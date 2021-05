De esta forma empresas afiliadas simulan negocios y erosionan el pago del ISR

Funcionarios de la SAT explican la forma en como empresas afiliados simulan negocios para disminuir el pago del ISR. (Foto, Prensa Libre: SAT).

El superintendente, Marco Livio Díaz, indicó que han detectado 23 casos de simulación de negocios por un monto facturado de Q671.1 millones.

Dentro de estos, 5 casos son de contribuyentes clasificados como especiales grandes, con facturaciones de Q417.3 millones; 15 son especiales medianos con Q248.9 millones y que son del padrón central por Q4.9 millones.

El monto creció de forma considerable ya que a inicio de año el monto facturado estaba en Q450 millones, explicó el funcionario.

El esquema de simulación consiste en que hay una empresa inscrita en el régimen de utilidades gravado con el 25% del ISR, en el cual tiene derecho a deducir costos y gastos efectuados, y declaración trimestral y anual.

La otra empresa está inscrita en el régimen optativo gravado con 7% de ISR y declaraciones mensuales.

Entonces esta segunda empresa le factura a la primera mencionada, en temas como alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles a precios que no son de mercado, honorarios profesionales, honorarios extraordinarios por servicios, servicios profesionales de formulación, estudios técnicos, comisiones de intercambio por tarjetahabiente, comisiones por otros servicios o auditorías, prestación de servicio de personal, bonos de transporte, bonos extraordinarios, servicios de logística y control de ventas, mercadeo, planes estratégicos y atención a proveedores y clientes.

Lea también: Cómo la escasez global de semiconductores obligó a cambiar la estrategia de inventarios en las empresas

Cuando se les pide explicación de que sucedió con esa facturación son empresas que no tienen un resultado para generar renta gravada, dijo Díaz comentando que son cantidades grandes, y gran facturación de empresas que no tienen substancia económica, agregó al explicar que se le ha citado a los contribuyentes y la mayoría ha aceptado la rectificación, en caso de que no se acepte el proceso es presentar denuncias.

Tienen un revestimiento de legalidad porque efectúan retenciones, pagos por bancarización, reducen el gasto hasta por 25% y aprovechan el crédito fiscal del 12% del IVA.

Otro problema que detectaron es que las empresas inscritas en el régimen del 7% (optativo) no pagan el IVA sino que compran inmuebles personales, artículos de lujo, electrodomésticos, casas de playa y otros.

Lea puede interesar: Bueno, abrir un canal digital para su negocio; malo, no tener un plan de manejo