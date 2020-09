Estas son las 5 líneas aéreas que reabrirían el 18 de septiembre si se aprueban protocolos pendientes

El Aeropuerto Internacional La Aurora está operando al 25% de su capacidad. (foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

“American Airlines, Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines y United Airlines podrían iniciar operaciones el 18 de septiembre si se publican los protocolos mencionados a la mayor brevedad posible”, dijo Ruiz.

Sin embargo, expresó que mientras no se les brinden los protocolos de bioseguridad y requisitos de salud siguen sin certeza porque están pendientes de la confirmación de parte de las autoridades. El sector pide los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud Pública a aplicarse en los aeropuertos La Aurora, Mundo Maya y los aeródromos.

Es necesario que especifiquen los requisitos de salud para extranjeros y nacionales, insistió.

Viajeros deberán presentar pruebas de PCR o hacer cuarentena

Por la tarde del 3 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a las líneas aéreas que la fecha oficial para apertura de vuelos comerciales de pasajeros es el 18 de septiembre dio a conocer dos requisitos para pasajeros:

Los pasajeros deberán presentar prueba de PCR negativo con 72 horas de validez.

Si no cuenta con dicha prueba deberá cumplir con una cuarentena de 14 días que será supervisada por el Ministerio de Salud.

Agrega la circular que posteriormente brindarán información acerca de la atención que brindará el laboratorio y centro de salud que operará en el Aeropuerto La Aurora.

Motty Rodas, directora ejecutiva de Agla, confirmó que recibieron la circular, pero quedan algunas interrogantes porque no da información detallada. “Habla de la PCR y da la opción también de la cuarentena, pero no habla de la forma o pase de salud donde el pasajero que no trae la prueba se comprometa a pasar la cuarentena” y otros detalles del protocolo, añadió.

Otra información solicitada por Agla es que les informen hasta cuándo seguirá el toque de queda establecido por el gobierno de las 9 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente, para que las aerolíneas que tenían programados vuelos nocturnos saliendo o entrando en ese horario, no los programen aún sino hasta cuando el horario esté abierto, explicó Ruiz en la conferencia.

Es posible que se sumen una o dos aerolíneas una vez se tenga certeza con protocolos publicados por las autoridades, agregó.

“Para la apertura de los aeropuertos internacionales del país es esencial contar con los requisitos claros de ingreso a Guatemala y esa información se necesita de manera urgente. La apertura responsable de los aeropuertos es posible, urgente y necesaria”, expresó Juan Antonio Ruíz, presidente de Agla.

La fecha específica de reanudación de vuelos dependerá de la prontitud en la publicación de los protocolos mencionados, la capacidad de reacción en programación de vuelos y sistemas de reservaciones de las aerolíneas mencionadas, expuso el presidente de Agla durante la conferencia del Comité de Crisis del Sector Turístico Organizado para dar a conocer lo retos que enfrentan y solicitar acciones.

Aparte de las líneas mencionadas, otras compañías como Iberia, Delta y Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) anunciaron que reiniciarán sus vuelos en octubre, mientras que una más (Interjet) no incluyó a Guatemala temporalmente en sus planes de reinicio de vuelos, según se informó la semana pasada.

Aún con la intención de las líneas aéreas de empezar a operar, la conectividad del país se reducirá ya que de 44 vuelos al día que tenía antes el país, empezarán operar entre 5 a 6 al día debido a la reapertura paulatina de los países, la intención de viaje y los requisitos o restricciones por nacionalidades que puedan establecer los países, informó recientemente Agla.

Al no haber vuelos comerciales, no solo los viajes de negocios y turismo se han visto afectados, sino también la opción de carga aérea se ha visto mermada, pues la capacidad para importar y exportar mercaderías, productos agrícolas y medicamentos, se ha disminuido, al no contar con el espacio que ofrecen los vuelos comerciales para ello explicaron Ruiz y Nancy Mejía, directora ejecutiva de Camtur. Alrededor del 30% de la carga aérea de la región se traslada en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Conectividad terrestre

Luis Arturo Rey, Presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles (Apehgua) comentó acerca de la importancia de la conectividad terrestre tomando en cuenta que los mayores socios turísticos y comerciales arriban al país por vía terrestre en especial salvadoreños y hondureños.

“Aplaudimos el anuncio ayer del presidente de la República, respecto de la apertura de fronteras para mediados de este mes, pero es esencial conocer cuáles serán las medidas de protección de pasajeros y de trabajadores de entidades como Migración y Aduanas durante el paso fronterizo. Pedimos facilitar los trámites migratorios en las fronteras para reducir contactos y riesgos y por lo tanto no poner en peligro a las personas al hacer trámites migratorios. Solicitamos reglas claras y sabemos que la reapertura es posible de manera responsable”, concluyó.

En tanto Ricardo Sagatume, del sector de Cruceros dijo que también es necesario tener certeza de la apertura para ese segmento de turistas, ya que hay dos líneas interesadas en reanudar operaciones hacia la región. Sin embargo, dijo, se requiere trabajo conjunto con los puertos.

El Comité de Crisis expuso los retos que enfrenta el sector, indicando que aparte de la aplicación de protocolos de bioseguridad son desafíos la conectividad área nacional e internacional, la conectividad terrestre y pasos fronterizos, la reactivación del turismo interno de manera sostenible y responsable y la apertura de destinos, sitios, atractivos turísticos y realización de eventos, así como la necesidad de apoyo hacia el sector turístico incluyendo acceso a créditos.

Andreas Kuestermann, Presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport y del Buró de Convenciones de Guatemala, comentó sobre el impacto del turismo interno para la economía nacional el cual representa unos Q26 mil millones y por lo tanto esencial para la recuperación económica para todos los sectores productivos del país.