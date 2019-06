Capturan a concejal y secretario general de alcaldía capitalina

Es lamentable como tretas de baja calaña se realizan bajo el amparo de la justicia, pero las cosas cambiaran, la impotencia de poder demostrar superioridad con trabajo no se hace este tipo de acciones, hoy por hoy no hay equipo mas capaz y con experiencia que el actualmente tienen la Municipalidad, no caigamos en las acciones bajas y comentarios sin pruebas.