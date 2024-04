El Congreso se realiza cada dos años y en esta ocasión, durante el fin de semana hay exhibición de vehículos eléctricos.

Como parte de ese evento denominado "E-Mobility 2024", la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (Amegua), efectúa distintas actividades en Cayalá, con las cuales buscan presentar el avance que ha tenido este sector en el país.

Un indicador de esos avances es que cada año la adquisición de vehículos eléctricos ha crecido, refiere Nancy Chacón, presidenta de Amegua.

En el país hay en la actualidad unas 570 unidades 100% eléctricas, y aunque todavía es un número muy pequeño, el crecimiento en los últimos años es significativo, ya que solo en el año 2023 se vendieron 300 vehículos de este tipo, expuso la ejecutiva.

Años anteriores se vendían entre 20 a 80 unidades, pero se ha notado el interés por la adopción de esta tipo de vehículos y para 2024 se prevé que continué subiendo, añadió.

A diferencia de otros países, en Guatemala apenas se comienza a utilizar esta tecnología porque se está en el proceso de adaptación, asegura la representante de Amegua.

Uno de los principales temores para la adquisición de vehículos eléctricos es el acceso a los puntos de carga, aspecto en el que también se ha tenido un progreso.

Según Chacón inicialmente las personas les decían que les gustan los vehículos eléctricos, pero les daba miedo acerca de qué pasaría si deben viajar al interior del país y no hay cargadores. Pero, eso “es un poquito como el huevo y la gallina, ya que nadie iba a poner cargadores si no habían carros y a su vez la gente tenía temor de adquirir un carro eléctrico si no había cargadores”.

En la actualidad hay más de 100 cargadores públicos en el país Guatemala, la mayoría en la ciudad capital pero también hay muchos en el interior del país, indica, lo cual se debe a que ya varias empresas se han unido para colocar puntos de carga.

La semana pasada se inauguró el primer cargador rápido de Guatemala totalmente público, y está ubicado en Interplaza Xela. Este tiene una potencia de 120 kilovatios y se puede cargar en media hora hasta el 80% un vehículo eléctrico.

En cuanto al uso de batería y los tramos que debe recorrer un viajero en ese tipo de vehículos también se ha expresado inquietud de posibles usuarios, al respecto Chacón explicó que anteriormente, cuando inició esta tecnología, se tenían autonomía para unos 100 kilómetros, pero en la actualidad están entre 300 y 400 kilómetros, incluso hay algunos carros que pueden tener autonomías hasta de 600 kilómetros con una sola carga, aseguró la ejecutiva de Amegua.

Comenta que Guatemala es ideal para la movilidad eléctrica, por qué es un país pequeño, donde de norte a sur son unos 440 kilómetros y de este a oeste unos tenemos 330 kilómetros. Otra ventaja que observa es la producción de energía en el país con una proporción muy alta energía renovable al año, que va 70% hasta 80% por ciento.

En el caso de las baterías, explica que no son de plomo sino de litio, es decir sus componentes en su mayoría sin litio y muchos metales de valor como cobalto y níquel, y se usan en varias ocasiones. Por ejemplo, el segundo uso es como almacenamiento de energía, con proyectos solares, y cuando se degradan más se hace un reciclaje.

La recarga de baterías es una de las dudas que expresa el usuario, sin embargo, el sector expone que ha aumentado los puntos de carga en el país. (Foto, Prensa Libre: Byron Baiza).

“A nivel mundial hay muchas plantas de reciclaje, para nosotros la más cercana está en Costa Rica”. El procedimiento es que hace una separación de los materiales y se puede reciclar hasta un 98% de estos, los cuales se revenden para reutilizarlos, y se pueden convertir en una oportunidad de negocio amigable con el ambiente.

En otras regiones la adopción de vehículos eléctricos es mayor, algo que con el paso del tiempo sucederá en Guatemala según refiere Chacón.

Los que están liderando esta transición son China y Europa. Durante las conferencias del Congreso se Movilidad se conoció el caso Noruega en donde el año pasado el 85% de las ventas de sus vehículos nuevos fueron eléctricos. Es decir que 8 de cada 10 vehículos que se adquirieron fueron eléctricos.

Y, en Guatemala aún no se llega ni al 1%, ya que se está en una etapa muy primaria, y se está unos 5 años atrás de Costa Rica, cada país tiene un ritmo de adopción distinto, pero se va avanzando, indicó la presidenta de Amegua.

Uso en empresas y la recarga

La utilización de esta clase de automotores por distintas empresas del país también muestra un crecimiento debido a los beneficios que alcanzan. Liry Navarre, gerente comercial de Electron Power, explica que comenzaron con vehículos comerciales como paneles para distribución de última milla y se ha ido aumentando la disponibilidad de tipo de vehículos como una panel más alta y el camión de 4.3 toneladas. Estos, indica traen una batería más grande con la suficiente fuerza para circular.

Refiere que hay beneficios en ahorro de mantenimiento, en combustible y todo eso combinado representa ventajas para los costos del negocio.

Sergio Arévalo, gerente general de Tres E, coincidió en que aún uno de los temores de las personas es la recarga de los vehículos.

Refiere que la firma se dedica a instalar puntos de carga para empresas, restaurantes, centros comerciales, quienes lo usan para sus vehículos pero también ofrecen esa opción a sus clientes, además cuentan con una red de recarga pública en la que se cobra por ese servicio al usuario.

Explica, entre otros detalles, que el vehículo eléctrico se gestiona distinto al de combustión, entonces, normalmente la pregunta es que tanto se debe recargar, pero sucede igual que un teléfono móvil que se pone a cargar por la noche alrededor de una ahora. Y, cuando se viaja se necesitan los puntos de carga estratégicamente localizados.

Sin embargo, dijo que ya se cuenta con 100 puntos de carga pública, entre ellos en Poptún (Petén), Huehuetenango, Quiché, Escuintla, Esquipulas (Chiquimula), Jutiapa, Cocales (Suchitepéquez), aparte de los ya mencionados por Chacón.

Se debe revisar la carga que tiene el vehículo se revisa la ruta y si hay cargadores por el lugar, se gestiona la carga, y la otra ventaja que tiene el vehículos eléctrico es que recarga la batería en el frenado, y en el caso de Guatemala tiene la ventaja que hay rutas montañosas el vehículo va recargando la batería, a diferencia de un vehículo de combustión.

También refieren una ventaja económica de 3 a1, es decir por cada Q100 gasolina que gasta un vehículo de combustión solo se gasta Q30 de electricidad, aseguró Arévalo. El mantenimiento es mínimo y cada 30 mil kilómetros, añade.