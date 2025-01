Comunidad Judía dice que Lev Tahor es una secta peligrosa y que su vestuario se asemeja al del Talibán

La Asociación Comunidad Judía de Guatemala ve con preocupación que integrantes de la secta Lev Tahor intentan recuperar a los niños que fueron rescatados por las autoridades en diciembre pasado, pues aseguran que se trata de una secta peligrosa que, incluso, en Israel hay una orden legal que le da esa denominación debido a la supuesta violación de los derechos humanos por parte de sus líderes.

Las autoridades guatemaltecas investigan posibles casos de abuso sexual, matrimonios forzados y explotación laboral en la secta Lev Tahor, la cual se instaló en Oratorio, Santa Rosa, y que desde diciembre pasado está bajo la lupa luego del rescate de decenas de niños que supuestamente sufrían de algún tipo de maltrato.

Ante esa situación, la Comunidad Judía de Guatemala insiste en que las prácticas de Lev Tahor se alejan del judaísmo, debido a que sus integrantes son aislados de la sociedad y porque los niños la única educación que reciben se basa en libros escritos por los líderes de la secta.

Ilan López, director ejecutivo de la Comunidad Judía de Guatemala, comentó que los niños de la secta han pasado por un proceso de “lavado de cerebro”, porque la única educación que han recibido durante toda su vida es el adoctrinamiento de los líderes de la secta.

“Las prácticas de Lev Tahor no tienen nada que ver con el judaísmo, no siguen ninguno de los preceptos del judaísmo, son incluso alguna de ellas contrarias a los valores judíos”, agregó López.

Asegura que en la secta todo es contrario al judaísmo, desde la forma de vivir hasta la alimentación, el idioma y el vestuario, lo que se convierte en una forma de manipulación en beneficio de los líderes, que buscan que esta no se debilite.

“En Israel son comparados con los talibanes, un grupo extremista islámico en el que las mujeres también son obligadas a cubrirse de pies a cabeza”, afirmó López, quien dijo que los judíos ortodoxos normativos visten como lo hace un guatemalteco común y corriente, con traje negro, camisa blanca y una corbata.

Además, afirmó que se tergiversa un precepto religioso en beneficio de un líder que lo que busca es tener control total sobre los miembros de la secta.

“Puede ser que esas personas hayan nacido judías, pero las prácticas que celebran son completamente ajenas al judaísmo, y por eso Israel los considera una secta peligrosa”, enfatizó.

Además, afirmó que en el caso de Guatemala, un ejemplo de la manipulación es el idioma, ya que Lev Tahor no utiliza el hebreo sino el idish, el cual se hablaba en el pasado en algunas comunidades judías en Europa, lo que ahora constituye un problema para las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social porque deben darle protección a niños que no hablan español y que se niegan a consumir los alimentos que se les proporciona, porque se les ha hecho creer que todo aquel que no sea miembro de la secta es el “enemigo”.

“El comportamiento de los líderes de Lev Tahor y su metodología es tomar principios religiosos y tergiversarlos para alimentar su hombre de control sobre la gente. Ellos no siguen las leyes judías, siguen las leyes que implementó el líder de la secta, de hecho, sus fuentes de estudio son principalmente libros que escribió el líder de la secta y no los textos sagrados del judaísmo”, afirmó.

Asegura que en Israel hay una decisión de una corte que considera a Lev Tahor una secta dañina y peligrosa por el supuesto maltrato psicológico y físico que se registra en la secta.

“Podemos entender que no se trata de una razón religiosa y que no están siendo violentados sus derechos de culto, sino que es una manipulación por parte de los líderes para controlarlos y para tratar de hacer lo más difícil posible el trabajo de las autoridades”, reiteró López.

Agregó que hay formas de disolver sectas como Lev Tahor, aunque esto solo se puede lograr debilitando sus bases y mermar el número de miembros; sin embargo, en este caso los líderes lo saben y por eso manipulan a sus miembros.

“Es un proceso difícil, complicado, porque toda la estructura de estos niños ha sido completamente viciada desde los padres, pero también las madres, la educación, la forma de vestir, el idioma, todo ha sido estrategia de control de la secta y para poder acabar con ella se tienen que ir debilitando todos esos controles”, dijo López.

Asegura que Lev Tahor es considerada peligrosa porque viola los derechos humanos de sus miembros, y se debe tomar en cuanta que la mayoría de los niños que están bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social son guatemaltecos con todos los derechos que un ciudadano guatemalteco debe tener.