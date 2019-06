Trabajo a tiempo parcial: Qué sectores abrirán más plazas con el nuevo reglamento

En general la Asociación Guatemalteca de Exportadores proyectan que a finales del 2023 podrían generar más de 150 mil empleos por la implementación del trabajo a tiempo parcial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El último requisito para poder aplicar en Guatemala la contratación a tiempo parcial se cumplió el jueves 27 de junio con la publicación en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la OIT, el cual entra en vigencia el próximo 5 de julio del 2019.

La contratación de tiempo parcial promete ser una solución para la contratación de personas que se integran al mercado laboral, además que ayudaría a reducir la informalidad en el país, afirmó Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo y Previsión Social.

Uno de los desafíos para mejorar el mercado laboral en el país y permitir la contratación de las personas que se integran a la población económicamente activa (PEA) es la flexibilización de las leyes relacionadas con el campo laboral.

En ese sentido el funcionario enfatizó que no se debe tomar como una “precarización del empleo”, sino como la modernización que requiere el mercado laboral.

El ministro de Trabajo refirió que las personas que sean contratadas en tiempo parcial, también gozarán de todos los derechos, prestaciones y obligaciones establecidas en el Código de Trabajo, bajo el Convenio 175 de la OIT, que incluye todas las prestaciones laborales y seguridad social, calculadas de manera proporcional.

“Las normas que se establecen en el reglamento únicamente desarrollan los preceptos del convenio y aclaran el tema sobre el salario por hora, por lo tanto, se establece el salario mínimo por hora que esté vigente año con año“, explicó Aguilera.

Aguilera afirmó que si detectan un abuso de la normativa, aplicarán las sanciones correspondientes y estarán vigilantes para velar de que no se abuse de ese reglamento.

Generación de empleo por sector

Al menos seis sectores productivos del país podrían generar más de 100 mil nuevos empleos en el primer año de aplicación del trabajo a tiempo parcial en Guatemala, según distintos cálculos del sector privado y del Ministerio de Trabajo.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) compartió que el aspecto más importante que analizan es la reducción de la informalidad y del lado industrial proyectan que el aumento en empleabilidad será de un 10% en el primer año de vigencia, equivalente a 16 mil 62 empleos.

Según el Banco de Guatemala en su publicación Guatemala en Cifras 2019, el número promedio anual de trabajadores en la industria manufacturera afiliados al seguro social fue de 160 mil 618 durante el 2018.

El ejecutivo enfatizó que también se debe impulsar el crecimiento y reactivación económica en la provincia, por ejemplo, con la Zonas Económicas Especiales, como medidas complementarias que podrían incrementar, incluso, ese 10% de estimación inicial.

La industria de vestuario y textil proyecta 100 mil plazas de trabajo anuales, informó Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Si el reglamento se aplica como debe ser, y aprovechando las oportunidades por los problemas que está atravesando Honduras, Nicaragua y México, se pueden generar 400 mil empleos en cuatro años solo en este sector, aseguró el empresario.

“Cambia el mundo laboral de Guatemala, y por otro lado ya no hay excusas para la informalidad, sería una vergüenza. El reglamento otorga flexibilización laboral y el aumento de trabajadores a la seguridad social”, enfatizó Ceballos.

Amador Carballido, director general de Agexport explicó que varios sectores productivos del país podrán aplicar el trabajo a tiempo a parcial y no necesariamente deberán invertir grandes cantidades de dinero en ampliación de infraestructura, porque la generación de empleo se refleja en un mayor número de contratos.

“La industria y comercio que tomarán conciencia de ello, como los servicios financieros, por ejemplo, la banca maneja turnos en diferentes horarios, al igual que los contact center o el desarrollo de software (tecnología) que permite a las personas trabajar desde sus hogares, restaurantes e industrias también lo podrán aplicar”, dijo el directivo de Agexport.

Entre call center y software se podrían crear 65 mil puestos de trabajo, por esta razón, la vinculación es importante y los resultados se verán de manera inmediata, enfatizó Carballido.

Para la industria de centros de llamadas y servicios tercerizados la aplicación de la ley será inmediata porque impulsa la competitividad que necesitan para atraer más inversiones, dijo Ninoshka Linde, gerente del Sector de Contact Center & BPO de Agexport.

“El tiempo parcial también se podrá aplicar para planes de fin de semana. Al tener mayor recurso humano se puede promocionar más el país, y llenar el potencial de crecimiento, también se podrán llegar a nuevos mercados objetivos“, expresó la profesional.

Además, de los 50 mil empleos informales que pasarían a la formalidad, que proyectó el Ministerio de Trabajo a principios de este año.

Sindicatos rechazan reglamento y preparan acciones legales

Rigoberto Dueñas, representante sindical rechazó la publicación del reglamento de trabajo a tiempo parcial y aseguró que analizan plantear una acción de inconstitucionalidad general sobre el reglamento o bien pedirán a otras instituciones que se pronuncien al respecto, pero no detalló cuáles.

Además, señaló que el Convenio 175 de la OIT no puede ser reglamentado, porque entra en oposición y se contradice con el artículo 88 del Código de Trabajo en el artículo 120 del mismo y con el 102 literal G de la Constitución Política de la República.

En opinión de Dueñas, la legislación ya determina cuáles son las jornadas de trabajo que son: 8 horas diarias, para un total de 44 horas semanales, 6 horas diarias para la jornada nocturna para un total de 36 a la semana, y 7 horas para la jornada mixta para un total de 42 a la semana.

“Dice la ley que cualquier disposición legal que disponga una jornada menor o un horario menor a lo establecido en la ley puede el patrono otorgarlo siempre y cuando pague la semana completa. Los empresarios no deberían aplaudir este reglamento, les saldrá el tiro por la culata“, manifestó el sindicalista.

Tampoco consideró como una ventaja el derecho a la seguridad social, porque ya está contemplada en el acuerdo 1123 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que establece que cuando existan más de tres o más trabajadores, el patrono está obligado a inscribirlos a la seguridad social y si son trabajadores de transporte de carga o pasajeros, con uno que tenga el patrono también deberá inscribirlos.

Dueñas recordó que existe un dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que no otorgó el visto bueno al Ministerio de Trabajo cuando intentó por primera vez reglamentar ese convenio y dijo que no lo otorgaba porque no se ajustaba a las normas legales y constitucionales de Guatemala.

El reglamento tuvo acuerdos

Aguilera dijo que están claros que Guatemala aprobó el Convenio 175 y están conscientes que existen varios análisis que sustentan que estos artículos son anteriores a la discusión del trabajo a tiempo parcial en el marco de la OIT.

“Por lo tanto, al aprobarlo es un convenio de derechos humanos, no hay violación de ley, pero si hay algún tipo de impugnación será la Corte de Constitucionalidad (CC) decidir sobre la materia”, opinó el funcionario.

Ceballos de Vestex analizó que si se dan acciones legales serían sobre el reglamento recién publicado, porque el Convenio 175 ya lo impugnaron y la CC no lo vio favorable, además que es un tratado de derechos humanos y tiene preeminencia sobre el artículo constitucional que obliga a las 44 horas semanales.

“El Convenio 175 de la OIT fue firmado por sindicatos, patronos y gobierno desde hace varios años”, afirmó el empresario.

Carballido director de Agexport espera que si se dan estas acciones “no prosperen” porque la aplicación de la ley tendrá un impacto positivo para el país, por ejemplo en países como Costa Rica que ya lo aplican desde hace años, el 16% de la Población Económicamente Activa (PEA) está bajo algún tipo de contrato a tiempo parcial con prestaciones.

“Estas cifras son importantes para la economía, porque brinda flexibilidad a las personas y a las empresas, tiene un alcance para diferentes grupos de la sociedad que necesitan un empleo por hora, brinda certeza y genera competitividad. El tiempo dará la razón porque se analizó de manera profunda con todos los sectores“, concluyó el exportador.

