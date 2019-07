Energuate acciona contra nuevas tarifas de energía y contradice a CNEE

En julio entró en vigencia un nuevo pliego de tarifas por distribución de energía eléctrica para los usuarios de Energuate. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Entre otras, las razones que los llevaron a tomar esta decisión es que no les redujeron reconocimiento de costos para la operación de su red y no les reconocen las pérdidas que afronta la compañía por robo de energía originado por conflictividad.

A diferencia de lo mencionado por la CNEE, ente que argumenta que sí se reconocen ese tipo de pérdidas, Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, explicó que las pérdidas que se les reconocen son iguales al quinquenio anterior pero que no son por los costos por la conflictividad.

El plan de inversiones para combatir las pérdidas y robo por la conflictividad también se ha incluido en el quinquenio anterior, mencionó.

El nuevo VAD y cargos fijos y cargos de distribución que se cobran a los usuarios en las tarifas de energía de Deocsa y Deorsa entraron en vigencia el 1 de julio del 2019.

En el extracto de esta entrevista Carranza explica las posturas de la empresa.

¿Ha impugnado Energuate el nuevo VAD y las nuevas tarifas por distribución de energía?

La Comisión Nacional de Energía emitió las el 28 de junio seis resoluciones. Dos de estas aprueban el estudio del Valor Agregado de Distribución que la empresa presentó con las modificaciones que la Comisión consideró oportunas para emitir los pliegos tarifarios. Ante estas presentamos un recurso de revocatoria el 2 de julio, pero ayer (8 de julio) la Comisión notificó que no le dio trámite porque a su criterio no corresponde este tipo de recursos.

Las otras resoluciones contienen los pliegos tarifarios para Tarifa Social y la no social, presentamos un recurso de revocatoria ayer (8 de julio) y tampoco le dieron trámite.

¿Continuarán con los recursos legales o podrían llegar a un arbitraje internacional?

Los abogados están analizando, pero aún se puede presentar un recurso en el Ministerio de Energía y Minas, si este no es favorable están otras instancias, incluso el arbitraje internacional.

¿Qué inconformidad tienen?

Nuestra inconformidad está basada en anomalías regulatorias y legales que vemos que la comisión cometió y actuó de manera contraria a la Ley General de Electricidad y su reglamento.

A criterio de la empresa, ¿qué aspectos se incumplieron?

Hay una serie de ilegalidades que la comisión ha cometido en la definición ha cometido en la definición de estos pliegos tarifarios. Una de esta es la definición de una metodología distinta de la que está establecido en la Ley General de Electricidad.

Además no considerar las pérdidas por la conflictividad social que forman parte de una situación ajena a la distribuidora en donde prestamos el servicio de energía eléctrica y eso está contemplado en la ley y el reglamento.

La Comisión incumplió el artículo 96 del reglamento que le da la posibilidad a esa entidad de presentar observaciones al estudio tarifario que presente la distribuidora.

En segunda revisión la CNEE emitió 39 observaciones, no aprobó nuestro estudio y debió entrarlas a Conocer una comisión pericial. Pero en sus resoluciones la CNEE hace modificaciones más allá de esas 39 discrepancias, eso es una ilegalidad.

¿Qué impactos visualizan?

Las tarifas aprobadas no afectan al usuario porque bajan los cargos fijos y los cargos por distribución. Sin embargo, al no reconocer todos los costos se pone en riesgo toda la cadena de suministros del servicio y la mejora en la calidad del servicio.

El riesgo ya está presente y estamos tomando una serie de medidas para intentar mantener la continuidad del suministro.

A la fecha se ha desvinculado de la compañía alrededor de 100 colaboradores para poder soportar este gran golpe que hemos recibido de la Comisión de Energía Eléctrica.

Sin embargo, la CNEE explicó que les reconocen para este quinquenio niveles de pérdidas de entre 16% y 17%, y entre esos entre 3% a 4% de pérdidas por robo de energía y conflictividad…

No es así. La empresa solicitó a la CNEE un reconocimiento de pérdidas en promedio del 17% en total, pero nos están reconociendo solo el 13% de pérdidas (entre técnicas y no técnicas), igual que en el quinquenio anterior y tampoco están reconociendo pérdidas de robo por conflictividad.

El 3% o 4% que ellos mencionan son las pérdidas de robo de la operación de un servicio como el de energía e incobrables, pero no incluye las pérdidas de robo que se originan por conflictividad o grupos organizados.

Por ejemplo, las pérdidas de energía actuales de la compañía ascienden a 20%, de eso 7% son por robo sistemático por grupos ilegales y conflictividad social, ese 7% no está reconocido en la tarifa.

No sabemos exactamente qué hicieron, con mucha pena le digo que no tenemos el expediente de lo que la comisión resolvió. No nos han dado acceso, aunque ya se solicitó, pero se puede ver que los factores de pérdida son exactamente ellos mismos que definieron son los mismo que hace 5 años. En base a eso se puede ver que no variaron.

Nuestro estudio era muy diferente a eso, pero en las resoluciones se ve que solo copiaron los datos de las resoluciones del quinquenio anterior. Eso no es técnico, tiene una motivación distinta a la regulatoria en el país.

Pero también refirió la Comisión refiere que les está reconociendo, para trasladar a tarifa, US$55 millones en cinco años para un plan para combatir pérdidas indicando que es primera vez que se incluye…

La Comisión lo está incluyendo como un plan de inversión y no lo está reconociendo en tarifa sino que está proyectando incluirlo cuando realmente se ejecute. Esto ya se ha hecho en otros quinquenios porque los costos que hemos tenido para enfrentar la conflictividad son altos, se han implementado muchas acciones.

La conflictividad social es distinta a la de hace cinco años. Este año se habla de US$11 millones por año, en el pliego anterior era de alrededor de entre US$7.5 millones y US$8 millones.

¿A cuánto ascienden los montos de pérdidas por conflictividad?

El conflicto social es una realidad, es algo que está reflejado dentro de nuestros libros contables, ahí está lo que la Comisión no deja trasladar a tarifa por robo de energía, y está también ahí lo que la distribuidora no percibe como facturación del servicio de energía eléctrica derivado de las acciones ilegales de grupos al margen de la ley que cobran en nuestro nombre un servicio que no prestan.

Los datos son variables de un año a otro. La Comisión no ha dejado pasar a tarifa US$28 millones al año por robo de energía eléctrica, y luego las facturas que otras agrupaciones al margen de la ley cobra en nuestro nombre a nuestros usuarios y que ellos se quedan con esa cantidad de dinero son US$22 millones.

Esto sumado son US$50 millones que a la compañía le cuesta el conflicto social. Estos costos son principalmente el pago de generación de energía para cubrir la demanda de ese servicio y que Energuate paga cumpliendo sus contratos (con los generadores) pero le provocan una pérdida a la compañía por ese monto.

¿Qué opinan de los montos totales aprobados del valor de la red y de las tarifas que pueden cobrar al usuario en cargo fijo y cargo de distribución?

Los impactos que tiene el nuevo pliego tarifario son descomunales para la gestión y estabilidad del servicio de distribución en el área de Energuate.

Antes teníamos un VAD que se veía afectado por el no reconocimiento de US$50 millones por el conflicto social, en este nuevo pliego tarifario tampoco se reconoce nada de ese monto, pero adicionalmente hubo una baja adicional que no tiene ningún sustento técnico ni regulatorio. Esta baja adicional en el tarifario es de US$35 millones (unos Q262.5 millones) solo para el 2019.

Solo en el 2019 el cargo por distribución es US$85 millones menor a lo que debiera tomando en cuenta costos como los mencionados y que no van incluidos en la tarifa que se cobra por kilovatio hora al usuario.

Desconocemos cuáles fueron las medidas que la Comisión usó para hacer los ajustes a nuestro estudio, pero no nos están reconociendo los costos necesarios para atender la red, para atender alguna emergencia o incidente.

La situación de la compañía es tan complicada que con una baja como esta, la calidad del servicio se va a perder porque va a pasar a segundo plano.

La Comisión no está incentivando ni fomentando las medidas necesarias para continuar con la calidad de servicio. La compañía ha tenido importantes mejoras en el servicio y estas mejoras se van a perder por la manera equivocada en que se está emitiendo estas tarifas.

La petición y la aprobación

Deocsa y Deorsa solicitaron US$1 mil 426.6 millones por el Valor Nuevo de Remplazo o valor de la red para el período del 2019 al 2024 y reconocimiento de 17% de pérdidas.

La CNEE fijó el VNR en US$945 millones, monto que puede subir a US$1 mil millones al integrarse más inversiones.

Por el valor de pérdidas por robo de energía por conflictividad hay dos posturas.

El cargo por distribución (VAD) bajó Q0.05 para Deocsa y se fijó en Q0.54, mientras que para Deorsa disminuyó Q0.04, y quedó en Q0.50

