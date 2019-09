Lagunas artificiales y otras tecnologías de Israel para la agricultura de Guatemala

Producción diversa, según el clima y propiedades de la tierra del área donde se instale el proyecto, se propondría para instalar en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Alejandro Fernández, representante de la empresa Green 2000 para Centroamérica visitó el país como parte de la delegación de la Cámara de Comercio de Jerusalén de la cual es presidente de la Comisión de Relaciones para Latinoamérica y El Caribe.

La empresa presentará un proyecto a las nuevas autoridades electas para el Gobierno. La modalidad consiste en instalación de centros de capacitación, proyectos de producción en agricultura y crianza de animales con financiamiento extranjero por medio de dicha firma.

Al respecto Carlos Luis De Paredes, asociado de Green 2000 explicó aspectos acerca de quién asume la deuda y cómo se operativizan los fondos.

Mencionó que los fondos los otorga uno o varios bancos de Europa. Cuando se autoriza la obra, la empresa Green 2000 comienza a operar y conforme avanza el proyecto, el Estado, por medio de la entidad encargada que asigne, deberá informar en qué fase va para que el banco haga el desembolso a la empresa, expuso.

El Estado se convierte en la garantía soberana, pero la modalidad de los proyectos consiste en que los fondos no se le entregan al Estado sino a la empresa en mención, la cual ejecuta la construcción e instalación del centro, la planta o el proyecto, dependiendo de lo que haya aprobado el Gobierno de Guatemala.

Para el pago de la deuda se dan tres años de gracia, en ese plazo solo se pagan intereses y en el cuarto año ya se deben pagar tanto intereses como capital, añadió.

Hay varios modelos. Uno de estos es donde las alcaldías u otra entidad estatal son los encargados del proyecto, entonces tienen que cobrar los servicios que se presten a los agricultores o productores. Y, con esos ingresos la entidad a cargo le paga al banco en Europa. Una de las formas de hacerlo es través de un fideicomiso local o de manera directa, pero eso se tiene que establecer al aprobar el proyecto aspecto que le corresponderá al Gobierno, explicó De Paredes.

Además, los detalles de las posibilidades del proyecto los brinda Fernández, el representante de Green 2000, en el extracto de esta entrevista.

¿Cómo nació el interés en implementar proyectos en Guatemala?

He trabajado con Green 2000 en muchos proyectos en África. Me encontré, en un evento, con el embajador (de Guatemala en Israel) Mario Búcaro y me habló de que estaba buscando tratar de negociar para que Guatemala produzca y exporte en el 2021 a Israel, durante el Shmitá, cuando la región judía deja descansar la tierra y no se cultiva, todos los vegetales se importan. Entonces lo invité a ver la granja junto algunos alcaldes de (la región de) Las Verapaces.

¿Qué tipo de proyectos proponen para Guatemala?

Podemos traer proyectos de tecnología. Ellos vieron la críanza de pescado, de pollo, de vacas, producción de queso, de leche y proyectos de riego. La empresa instala el proyecto (con la modalidad de) llave en mano. Traemos todo lo necesario como tractores, maquinaria, bombas de agua, productos.

Se instalarían Centros de Capacitación y Servicios de Agricultura (Agriculture Services & Training Centers) desarrollados por la empresa. Brindan servicios, además una escuela donde estudian y aprenden cómo y qué cultivar.

También conseguimos por medio de la empresa financiación de bancos alemanes.

¿Con qué bancos es y cuál sería el monto del financiamiento y cuál es la modalidad?

Los bancos aún se deben definir pero hay varios, puede ser uno o varios. El monto es hasta 150 millones de euros, en donde el banco establece que la garantía soberana la tiene que dar el Gobierno de Guatemala y el cliente tiene que ser el Ministerio de Agricultura, que es el ente que sabe donde se pueden hacer los proyectos en Guatemala.

Esta propuesta se ha hecho también a Honduras y El Salvador. El próximo mes viajaremos a Honduras con los dueños de Green 2000 porque le interesó mucho el proyecto a las autoridades de ese país.

¿Cuáles son las condiciones del financiamiento?

El plazo es de 13 años con tres años de gracia y una tasa de interés anual de 1.3%.

Con estos proyectos se puede apoyar mucho al Corredor Seco.

¿Qué tipo de proyectos visualizan para el Corredor Seco?

Para recolectar el agua y la lluvia, construir lagos artificiales, traer el agua de los pozos.

Lagos artificiales se construyeron en África, se recolecta la lluvia cuando cae de la montaña y se lleva al lago, aparte se puede traer maquinaria y excavar para sacar el agua con bombas especiales, ya que hay agua pero en áreas profundas.

Los agrónomos vendrían a verificar tierra y el clima. En cualquier lugar como frío, nieve, calor o desierto Israel sabe hacerlo.

Además, la cría de pescados, invernaderos. Enseñarles a los agricultores cómo trabajar la tierra, lo que necesitan cultivar lo que no deben cultivar, y lo que les sirve según el clima que tengan.

También se puede exportar, armar cooperativas de grupos de campesinos o granjas, y el centro de empaque.

El modelo es llave en mano, está incluido todo como tractores, maquinaria, y asesoría tecnológica.

¿En qué fase de discusión van con las autoridades?

Tengo una persona en Guatemala, quien va a ser el representante de Green 2000 aquí.

Estamos avanzando y tuvimos una reunión con el presidente electo (Alejandro Giammattei) y tenemos cuatro meses para preparar el proyecto y los papeles, con el fin de empezar a operar cuando asuma el nuevo Gobierno.

La propuesta para Guatemala es de hasta 150 millones de euros. Pero el monto se va a definir de acuerdo a las necesidades y a lo que pidan. Es decisión del Gobierno, según la necesidad, qué ciudades (cubrirá) y a cuáles alcaldes.

Al ser aprobado el proyecto el Gobierno deberá indicar qué entidad estaría a cargo de apoyar el desarrollo de ese centro de apoyo agropecuario, puede ser un ministerio o una municipalidad, y (decidir) en qué área del país.

¿Qué aspectos novedosos podría traer al país?

Tecnología moderna para la producción de huevos. El gallinero es orgánico y ya no interviene la mano humana, la gallina come y toma el agua de un sistema tecnológico, pone el huevo y la cinta lo va sacando poco a poco.

La crianza de pescado, en tanques más pequeños se logran 10 toneladas anuales. El agua es purificada todo el tiempo y vuelve al tanque. También se pueden criar camarones en el mismo sistema. Hay crianza de cabras, se puede hacer queso, en Europa les gusta mucho el queso de leche de cabra.

¿Qué pasaría si el proyecto no funciona y los productores no logran recursos para pagar la deuda?

Eso nunca ha pasado. Tenemos proyectos en África y en otros países y no ha sucedido.

