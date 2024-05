Productores y exportadores guatemaltecos, principalmente de macadamia y café, aún se encuentran sin información concreta sobre los motivos de la República Popular China para prohibir el ingreso de sus productos al país asiático, a pesar de encontrarse ya en puertos.



Aunque hubo un pronunciamiento de las autoridades de dicho país el viernes 24 de mayo (jueves 23 por la noche en Guatemala), el mismo no confirma ningún veto al comercio que va desde Guatemala, pero sí le reprocha al país su apoyo hacia Taiwán.



Ante esta situación, algunos exportadores comenzaron a tomar decisiones sobre suspender o retrasar sus envíos o redirigirlos hacia otros destinos, hasta saber exactamente lo que sucederá en el futuro próximo.



Macadamia, el más afectado



Guatemala se convirtió en uno de los principales productores de macadamia y ya ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial, explica Flor Galdámez, secretaria de la Asociación Nacional de Macadamia.

Pero ahora están en la incertidumbre porque entre 50% y 60% de la producción va hacia China. En la cosecha del 2022 se exportaron 15 mil toneladas, principalmente a esa nación, aparte de Países Bajos y Francia.

En el país hay 3 millones de árboles en producción, en un área de 13 mil hectáreas en los departamentos de Suchitepéquez, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, Retalhuleu, Santa Rosa, Guatemala, San Marcos y Jutiapa.



Dentro de la organización están 3 de los exportadores más fuertes y uno de estos es Swiss Gourmet, al que le retuvieron 2 contenedores, hay otros dos en tránsito y dos que recién estaban saliendo, expuso la ejecutiva.



La otra compañía es Industria Guatemalteca de Macadamia, S. A. (Inguamasa), la que ya tenía dos contenedores en puerto chino, que los importadores no lograron sacar de aduana y el cliente les pidió que lo regresaran porque ya no lo quiere.



“Esa venta se pierde y en esos casos hay dos opciones: sacarlo del lugar y traerlo de regreso o buscarle otro destino. A veces es más fácil quemarlo en el puerto por el costo del transporte de vuelta o porque es un producto vulnerable a las temperaturas”.

Otro problema es que ya circula información de que una empresa ya no va a comprar macadamia para exportar hasta que se sepa lo que va a pasar. En tanto, otros dos exportadores comenzaron a buscar otros mercados.

Aún no hay estimaciones sobre las pérdidas potenciales, “considerando el precio del producto, serían millones en daños, aparte de que si el problema continúa, no se podrá contratar personal”, agregó.

El caso del café



En cuanto al café, según refirió Amador Carballido, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), también hay incertidumbre. “Se habla de 40 contenedores que están detenidos en Guatemala porque se suspendió el envío ante el curso de esta situación". Aunque el ejecutivo comentó por la mañana que surgió información no confirmada de que contenedores con carga de café pudo ingresar por el puerto de Shanghai, por la tarde confirmó que no habían entrado.



Según datos consultados en el sitio electrónico de la Asociación Nacional del Café (Anacafé) por expertos del sector, el 2% de las exportaciones cafeteras del país tiene como destino China. Eso representaría que del total enviado de la cosecha 2022-2023 de 3.87 millones de quintales, alrededor de 77,400 quintales se destinaron al país asiático. Y, en divisas, del total de US$944.4 millones representó unos US$18.8 millones.



Consultado Sergio Mazariegos, coordinador del Comité de Cafés Diferenciados de Agexport, indicó que hacia ese país se empezó a exportar entre 2014 y 2015, y ya es un mercado importante en crecimiento.



“La expectativa es qué va a suceder, si habrá apertura, si van a aceptar o no estos productos y qué opciones tienen los exportadores para manejar esta carga hacia otros destinos”, indicó.



Por ejemplo, para la carga que ya va en ruta, la preocupación es si se logra que las navieras lo trasladen a otros destinos. Lo que se puede es negociar y ubicar otro mercado. Respecto a la carga que no ha salido del país, lo que se está mencionando es mantener comunicación con los clientes, explicando que no es que los exportadores de Guatemala no quieran despachar, sino que es una decisión fuera de su alcance, explicó Mazariegos.

Aquí una opción usar la figura denominada roll on, que es correr la carga para el siguiente mes, pero por ejemplo, si en julio no se ha resuelto, este café se tendrá que llevar a otro destino. La ventaja es que el café no es un producto perecedero y se puede mantener en bodega hasta un año.

Entonces, sugiere mantener la calma, esperar los comunicados oficiales, enterarse de qué va a pasar y ver las opciones que tienen los empresarios. Mantener comunicación de doble vía con los importadores o compradores de China y con los productores en Guatemala.



Sobre los posibles costos o pérdidas, explicó que al colocar y pagar el flete de exportación FOB, que es colocarla de puerto a puerto, los cargos adicionales por los contenedores que ya están en puerto de destino, no los cubre el exportador, sino el importador.

Si va en tránsito, ya está pagado el flete y el espacio en el barco; y si la carga aún está en Guatemala y se atrasa su envío, el exportador deberá pagar costos de bodega por la espera o flete de regreso a su sede.

Otros productos



Carballido expuso que han revisado otros productos y hasta el viernes 24 de mayo, solo el café y macadamia reportaban dificultades para el ingreso de sus exportaciones a China.



Agregó que posiblemente haya algún problema con las frutas de exportación, pero este producto ya va saliendo de temporada y casi no hay nada pendiente de envío. En cuanto a los demás, como algún segmento de vestuario, según la temporalidad empiezan de nuevo a finales de este año o inicios del siguiente.

“De confirmarse que los exportadores de café lograron introducir sus contenedores, desvirtuaría que se trata de un bloqueo, y lo más que podemos pensar es tal vez en un mensaje del gobierno chino, pero nadie se aventura a asegurarlo. Por lo pronto, quien tiene mercadería que quiere salir de Guatemala para China, su gran duda es si la envía o no. Y la dificultad es más grande porque no hay relaciones diplomáticas para solucionarlo”, analizó Carballido.

“Es una medida de presión”

Al analizar la situación entre la República Popular China y Guatemala, varios especialistas coincidieron en que el gigante asiático empieza a presionar a los aliados de Taiwán, a efecto de que este quede aislado en el plano internacional.

El internacionalista Roberto Santiago Servent expuso que China decidió utilizar el comercio bilateral como medida de presión para los países que aún reconocen a Taiwán como Estado libre y soberano. “La postura de China será cada vez más clara y contundente: o dejan de reconocer a Taiwán y se acoplan a la política de una sola China o no esperen ningún intercambio de parte nuestra. La meta es terminar de cercar a Taiwán y dejarlo cada vez con menos reconocimiento a nivel internacional”, remarcó.

A su criterio, el tema actual pasa por la política exterior y la geoestrategia, por lo que “Guatemala debe de tomar la decisión de reconocer o no a China diplomáticamente o dejar de hacerlo con Taiwán. El problema de la balanza comercial y las exportaciones no pesa tanto por lo que Guatemala le vende a China, sino sobre lo que le compra. Un gran porcentaje de las empresas guatemaltecas utilizan productos o materias primas provenientes de China y eso es lo que de alguna manera mueve a la economía nacional. Sería una lamentable situación para el país que China llegara a prohibir las exportaciones de sus mercancías a Guatemala”, subrayó.

Sobre las posibles soluciones, indicó que ante esta postura de China, la Cancillería debe abrir una mesa de solución de controversias, abordando el tema del comercio internacional, velando por los intereses de los importadores y exportadores guatemaltecos. También debería analizar la conveniencia de aplicar “la doctrina Estrada”, que consiste en sostener relaciones diplomáticas y consulares con ambos países, China y Taiwán, llegando a acuerdos marco para definir el papel de cada parte.

De no actuar, a mediano plazo puede haber un endurecimiento de las autoridades chinas hacia el intercambio comercial entre ambos países, lo que forzaría a Guatemala a buscar otros proveedores o reconocer a una sola China.

“Es un mensaje de advertencia”

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, dijo que desde que fue de conocimiento la afectación a la exportación de cargamentos de café y macadamia, se requirió al despacho de la ministra de Economía -Gabriela García- su posición y las acciones a impulsar para salvaguardar los intereses de los exportadores nacionales.

Si bien la balanza comercial es ampliamente favorable a China, mencionó que “hay cientos de pequeños productores guatemaltecos afectados y nuestras exportaciones ascienden a más de US$100 millones por año”.

El legislador indicó que por parte del Ministerio de Economía se conoció que oficialmente no se tiene comunicación del gobierno chino, “pero esa cartera, como responsable de la promoción del comercio exterior, debe trabajar de forma inmediata y en conjunto con Agexport en la búsqueda de acuerdos que permitan la reactivación de toda actividad comercial con China, sin que esto represente un cambio en nuestra posición de reconocimiento a Taiwán”.

Ayala consideró que la acción de China es un mensaje de advertencia, que se espera no escale y que las autoridades ejerzan una adecuada defensa de la relación comercial bilateral.

Resolver por la vía diplomática

Álvaro Gonzalez Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) opinó sobre algún impacto en Guatemala, indicando que según las últimas cifras, hay exportaciones por alrededor de US$12 millones y de importaciones por unos US$1 mil millones en lo que va del año.

“Son temas más de política diplomática que tiene que ver el gobierno actual y el impacto es para quienes exportan porque representa fuentes de empleo, pero son temas diplomáticos que el gobierno buscará la mejor forma de solucionar”.

Sin notificación oficial



“De momento, como Ministerio de Economía, no hemos recibido ninguna notificación de parte de autoridades de la República Popular China y tampoco hemos podido validar que alguna autoridad nacional en Guatemala haya recibido algún tipo de notificación informando sobre la adopción de alguna medida de restricción, demora o incluso prohibición a productos guatemaltecos de ningún sector”, respondió el viceministro de Integración y Comercio Exterior del Mineco, Héctor Marroquín.



Agregó que siguen recabando información para poder tomar una decisión informada sobre las alternativas para encontrar una pronta solución a esta situación, agregó el funcionario en declaraciones trasladadas por medio de la Oficina de Comunicación Social del ministerio.



“Vale la pena resaltar que tampoco está confirmado. Hemos recibido una serie de mensajes dispersos de diferentes fuentes, básicamente de asociaciones gremiales y de exportadores, pero no hay nada oficial y nosotros como gobierno, podemos actuar únicamente con base a cuestiones que hayan sido notificadas”, expuso Marroquín.



Añadió que el comercio es un sistema de reglas y para poder accionar y activar mecanismos de solución se deben documentar los casos y tener suficiente evidencia para presentar.

Por su parte, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, indicó ayer que sus agremiados tampoco tienen conocimiento o información oficial sobre regulaciones emitidas por parte de autoridades del gobierno chino.



Explicó que como mercado de destino, China es la autoridad que debe notificar o publicar cualquier decisión regulatoria sobre sus importaciones, conforme a las reglas del comercio internacional.



“El agro es el principal exportador de Guatemala al mundo y en el caso del mercado de China, es estratégico y con un gran potencial de crecimiento para las exportaciones. Así que esperamos que este asunto se aclare y se resuelva de manera positiva para que los productos guatemaltecos puedan seguir llegando a China”, expresó la ejecutiva.