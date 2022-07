Transportistas y exportadores pierden Q1 millón diario por el socavamiento en Villa Nueva y eso no es todo

Esta cifra que se compone de Q11.3 millones por tiempo de espera en el tránsito y recorrer distancias más largas para usar vías alternas, y Q18 millones por combustible adicional.

El costo promedio de usar vías alternas a la ruta al Pacífico o requerir más tiempo de lo normal en las filas del tránsito les cuesta alrededor de Q35 por hora y en promedio se necesitan alrededor de cuatro horas adicionales, lo que representa Q140 en un viaje, por cada vehículo, explicó. Si se hace ida y vuelta, el costo se duplica, dijo Fajardo.

Según datos que manejan las autoridades, por ese tramo pasan alrededor de 50 mil vehículos diarios y las gremiales estiman que el 5.4% corresponde a transporte pesado, es decir unas 2 mil 700 unidades, que al multiplicarlas por los Q140 de sobrecosto diario por viaje, se llega a Q378 mil diarios, lo que en un mes representa Q11.3 millones, detalló el directivo, al indicar que esto incluye pagos extras al pilotos para cubrir los viajes o contratación de más pilotos.

Los Q18 millones por combustible extra, deriva de que con el tiempo de espera en filas o más kilómetros por recorrer en vías alternas, se consumen alrededor de siete galones de diésel más de lo normal.

A un promedio de Q32 por galón, representa Q224 más en el costo de combustible por cada viaje, estimado para las 2 mil 700 unidades son alrededor 605 mil diarios, explicó Fajardo.

Análisis de impacto logístico

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) hizo un análisis de impacto logístico del socavamiento en el kilómetro 15 de la Ruta al Pacífico tomando en cuenta datos del Informe Estadístico Portuario de la Comisión Portuaria Nacional, y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), acerca del movimiento de carga de exportación e importación tanto desde la ciudad de Guatemala hacia y desde el Puerto Quetzal, y a la frontera con México (Tecún Umán-Ciudad Hidalgo).

Según el análisis, de Puerto Quetzal al perímetro de la ciudad de Guatemala hay un sobrecosto de alrededor de US$150, al usar las vías alternas. Mientras que entre Tecún Umán y el perímetro de la capital, el aumento de costo es de casi US$100.

Las cifras se derivan de que la distancia promedio de Puerto Quetzal a la capital es de 106 kilómetros y si se considera una tarifa general de mercado de US$450, por kilómetro el costo es de US$4.54. Al tomar rutas alternas puede extenderse hasta 35 kilómetros la entrega de un contenedor, incrementando el costo total de flete interno a US$598.5.

En el caso de Tecún Umán a ciudad de Guatemala, la distancia es de 256 kilómetros. Al considerar una tarifa de mercado de US$700, se estima que el costo por kilómetro es de US$2.73. Tomar rutas alternas puede representar extender hasta 37 kilómetros la entrega de un furgón y se incrementa el costo total de flete interno a $799.89, añade la entidad.

Respecto al comercio exterior, se indica que hay un promedio de 591 unidades de importación diaria y 652 de exportación. Aunque el dato varía cada mes y en junio del 2022 hubo 12 mil 266 unidades de importación y 14 mil 245 de exportación.

Cada día de atraso puede representar US$125 por concepto de demora por contenedor, y US$100 por estadía de cada furgón.

Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de Agexport, indicó que es importante que las medidas que estén aplicando las autoridades sean técnicas, para poder tener una solución definitiva lo más pronto posible y abrir el paso por la ruta dañada.

En resumen, la directiva dijo que no hay un estimado total del impacto, pero los sobrecostos estarían entre US$2.6 millones a US$4 millones (entre alrededor de Q20 millones a Q30 millones).

Estrategias

Las soluciones temporales que se han implementado en el transporte de carga para enfrentar ese problema es que se trata de usar más el horario entre las 9 de la noche para las 5 de la mañana del día siguiente, pues el impacto es menor debido a que hay menos tráfico, comentó el directivo de CNT.

Se debe tomar en cuenta que se sigue aplicando la prohibición de transitar por la vía en mención y que en varios municipios, como en la ciudad de Guatemala y en Villa Nueva, se continúa con prohibición para transporte de carga en horas pico.

Otra opción ha sido el uso de la Vía Alterna del Sur (VAS), pero para transporte de 5 ejes (2 del cabezal y 3 del contenedor) la tarifa es Q60, y para el de seis ejes es Q70.

“Las autoridades del país no tienen clara la importancia de las carreteras para la economía del país, y muchas veces no se atienden”, indicó al mencionar que han solicitado audiencia con el ministro de Comunicaciones y la Comisión de Transporte del Congreso, para hablar sobre iniciativas necesarias de implementar, pero no les han dado cita.

Impacto en la competitividad

Luis Alfonso Bosch, presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expuso que “el socavamiento en Villa Nueva ha impactado en retrasos para el transporte terrestre, reducción de la productividad de unidades, interrupción de la cadena logística del país, costos adicionales e incluso pérdidas en productos perecederos”.

Aunque no brindó cifras, mencionó que tiene un impacto directo en la competitividad y desarrollo económico del país, pues cada empresa afectada ha tenido que tomar las acciones necesarias para mitigar el impacto negativo, entre ellas el uso de rutas alternas; sin embargo, la situación continúa afectando a muchos al usar más tiempo para trasladarse, agregó el directivo.

“Por ello, exhortamos a las autoridades a continuar trabajando las 24 horas del día para solventar el problema por la competitividad del país y el bienestar de las personas, así como también, brindar una fecha en la que el paso pueda ser nuevamente habilitado”, expresó Bosch.

También dijo que es suma importancia realizar inversiones en infraestructura para ampliar y mejorar la conectividad y crecimiento de un país, por lo que reiteró la importancia de impulsar alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura que generen soluciones integrales y de largo plazo.

“Realizar reparaciones temporales no soluciona la problemática de fondo y debemos encontrar modelos que permitan soluciones que sí atiendan dicha problemática”, expuso.

En tanto, Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas, mencionó que aparte de los aumentos de costos, también se está experimentando retraso en las entregas, por lo que una de las opciones que pusieron en práctica las empresas es adelantar los horarios de envíos y de despachos.

El presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), Jean Paul Brichaux, explicó que de la carga de importación y exportación en el Puerto Quetzal y Puerto San José, se han estimado unas 218 mil horas de demora en tránsito terrestre, desde la capital.

Esto representa un incremento de costos de entre Q67 millones y Q82 millones solo en combustible.

Videos muestran cómo ha crecido el hundimiento en Villa Nueva y que mantiene interrumpido el paso en esos carriles en el km 15 de la ruta al Pacífico. https://t.co/8A3PoCkfha — Prensa Libre (@prensa_libre) June 23, 2022

En el caso de la carga que del perímetro de la capital va desde y hacia la aduana con México y desde y hacia El Salvador, la estimación es de 96 mil horas de atraso que representa un costo adicional de Q28.8 millones en combustible.

“Problemas como ese hundimiento que bloquea las vías, representan tiempo, costo, riesgo y desgaste por la demora en la red vial que siguen complicando al sector productivo”, dijo Brichaux.

Agregó que por ello es necesario tener carreteras en buen estado y más en la actualidad para mitigar los impactos de alzas en productos, insumos o combustibles, problemas en las cadenas logísticas y otros.