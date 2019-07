Este viernes rige el contrato de tiempo parcial y así lo aplicarán empresas pequeñas y grandes en Guatemala

Las escuelas de idioma en sitios turísticos pueden aprovechar el tiempo parcial. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Reglamento del Convenio 175 de la OIT entra en vigencia este 5 de julio, luego de que el pasado jueves 27 de junio se publicara el Acuerdo Gubernativo 89-2019 en el Diario de Centro América.

Con esto, las empresas en Guatemala quedan habilitadas para contratar a un trabajador en una jornada de trabajo inferior o distinta a las jornadas existentes en la legislación vigente.

De acuerdo con lo publicado, el trabajador a tiempo parcial goza de los mismos derechos y prestaciones (como el aguinaldo, la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público o las vacaciones) de un trabajador a tiempo completo.

El reglamento no se limita a un sector o empresa en particular, puede aplicar desde una maquila o un centro de llamadas, hasta un banco, un restaurante o una pequeña empresa que solo necesite empleados en una fracción del día.

En busca de maestros de español

Es el caso de Christian Spanish Academy, una escuela de español con más de 30 años en Antigua Guatemala, un negocio muy común en ese sector por la alta afluencia de turistas.

La escuela tiene 60 personas en planilla, pero con el reglamento de tiempo parcial calcula que en un año tendrá a 50 personas más, quiere decir que casi duplicaría su planilla, confirmó Franklin Contreras, de dicha escuela.

“Ahora con el reglamento vamos a poder horarios nocturnos, podemos enseñar español a todo el mundo a través del Internet, no habíamos podido expandirnos porque no teníamos contratación por hora, ya que estamos enseñando español en países de Asia, con horarios totalmente diferentes. Podemos atender solicitudes de gente que quiere estudiar a las 22 o a las 23 PM, eso flexibiliza que podamos cambiar nuestra dinámica”, indicó.

Añadió que en Antigua Guatemala hay más de 100 escuelas de español, “entonces tiene un gran efecto multiplicador. Hay un impacto hacia la economía de la población, se van a abrir las opciones de contratación”.

En el caso de Christian Spanish Academy están interesados en contratar desde gente de edad avanzada que han sido maestros toda su vida y tienen una valiosa experiencia docente, hasta jóvenes recién graduados que tienen habilidades para enseñar.

Hasta mil plazas en el mediano plazo

Los centros de llamadas o call center es un sector natural que por la industria y los clientes que atiende, se beneficiará de este modelo de contratación.

Así lo confirma Estuardo Ligorria, vicepresidente de operaciones de Telus International, quien calculó que ahora que están habilitados a contratar personal por hora, su planilla se puede incrementar entre unas 500 a 1,000 plazas. “Quisiéramos crecer un 20% nuestra compañía en los próximos 18 meses”, confirmó a Prensa Libre.

“En el sector de contact center, nosotros tenemos estacionalidad en nuestro trabajo, hay épocas donde hay más y menos trabajo, horarios donde hay más flujo y menos flujo de llamadas, entonces, tener el staff de acuerdo al volumen de trabajo siempre ha sido difícil porque si yo tengo necesidad de 20 personas en la mañana y 60 en el horario de la tarde, tenía que tener 80 personas en horario de tiempo completo”, ilustró Ligorria.

El ejecutivo consideró que los más beneficiados con este nuevo reglamento son las personas, que antes no podían optar por un trabajo formal, madres que son amas de casa, que no tenían horario flexible para atender a sus hijos y tener ingresos para aportar a la economía familiar, jóvenes que estudian en la universidad c

Ligorria indicó que si llegaba un cliente del sector retail que en diciembre necesitaba más personal por el repunte de actividad en la temporada, no podían contratar, por ejemplo, a jóvenes que estuvieran en sus vacaciones.

Telus International tiene actualmente 5 mil 500 empleados distribuidos en cuatro sedes, una de las cuales está en Quetzaltenango, y que emplea a 800 personas. El ejecutivo no descartó que la nueva herramienta permita abrir más, sobre todo fuera de la capital.

La empresa busca personas con diploma de bachillerato, mayores de edad, con un nivel de inglés entre el 70 al 75% para arriba y conocimientos básicos de computación.

Mintrab hará inspecciones

El ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera Bolaños, dijo este miércoles que trabajarán en coordinación con otras instituciones para verificar el cumplimiento del salario y las prestaciones que tendrán derecho los trabajadores que sean contratados bajo esta nueva modalidad.

Resaltó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), deberá aplicar los descuentos respectivos a los empleadores que contraten a tiempo parcial.

“La vigencia del reglamento permitirá que muchas empresas que están demandando trabajadores por horas sea una práctica legal y que se cumpla lo que establece la ley”, apuntó el funcionario luego de participar en la reunión del Gabinete Económico.

Por el lado la Inspectoría General de Trabajo (IGT), también se llevarán a cabo las verificaciones a las empresas.

Preparan acciones contra normativa

Rigoberto Dueñas, de la comisión tripartita de la OIT y representante del sector trabajador, informó que representantes de las centrales sindicales del país presentarán en los siguientes días un recurso de inconstitucionalidad por la vigencia del reglamento, ya que, según él, hay violaciones a la constitución.

Explicó que los argumentos están en lo que establece la Carta Magna, de que la jornada laboral es de ocho horas diarias y no en tiempo parcial.

Además, que el empleador debe pagar el salario completo a los trabajadores y no por tiempos menores.

“Tenemos materia legal para declarar la inconstitucionalidad de este reglamento y estamos por finalizar el análisis jurídico para presentar las acciones”, reclamó Dueñas.

