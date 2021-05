El turismo cae en desesperación: “No sé qué información le llega al presidente, esto es una bomba de tiempo”

El turismo interno ha estado reactivándose en forma paulatina, sin embargo el extranjero aún está por debajo del año pasado. (Foto, Prensa Libre: Hemereoteca PL).

Expone que quienes se desarrollan en el sector de turismo están entrando en deudas, desesperación, más cierres de empresas y pérdida de empleos.

Considera que de no lograrse avanzar en la vacunación en el país, con la que podría ayudar en la reactivación de viajes, la recuperación no vendrá pronto y se está como un barco que quedó sin gasolina.

Según datos del Banguat, divulgados por Fundesa, el ingreso acumulado de divisas por turismo llegó a abril del 2021 a US$15.1 millones, drásticas caídas respecto del 2020 cuando se registró en US$186.1 millones, y del 2019 con US$414.1 millones.

¿Cuál es la situación del sector turismo a un año y dos meses después de que empezó la pandemia del covid-19?

Personas que han trabajado en la cadena de valor del turismo, como guías, pilotos y mucha gente más, se comunicaron conmigo para comentarme que se han ido a Estados Unidos, unos se fueron “mojados” o tal vez tenían visa, pero se fueron en busca de trabajo, y creo que son personas que ya no va a retornar al país. Esto ha pasado en el sector en el que me desenvuelvo como el de tour operadores.

Los que se quedaron aquí ya están desesperados porque todavía no tienen trabajo. Nos llaman personas que tuvimos que liquidar de sus labores, preguntando para cuándo podrían tener trabajo y ante la poca demanda se les va llamando de forma rotativa.

Los hoteles están operando a un 15%, las grandes de cadenas que no pueden cerrar porque su liquidez es grande, pero hay otros más pequeños que ya no pudieron seguir.

Respecto a los préstamos, entre quienes pudieron captar del CHN, algunas empresas del sector de turismo tuvieron que poner propiedades como garantía, ahora ya les están cobrando los créditos, pero el sector aún no se ha reactivado, sigue igual o peor y esto no se va a componer hasta que la vacunación avance.

¿Cuáles son las acciones prioritarias necesarias?

En Guatemala, lo principal que debe impulsarse es la vacunación, es lo primero que pregunta la gente en los países para poder viajar.

Camtur ha tratado de impulsar ante el Ministerio de Salud que se incluya a personal de atención al viajero en la cadena turística, esta semana se envió un listado preliminar estimado en 10 mil personas, esto ayudará para que en el extranjero puedan ver que ya el sector se está vacunando y contemplen al país dentro de sus planes de viaje. Ahora se está a la espera de la respuesta del ministerio.

Se incluyó en el listado a hoteleros, tour operadores, agencias de viaje, pilotos, guías turísticos, lancheros, personal de restaurantes, cocineros, meseros, personal de parques arqueológicos, de aeropuertos y artesanías.

En diciembre del 2020, se dio a conocer que alrededor de 16% de empresas de turismo habían cerrado en forma definitiva en el país. ¿Cómo siguió ese comportamiento?

Le hablo de forma personal de lo que he visto y calculo que estamos arriba del 50% de empresas formales. Muchas empresas ya cerraron, se dedicaron a hacer otro tipo de servicios. Esto es una bomba de tiempo por el impacto de una cadena de turismo que nadie se imagina lo grande que es.

En Antigua Guatemala la ocupación de los hoteles está bien baja, además la modalidad de Airbnb aprovechó mucho (mercado) y que lastimosamente esta gente no paga impuestos, y los hoteles que sí generan impuestos y que dan trabajo no tienen apoyo.

Se hablaba de 100 mil puestos de trabajo perdidos, entre indirectos e indirectos, durante el 2020 en el sector ¿tiene algún dato actual?

Creería que estamos en alrededor de 300 mil, porque no solo se trata de quien presta el servicio al turista, hay organizadores de eventos, guías de turismo, transporte, alimentos, productores, artesanos.

¿Han avanzado soluciones o respuestas en las 11 acciones que el sector propuso al gobierno ante la crisis y para empezar a recuperar al sector?

Lo principal que estamos trabajando para impulsar es el tema de la vacunación, para que se abra más el destino y que se pierda el miedo y que viajen hacia Guatemala.

Para las demás acciones se ha tocado puertas por todos lados y la verdad es que seguimos igual, solo son reuniones y reuniones, son desgastantes a veces y salimos a veces un poco confiados de que sí (se logró avance), pero se estancan, se cambia a las personas con las que se había hablado, yo creo que el sistema lo complica porque debería ser más directo como lo han hecho en Costa Rica o México, pero aquí hay que ir a pedir cacao, a tocar puertas en lugar de que se nos acerquen a nosotros y que nos digan qué necesita el sector.

¿A qué se debe que no avanzan?

Prácticamente se estancan, vamos con diferentes personas, nos dicen en el momento sí los vamos a ayudar, pero no se da el seguimiento y cuánto tiempo llevamos y seguimos en lo mismo.

Ya la gente está desesperada, llaman y nos dicen: “ya no aguantamos” y aquí lo único que nos pueden oír es que nos vayamos a plantar a hacer una manifestación y ese sector es grandísimo, como le digo es una bomba de tiempo que le tienen que poner atención, hay mucha gente involucrada a nivel nacional, la gente no se imagina lo inmenso que es esa cadena.

No sabemos qué pasa, preguntamos y todas son bolas y nos empiezan a decir que por ahí no va a pasar, tienen que ir con “x” o con “y” persona, nosotros ya no sabemos qué hacer.

Creería que se debe a falta de importancia o falta de comunicación hacia el presidente (Alejandro Giammattei). Somos la segunda industria sin chimeneas que más da al país y creo que no le han puesto atención.

Lo hemos hablado con varias personas, con gente del Inguat, esa entidad depende mucho de la iniciativa privada, debido a que de los impuestos que esta genera tienen los ingresos para su presupuesto.

También nos hemos reunido con otras entidades y es muy poca la atención que nos están poniendo. No sé cuál es la última información que le llega al presidente, y por eso tuvimos la reunión con Janio Rosales (secretario privado del mandatario) hace alrededor de un mes. A la reunión llegaron restauranteros, hoteleros, la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio, para trasladar el mensaje de que el sector está mal.

No conozco personalmente a Janio (Rosales), pero nos dio una buena impresión de que esto iba a caminar. Estamos a la espera de él para ver qué respuesta tenemos, la gente ya está muy desesperada.

Aparte de la vacunación, de las 11 acciones que el sector propuso, ¿qué otras son las prioritarias en este momento?

La promoción y la conectividad aérea es muy importante también.

Sobre el tema de préstamos se solicitaron reuniones con el CHN para ver cómo se pueden solucionar las dificultades que ahora se enfrentan y tratar de ayudar a la gente que solicitó los créditos para ver si se puede extender un poco más el plazo. A la mayoría no les dieron créditos porque, ¿quién iba a apostar? Un banco no le iba a dar un crédito si sabe que el turismo está tronado.

También está el tema de dotar de liquidez a las empresas para cubrir prácticamente las obligaciones, como el diferimiento de impuestos, las obligaciones tributarias, el ISO el IVA, el impuesto de turismo y otras

Otra acción que ayudaría es incentivar al trabajador del gobierno a que viaje en asuetos y feriados largos, el turismo interno ahí va, pero es otro tipo de gasto que hace, viaja en su vehículo, alquila una casa, trata de gastar menos. Recordemos que a ellos nunca les cortaron su sueldo.

Al paso que van el impacto y la reactivación ¿cuánto podría tardar una recuperación?

Hay cifras de que hasta en el 2023, estamos tratando de hacer todo lo posible en las 11 acciones que presentamos.

Las cosas se hacen sencillas cuando se tienen voluntad. Tengo la fe de que al abrir la vacunación puede abrirse el turismo desde Estados Unidos, a ese país no le conviene que toda la gente de aquí que se quedó sin empleo se vaya indocumentada para allá.

Incluso el mismo Estados Unidos nos puede ayudar, ya que están dando gratis vacunas en sus destinos, mucha gente se está yendo a vacunar allá.

Además, como han anunciado que brindarán vacunas a otros países y pueden decir miren le regalamos al sector turismo tantas vacunas, eso es importante en que nos ayuden con ese tema.

¿Cuánto más tiene capacidad de soportar el sector?

El sector ya está en una fase en que todo el mundo está haciendo otro tipo de trabajo.

Incluso a muchas bodas de destino que se han aplazado varias veces, muchos hoteles les están diciendo que tienen una fecha límite para el aplazamiento porque tampoco pueden aguantar tanto. Las bodas de destino que se han celebrado han venido unas 25 personas solo los familiares, solo con el 10% de asistentes de lo que se preveía.

¿Qué escenarios manejan?

Se observan a la deriva, como un barco que quedó sin gasolina y esperamos que no nos agarre una tormenta fuerte, porque nos hunde.

Tratamos de ser positivos, pero si en 6 meses no pasa nada, se tiene que mirar a otro tipo de empleos y de servicios y buscar qué hacer. Muchos hoteleros ya están viendo en vender propiedades, porque hay deudas, hay competencia de otros países en donde ayudan mucho al turismo con subsidios e incentivos.

La gente que tiene autobuses (para transporte de turismo) ya los vendieron, los guías están trabajando en call center los pilotos están haciendo de taxistas y se pierde ese valor y formación del trabajador en el sector de turismo.