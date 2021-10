En algunos años podría desaparecer la tradición anual de preparar y degustar el fiambre. ¿Por qué?

El monitoreo

Los incrementos de precios de determinados vegetales, legumbres y verduras comenzaron a percibirse desde el pasado 20 de octubre, pero ayer, la libra de haba se cotizaba en Q10; la de ejote, Q2.50; la de arveja, Q10; la de Bruselas, Q6; la docena de zanahorias, Q10; dos unidades de coliflor por Q15; y un repollo, Q10.

En tanto que la libra de cebolla costaba Q4; cebolla con tallo, dos paquetes por Q15; la libra de chile jalapeño, Q3.50; y la papa, tres libras por Q10. En cuanto a los embutidos y conservas, los precios son muy variados, pues un paquete de 42 salchichas normales puede costar Q30 y uno de 6 unidades, pero tipo alemán, puede costar Q80. Los jamones también pueden tener precios desde Q20 hasta Q60 la libra.

Elsa Vásquez, vecina de la capital, expresó que hubo un incremento respecto al año pasado, especialmente de la arveja, repollo, y coliflor, pero hubo otros ingredientes que mantuvieron sus precios, o que reflejaron bajas, como la cebolla, el chile jalapeño y las bruselas.

Lea también: Bitcóin: ¿Se pueden regular el dinero digital y las criptomonedas en Guatemala?

Pero otras amas de casa que realizaron sus compras este viernes expusieron que la mayoría de ingredientes registró un incremento significativo.

Poca venta

La familia Cuá, del Comedor Los Batidores en el Mercado Central, tiene más de 50 años de preparar este platillo con una receta que ha pasado de una generación a otra. Y el objetivo, aparte de degustar el platillo en familia, es vender platos de diferentes tamaños con precios que oscilan entre los Q35 y los Q150. No obstante, indicaron que este año, las ventas han estado bajas.

María Asunción, comerciante del mismo lugar, indicó que hay poca venta porque los precios de todo tipo de productos y servicios (tales como las carnes, transporte, combustible, etc.) han subido en el país y los sueldos permanecen bajos. Por eso, las personas ya no pueden comprar, aparte de que para un fiambre pequeño, no se gasta menos de Q200. “Ojalá durante el fin de semana se acerquen más personas a comprar, pues estamos con peores ventas que el año pasado”, dijo.

Sergio Gómez, de la pollería y marranería Mary, coincidió con María Asunción, al indicar que muy pocas personas se han acercado a adquirir los ingredientes del fiambre. Él vende butifarras, longanizas, chorizos y otros embutidos y han tenido que mantener precios durante varios años, con la intención de atraer a los clientes.

Efecto estacional y cíclico

Abel Cruz Calderón, gerente del INE, explicó que en octubre siempre se observa una presión en los precios por la demanda de verduras y todo lo relacionado al fiambre, aparte del cambio de clima por tratarse de la finalización del invierno.

“Hoy ya se compraron todos los productos y durante la semana, los mercados se vieron afectados por una inusual demanda debido a esta tradición culinaria; y por lo general, los comerciantes aprovechan el aumento de la demanda de verduras para subir un poco los precios”, enfatizó.

Añadió que, en la medición de la inflación de octubre, siempre se refleja este aumento, pero en noviembre, los niveles vuelven a la normalidad. En cuanto a los embutidos, el comportamiento es distinto, pues las empresas distribuidoras saben que en esta semana incrementarán los volúmenes de venta y por eso ofrecen una serie de ofertas.

Le puede interesar: Qué alternativas hay ante el riesgo de escasez de electrodomésticos, computadoras y electrónicos este fin de año

“En ese sentido se analizan dos variaciones: las empresas de embutidos buscan duplicar sus volúmenes y no afectan los precios, mientras que los vendedores de verduras aprovechan la demanda extraordinaria y suben los precios”, explicó el funcionario, al añadir que este comportamiento es estacional ya que se siempre se presenta en los últimos 10 días de octubre.

Cruz Calderón aseguró que el fiambre no es un platillo que está al alcance de todos, y no todas las personas lo consumen, por eso no se mide como canasta alimentaria específica.

“El fiambre es un platillo caro y por eso se prepara en cantidades que alcancen para toda la familia porque gastar tanto solo para cinco personas no trae cuenta. El éxito consiste en que los ingredientes abunden para que puedan salir más de 20 platos”, ejemplificó.