El piloto aviador que creó el imperio de vegetales en Guatemala

Me gusta contar mi historia a los emprendedores porque muchas veces ellos se ponen muchos obstáculos de que no han estudiado la carrera para impulsar cierto negocio, que no poseen recursos. Soy piloto aviador y no tenía conocimiento en agricultura y exportaciones, pero incursioné en el tema y así empecé el negocio. Pierre Dedet, presidente Grupo DetPon