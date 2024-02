En el país hay alrededor de 18 mil unidades legalmente constituidas y registradas para el transporte extraurbano de pasajeros de las cuales en temporadas regulares operan un promedio de 13 mil diarias, indica Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa).

Sin embargo, para la temporada de la Semana Santa, circulan entre 15 mil a 16 mil, añade. Lo que representa un aumento un 23% de unidades en operación.

Las registradas anualmente, a nivel nacional transportan casi 20 millones de personas, y entre las épocas de más alta demanda están algunos fines de semana de Cuaresma y la Semana Santa.

Respecto a regiones, a donde más unidades hay es hacia la Costa Sur, estimando que son entre 6 mil a 7 mil unidades.

Le siguen en número, el Occidente; el área norte con Petén y Puerto Barrios, Sur Occidente y Las Verapaces.

Regularmente cada año, en enero, hay una baja de demanda para transporte de pasajeros pero luego empieza a subir en Cuaresma hasta llegar a la temporada más alta durante la Semana Santa, indicó.

Vides comenta que a partir del viernes de dolores muchas personas empiezan a trasladarse al interior del país y esa demanda vuelve a crecer el Miércoles Santo. Según la experiencia que han tenido Jueves Santo la demanda disminuye 50% respecto de días anteriores, el Viernes Santo es casi nulo. Empieza a subir de nuevo con el retorno de viajeros el Sábado Santo y principalmente el Domingo de Resurrección, añadió.

Advertencias, peticiones y recomendaciones

El directivo advierte que también existen a nivel nacional entre 2 mil 500 a 3 mil unidades piratas, entre microbuses y autobuses, y que de estas solo en la Costa Sur operan unas mil unidades.

Como Gremial, refiere Vides, trasladan varias recomendaciones a usuarios y solicitudes a las autoridades, así como los prestadores de ese servicio hacen un llamado para que se mantengan en buen estado las unidades.

En el caso de los pasajeros recomienda que verifiquen a la entrada de cada unidad, ya que deben contar con el aviso que ese bus está asegurado y que no usen el transporte que tenga seguro.

Expone que han denunciado ante la Dirección General de Transportes (DGT) el problema de falta de seguro en algunas unidades, pero indica que “no encontramos eco, ya que hay muchos buses y microbuses transporte pirata que no cuenta con seguro de pasajeros, y a la hora de un accidente el pasajero estaría desprotegido”.

El seguro es obligatorio desde 2002 para cada unidad del transporte extraurbano de personas, con base al Acuerdo Gubernativo 265-2001 y reformado por el Acuerdo Gubernativo 392-2001 que contienen el reglamento para la contratación del seguro.

El monto de indemnización se calcula con base al salario mínimo agrícola vigente: por muerte del pasajero, son 50 salarios; por lesiones varía desde 1 hasta 50 según el tipo de lesión, y por período de incapacidad desde 1 hasta 6.

Además, refiere, que no es obligatorio, pero sí recomendable un seguro contra terceros. En este caso, indica que los buses tipos pulman regularmente lo tiene, pero las parrilleras no, aunque al no ser obligatorio queda a criterio de cada propietario.

Por aparte el directivo de Gretexpa, comentó que hicieron un llamado al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) para que apoyen con más seguridad en las carreteras e inspecciones por la temporada, incluyendo en el tramo de la autopista Palín-Escuintla, que fue liberada de peaje el año pasado. Es necesario que haya policía, bomberos e inspectores, añadió.

A quienes prestan el servicio, les recomienda que tengan su seguro de pasajeros, que mantengan en buenas condiciones las unidades, además de que se mantengan los precios actuales porque no habría razón para subirlos.

Por lo que también hacen un llamado a la población para que reporte ante la Dirección General de Transportes y ante las empresas si hay incrementos en el precio de los pasajes.

Se trató de tener la postura de la DGT, pero no respondieron a llamadas y mensajes para solicitar información. En tanto la portavoz de la Dirección de Tránsito de PNC, Brenda Santizo, indicó que preparan el plan operativo y se está trabajando con las nueve delegaciones y apoyo de comisarías de PNC, y que se tiene previsto brindar conferencia de prensa en marzo.

Afluencia

Durante la Semana Santa de 2023 el Inguat estimó que viajaron a diferentes destinos turísticos 3 millones 106 mil 180 personas, que representó 15% más que en la misma temporada de 2022.

El traslado se hace por diferentes vías, tanto transporte público extraurbano, vehículos privados o por vía aérea.

Del total, 2 millones 971 mil 889 corresponde a turistas nacionales y 134 mil 291 internacionales.

Las cifras de 2023 representaron el 90% de lo registrado en el 2019, el último año antes de la pandemia, cuando se reportaron 3 millones 455 mil viajeros (nacionales y extranjeros).

Entre los destinos más visitados durante Semana Santa del 2023, según el Inguat, están:

Antigua Guatemala, 52%,

Retalhuleu, 13%,

Quetzaltenango, 10%,

Playas del Pacífico 7%,

Izabal 6%,

Atitlán 5%,

Las Verapaces, Esquipulas y Petén, 2% cada uno.