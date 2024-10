Por omisos de declaraciones, pagos incorrectos o parciales serán suspendidos del IVA más de 200 mil contribuyentes

Contribuyentes con omisos sustantivos suman más de Q3 mil 200 millones en facturación por lo que la SAT los llama a regularizarse y de no hacerlo empezará a suspenderles la afiliación del IVA por no pagar o declarar incorrectamente ese tributo.

En cumplimiento del artículo 120 del Código Tributario, la SAT procederá a suspender la afiliación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los contribuyentes que se encuentren en situación de incumplimiento tributario, específicamente bajo la figura de "omiso sustantivo", informó el superintendente, Marco Livio Díaz Reyes.

El funcionario explicó que el "omiso sustantivo" se refiere al estatus de un contribuyente que no ha presentado su declaración de impuestos o lo ha hecho de manera incorrecta, sin que esto se deba a una diferencia de criterio en una auditoría, sino a un incumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Esto incluye a quienes no presentan su declaración al finalizar el período mensual permitido por ley, o hacen pagos o declaraciones parciales. El plazo para declarar un mes es el último día hábil del mes siguiente, y si este cae en fin de semana o día festivo, se ajustan las fechas.

Procederá la suspensión

La SAT ha estimado que, a septiembre de 2024, podrían ser suspendidos 215 mil 131 afiliaciones al Régimen del IVA, debido a que los Números de Identificación Tributaria (NIT) están con un omiso sustantivo relacionados al impuesto en mención, que representan más de Q3 mil 258.4 millones de facturación o ventas; abarcando contribuyentes medianos y grandes, así como de las cuatro regiones del país.

Los contribuyentes que estén en omiso, no solo por no haber declarado o pagado, sino por no pagar correctamente, por lo tanto, identificaron seis escenarios: En los primeros 3 escenarios detectaron que suman facturaciones por Q3 mil 258.4 millones.

El escenario 1: no reporta ingresos y no declara, aquí se han identificado 184 mil 226 contribuyentes, de estos ya hay inhabilitados bastantes.

El escenario 2: tiene ingresos pero no declara, se identificaron 694 contribuyentes, y estos representan facturaciones de Q320.6 millones

El escenario 3: son 30 mil 211 contribuyentes, con facturación de Q2 mil 937.8 millones.

Érick Echeverria, intendente de Recaudación, indicó que, de los escenarios 1 y 2 de omisos, ya se han detectado 633 mil 146 contribuyentes de los cuales unos 100 mil se han regularizado.

Otros escenarios

Los otros tres escenarios son los siguientes, pero la SAT aún trabaja en recopilar la información:

Tener ingresos y presentar declaración parcial.

Facturar y presentar compras sin sustento económico.

Declarar compras de más, que las compras que tiene según FEL.

En estos tres podrían estar empresas que se abren con el fin de usarlas para defraudación, por ejemplo, como se denunció recientemente el caso B410.

Por último, la SAT instó a los contribuyentes a atender el llamado que se realizará a través de la Agencia Virtual (AV).

De no recibir respuesta en un plazo de 10 días hábiles, se procederá a la suspensión de la afiliación, lo que dejará a los contribuyentes sin la opción de facturar y emitir documentos tributarios.

Por el momento no se tienen previsto denuncias penales y por eso se está instando a los contribuyentes a regularizar su situación de manera voluntaria, amplió la SAT por medio del departamento de Comunicación Social.