Esto pagará de impuestos si importa un vehículo usado

Nelson Escalante, directivo de la Gremial de Importadores de Vehículos Usados comentó que aún no han evaluado la tabla con detalle, pero esperan que si hubo incrementos sean de acuerdo a lo que trabajaron en conjunto con la SAT durante el año.

“Esa tabla de valores está consensuada con valores reales. Este año estuvimos platicando con SAT y se les llevamos el Dada Book que es un libro que ese utiliza en Estados Unidos para darle valor a los vehículos usados y se trató de consensuar para los pic up que son los carros que mayor incremento han tenido, pero que este año esperamos que no lo tengan”, dijo el representante.

Escalante afirmó que aún están analizando la tabla y esperan que los incrementos la tabla haya sido elaborada sobre bases reales y actuales, de acuerdo a los valores que se han estado aplicando en otros años.

¿Por qué se usa la tabla Iprima?

El representante explicó que para que no sean rechazados y sean enviados a la tabla, primero la ley ordena presentar la factura, pero sino la traen, o no se puede comprobar, o hay indicio que no es real se aplica la tabla.

Es importante que la factura sea reconocida, porque de lo contrario tendrá valores más altos que una factura que viene correcta, “la diferencia es significativa”, afirmó Escalante.

Estas son algunas recomendaciones para poder importar vehículos:

Traer documentación correcta

Asesoría factura original

Documento de pago de banco

Comprar con importadores autorizados

Este año se presentaron inconformidades por parte de los importadores de vehículos usados por el impuesto que se estableció para los vehículos tipo pic up, pero lograron acordar que no se pagará el aumento de las tablas.

Para evitar la misma situación, este año llevaron a cabo reuniones y sugirieron que los pic up tendrían una tabla especial.

La tabla despliega los siguientes detalles de vehículos desde el año 2019 hasta el 2005 y resto de años:

Vehículos por tipo

Marca

Línea

Centímetros cúbicos

Cilindraje

Puertas

Combustible

El acuerdo aclara que la tabla no aplica para vehículos del año en curso, y se aplicará a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.

En la página de la SAT ya están publicados los valores o bien los puede descargar a continuación:

El acuerdo de Directorio de la SAT se refiere también a aquellos vehículos terrestres que no aparecen incluidos en la Tabla de Valores Imponibles, por lo tanto, la base imponible se determinará de la siguiente forma:

Cuando la marca y línea del vehículo no aparezcan en la tabla se aplicará el valor que corresponda al rubro inmediato más bajo del vehículo que presente mayor grado de similitud en marca, línea, centímetros cúbicos, cilindros, puertas, combustible y número de pasajeros, y otras características como tipo y valor de importación.

Cuando las demás características no coincidan, se aplicará el valor que presente mayor grado de similitud en centímetros cúbicos, cilindros, puertas, combustible, y número de pasajeros, que corresponda al rubro inmediato más bajo, en la marca y línea del vehículo.

Cuando la marca aparezca, pero no coincidan las demás características se aplicará el valor que presente mayor grado de similitud en centímetros cúbicos, cilindros, puertas, combustible, y número de pasajeros, que corresponda al rubro inmediato más bajo, en la marca y línea del vehículo.

Cuando en la tabla no exista un año modelo que coincida con el vehículo a importar, se deberá utilizar el año modelo inmediato anterior contenido en la tabla.

Cuando el vehículo tipo pic up, marca Toyota, se encuentre en el rango de los años 1980 al 2004 y no aparezca en la tabla se deberá observar que al final de la misma se encuentra incluida una inclusión de esa marca en los rangos de los años del 1980 al 2004, por lo cual se aplicará el valor al año y modelo que coincida con el vehículo a importar.

