elección sino por necesidad”, expresó Vides.