Suspensión de Bancredit: “La población guatemalteca puede estar tranquila”, afirma Lizardo Sosa

Lizardo Sosa fue presidente del Banguat y de la Junta Monetaria. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) decidieron el 6 de diciembre del 2019 suspender las operaciones del Bancredit luego de conocer la resolución del incumplimiento del plan de regularización que les requirió la Superintendencia de Bancos (SIB).

Lizardo Sosa, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), reaccionó a la noticia de la suspensión de Bancredit y señaló que el objetivo de esta decisión es proteger a los usuarios y al sistema financiero. Opinó que por el tamaño que representa el Banco de Crédito, S. A. (Bancredit) no tendrá grandes repercusiones.

¿Qué opina de la suspensión de Bancredit?

No es la primera vez que se tiene un proceso de ese tipo. Hemos tenido la aplicación de la ley a otros bancos como al Banco del Café (Bancafé) la cual fue dramática por el tamaño que tenía esa institución y la penetración que tenía en el mercado. Lo importante, y que hay que señalar, es que cuando la Junta Monetaria interviene, lo hace a una institución financiera que está mal, pero que todavía puede tener activos para responder a las obligaciones que tiene con sus usuarios.

¿Qué se puede esperar ahora del proceso?

Ahora vendrá el nombramiento de las juntas de recuperación de activos y de intervención. Brancredit probablemente ha de tener activos interesantes que pudieran ser absorbidos por algunos bancos que se interesen. Con ello, los clientes verían trasladadas sus cuentas al banco que adquieran los activos y que se haría responsable de los depósitos que los cuentahabientes. Eso podría ocurrir en las próximas semanas.

¿Qué impacto podría tener?

Llamo a la población que esté confiada y tranquila, porque la Superintendencia de Bancos (SIB), como lo ha venido mostrando desde hace años, está cumpliendo con su labor y que previo a una decisión se eleva a la autoridad máxima del sistema de banca central que es la Junta Monetaria. Tenemos una autoridad supervisora activa y una autoridad superior del sistema que también asume su responsabilidad, espero yo, con la debida oportunidad.

En el caso de un banco grande como fue Bancafé provoca muchas dificultades porque genera nerviosismo. Ojalá que en este caso no haya circunstancias como las que se dieron en alguna oportunidad con otros bancos como el mismo Bancafé, el Metropolitano, el Promotor y Banco de Comercio que tenían operaciones extrabancarias y que lamentablemente por ley la Junta Monetaria no podía darle cobertura a los cuentahabientes. Y allí surge una recomendación al público de que cuando deposite en un banco, lo haga directamente al banco y no en operaciones paralelas que no tienen carácter de depósito bancario.

Para el guatemalteco común ¿qué mensaje se le traslada?

Tiene que ver con el número de afectados. Asumo que por el tamaño del banco va a ser una cosa no muy relevante, incluso mucha gente lo va a tomar como una información que no le afecta, a sabiendas de que el tema está en proceso de resolución y no de agravamiento.

En este caso, al hablar de que tiene el 0.2% (del total de activos del sistema bancario nacional), realmente es poco significativo.

¿Qué hacer para que no contagie con incertidumbre o inquietud a los usuarios del sistema bancario en general?

Exhortar a la autoridad de vigilancia e inspección del sistema financiero a que continúe con mucho celo el cumplimiento de sus funciones. La gente debe saber que la Superintendencia está haciendo su trabajo de proteger a los usuarios de cualquier barbaridad que pudiera ocurrir, como en efecto ya se tuvo en la experiencia en el pasado.

El otro es un mensaje a los ciudadanos, en el sentido de que deben procurar invertir y hacer sus operaciones en bancos, no porque ofrezcan la mayor tasa de interés, sino en los bancos en que los reportes y el modo de comportarse le ofrezcan la mayor seguridad.

