Empresarios con altas expectativas y 6 desafíos para el nuevo Gobierno, según encuesta de Cacif

Cacif: “Salario mínimo para 2020 no debe subir”

El “salario mínimo para el 2020 no debe subir” dijo el presidente del Cacif Juan Carlos Tefel y argumentó que hay un mal cálculo de la canasta básica. De no llegar a acuerdos entre el sector patronal y laboral deberá ser fijado por el Presidente Jimmy Morales, pero para 2019 el mandatario no lo subió.