Carmen María Torrebiarte presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), precisó que el amparo provisional que otorgó el pasado 28 de junio la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla, abre los espacios para que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) haga los mecanismos correspondientes para la continuidad de las operaciones de APM Terminals.

La dirigente empresarial habla sobre dos aspectos puntuales que son que la Junta Directiva de EPQ o la Gerencia General de la portuaria, deberá de encontrar el modelo para poder trabajar dentro del proceso de la terminal de contenedores.

Luego de ello realizar un llamado a una licitación internacional transparente del proceso, en la cual estarán observando el evento.

¿Cuál es el antecedente de la resolución?

El amparo provisional lo que solicitaba era que se pudiera mantener la operatividad, ininterrumpida de la terminal de contenedores, con esto, se logra, que efectivamente puedan continuar trabajando y no se tenga un colapso logístico.

¿Esta decisión, brinda tranquilidad a los usuarios?

Nos da tranquilidad, porque se logra que se mantenga el servicio y que no se interrumpa. Se garantiza la continuidad de la terminal de contenedores.

Ahora viene el trabajo de poder darle la continuidad y nos brinda el espacio para que se defina temporalmente las reglas para que puedan seguir operando; EPQ deberá de generar los contratos correspondientes, y, por otro lado, se tendrá que levantar la licitación internacional.

Lo importante era que no le dieran “swift” -el bajón- por decirle así, que no nos quedarnos sin nada -de operación- pero ahora lo que se nos está brindando es el marco legal para hacer todo el proceso de transición ordenada. Esto nos deja a no bajar el “flipón” sino una transición ordenada, en beneficio del país, y sin tener un colapso logístico.

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora lo siguiente es poder levantar un proceso transparente de licitación internacional, para que, de manera real, se le pueda brindar la continuidad en el largo plazo al modelo.

¿Cuál es la propuesta en concreto del sector privado organizado?

La realidad, es que todo esto toca al gobierno realizarlo, pero como sector privado y usuarios vamos a vigilar de que se den los pasos correspondientes, hasta que se levante una licitación internacional, transparente, participen los mejores, y que la mejor oferta gane el evento.

Reiteró, que para nosotros es importante que los pasos se den adecuadamente, que exista transparencia en todo el proceso.

¿Qué acercamientos tienen con las autoridades correspondientes?

Hemos estado hablando con los diferentes entes, del gobierno sobre el tema de la importancia de no tener el colapso logístico, y trabajando con varias instituciones, que cuando se diera o se daba el amparo, que lo otorgaron, en trabajar de una manera transparente, ordena las siguientes fases para que deberás se tenga la garantía de quien gane la licitación a futuro un servicio eficiente, ágil, eficaz y que se logre mantener el modelo en largo plazo que ha sido competitivo.