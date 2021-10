La excelencia le abre más puertas a un grano aromático guatemalteco

Los consumidores seguían interesados en café premium y buscaron recrear esa experiencia en sus hogares, por lo que hay un mayor impulso al café tostado, especialmente en coffeepods (cápsulas), que está superando al café instantáneo. Además, hay millones de hogares con instrumentos de barista profesional para preparar café de excelencia, se expuso.

¿Qué quieren los clientes?

Aspectos como la recuperación de la economía, la reapertura de los canales institucionales y la vuelta al trabajo de millones de personas, permitirá que regrese el consumo a las tiendas. Sin embargo, el consumo en el hogar continuará por varias razones: evitar las salidas, porque es más asequible consumirlo en casa, porque muchos ya tienen el equipo para prepararlo y la conveniencia de las compras en línea.

En el caso de los coffee shops, continuarán recuperando tendencia de consumo con la oferta de todos los formatos como listo para beber, café fresco y molido, así como las cápsulas.

Las innovaciones también generan oportunidades por lo que las redes sociales pueden ser una opción para promocionar el producto, brindando videos acerca de cómo preparar la bebida.

Las innovaciones que están despertando interés en el 2021 para los cafés en grano, tostados y molidos son la ya mencionada tendencia del premium y el hecho en casa. En Estados Unidos, el 39% de los bebedores de café en el hogar están de acuerdo con que vale la pena pagar más por el premium.

Otra se refiere a la sostenibilidad en los métodos de producción; por ejemplo, en varios países de Europa, la mayoría de consumidores dice que es importante para ellos que una marca de café no contribuya a la deforestación.

Además, la ansiedad generada por la pandemia provocó que muchas personas busquen espacios para darse el gusto de comer y beber algo diferente, mientras que otras buscan productos que contribuyan a su bienestar, por lo que las marcas de café están logrando éxito al posicionar beneficios ya existentes (como energía y relajación) y combinaciones con otras plantas con propiedades para la salud.

Ampliar mercados

Según análisis de Best Markets, Products & Services 2021, de Agexport, las oportunidades más recientes de Guatemala en el mercado se ubican en cinco estados de los Estados Unidos, con potencial para US$2 millones: New Jersey, con potencial de US$ 736 mil; Florida, US$573 mil; California, US$380 mil; Texas, US$194 mil; Pennsylvania, US$104 mil.

Para el 2021 se proyectan crecimientos acelerados en demanda de café en Asia y Latinoamérica, y es probable que el crecimiento sea más lento para los grandes y establecidos mercados de café.

En breve

Las exportaciones de café han crecido 113% en 20 años.

A julio del 2021, se han exportado US$557.3 millones, un crecimiento de 18.9% según el acumulado a ese mismo mes del 2020, por un volumen 142.8 millones de kilogramos (5% más).

Los destinos con mayor crecimiento en valor son Estados Unidos, con 25% más; China, 166%; Bélgica, 60% y Australia. 189%.

Los destinos se han diversificado en 20 años. En Asia se ha ganado mayor relevancia en países como Corea del Sur (+6%), Japón (+3%) y China (+3%)

Y los nuevos destinos europeos son Rusia, Turquía y Grecia, aparte de Taiwán, Australia y Arabia Saudita.

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café.