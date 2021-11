La SAT dice que fiscalizará 25 mil negocios de aquí a fin de año y que implementa un sistema electrónico de control

Las verificaciones en general (usen o no FEL) incluirán a negocios formales e informales, ya que se revisará si están inscritos como contribuyentes; el cumplimiento en la emisión de facturas; si estas y las máquinas registradoras están autorizadas y vigentes; si cuentan con papelería de soporte por la adquisición o importación de los productos; y otros detalles.

Entre otros sectores, se visitarán centros comerciales, relojerías perfumerías joyerías, ventas de frutas de la época (manzana, uvas) y de árboles naturales, fuegos artificiales, almacenes de ropa, zapaterías, salones de belleza, ventas de electrónicos, de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.

También se incluirá a restaurantes, ya que según el intendente de fiscalización, Óscar Hernández, muchos espacios ya están reservados para convivios y reuniones sociales y empresariales.

La campaña de fiscalización inició el 13 de noviembre y se prevé que finalizará el 31 de diciembre próximo.

Entre los detalles que analizan están:

Análisis de sectores con mayor riesgo de no facturación.

Cruce de información con tarjetas de crédito

Uso de fiscalización electrónica (Fisel).

Comparación de ventas facturadas con las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA).

Se solicitará información bancaria de contribuyentes que representan riesgo o no declaren adecuadamente sus ventas.

Si los negocios no facturan, se solicitará un cierre temporal de 10 a 20 días con orden de juez o se aplicarán multas. Y si posteriormente, al revisar las declaraciones del IVA se detectan inconsistencias o un comportamiento diferente en la facturación solo cuando hay presencia de la SAT, se usará la facultad de pedir información bancaria del contribuyente para determinar ingresos por ventas no reportadas. También se cobrarán impuestos no pagados, entre otras acciones, indicó el superintendente, Marco Livio Díaz.

Operativos electrónicos y físicos

Con el nuevo sistema Fisel se puede establecer si las facturas son reales, y si lo facturado coincide con el inventario. Al finalizar la verificación se graba la presencia fiscal: si es favorable, solo se registra la presencia; si se estableció que no estaba inscrito o que no emite facturas, se suscribe el acta correspondiente ante un órgano jurisdiccional.

Por otro lado, continuará la fiscalización del comercio electrónico y ventas en redes sociales, ya que han detectado que muchos vendedores no facturan. La verificación ha sido directa o incluso, haciéndose pasar por comprador, dijo Hernández.

En el 2020 no se realizaron fiscalizaciones masivas debido a la pandemia. Mientras que el fin de año del 2019 se efectuaron 23 mil verificaciones y fueron sancionados 81 contribuyentes por infracciones a las obligaciones formales.

Este año reiniciaron los operativos en restaurantes, bares y discotecas que realiza la comisión interinstitucional con la Policía Nacional Civil (PNC) con los ministerios de Salud y de Trabajo, por lo que han efectuado 36 revisiones mensuales y el 90% presenta incumplimientos.

En la fiscalización masiva de Semana Santa del 2021, se verificaron 15 mil 200 negocios y se aplicaron 116 sanciones, detectando mayor incumplimiento tributario en restaurantes, discotecas y tiendas de consumo, por lo que se emitieron 75 actas administrativas para cierre de negocios, multas por infracciones tributarias y se presentarán 77 solicitudes de información bancaria.

Díaz dijo que, gracias a las acciones realizadas, se ha logrado elevar el monto de recaudación y ha aumentado la percepción de riesgo porque se usa la nueva metodología de fiscalización basados en sectores.

A través de la fiscalización directa se obtenían en años pasados alrededor de Q50 millones de ingresos; este año esperan llegar a Q308 millones y en el 2022, a Q350 millones.

Se requerirá información bancaria haciendo uso de las facultades de excepción de secreto bancario para obtener la información de quienes presenten problemas en emisión de facturas, pólizas o soportes de compras, indicó Díaz.