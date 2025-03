Verificamos por usted: ¿Existen alertas Alba-Keneth activas para adolescentes de la secta Lev Tahor? 

Desde el operativo realizado en diciembre de 2024, en el que las autoridades guatemaltecas rescataron a 160 menores de edad pertenecientes a la comunidad Lev Tahor, ha crecido la inquietud en redes sociales sobre posibles desapariciones de adolescentes bajo resguardo del Estado.

Esto ha dado paso a publicaciones que aseguran la activación de varias alertas Alba-Keneth. ¿Qué se sabe hasta ahora? y ¿qué dicen la Procuraduría General de la Nación y la secretaria de Bienestar Social de la Presidencia?

En esta verificación consultamos a las autoridades competentes para esclarecer la situación.

LECTURAS RELACIONADAS Lev Tahor: qué pasará con los niños y adolescentes que fueron separados en operativo

Rescate de menores y hallazgo de osamentas

Durante el operativo efectuado a finales de 2024, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) informó sobre el hallazgo de restos óseos dentro de cajas, lo que dio inicio a nuevas líneas de investigación.

Desde entonces, los adolescentes de la comunidad Lev Tahor quedaron bajo la custodia del Estado, separados de las mujeres adultas que los acompañaban.

El 13 de enero de 2025, un juez ordenó trasladar a los menores a distintas dependencias y dividirlos en grupos, con el fin de garantizar su resguardo y protección, proceso que aún está pendiente y también ha contado con sus propias vicisitudes.

Protestas y tensiones por custodia

Desde que los menores fueron puestos bajo custodia estatal, integrantes adultos de la secta Lev Tahor han realizado manifestaciones frente al Centro de Educación Especial Alida España de Arana, ubicado en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Incluso, durante diciembre pasado, se registraron forcejeos entre padres y fuerzas de seguridad, lo que obligó a las autoridades a intervenir para recuperar a algunos jóvenes.

También puede interesarle leer la nota: Lev Tahor: Autoridades recuperan a niños sustraídos de albergue tras forcejeos con adultos de la secta.

¿Cuántos adolescentes están desaparecidos?

En las últimas semanas, tras la captura de miembros de la secta en diferentes puntos, surgieron publicaciones en redes sociales que aseguran que entre 4 y 12 adolescentes están desaparecidos y cuentan con alerta Alba-Keneth activa.

Consultado por este tema, el equipo de Alerta Alba-Keneth explicó que las notificaciones fueron activadas de oficio por la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, como parte de las diligencias de investigación.

Sin embargo, al consultar el sitio oficial de Alba-Keneth, las alertas no figuran registradas públicamente ni aparecen en las redes sociales oficiales del sistema.

¿Quiénes son los adolescentes con alerta Alba-Keneth activa?

Según publicaciones de medios beliceños y nacionales, los nombres de los adolescentes supuestamente desaparecidos, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, son los siguientes:

Nombre Edad Alerta Alba Keneth Mordechay Goldman 17 313-2025 Malka Leah Miriam Bayla 16 314-2025 Shevy Rosner 15 315-2025 Perl Alter 15 316-2025 Bas-Sgeva Goldman 16 317-2025 Shaine Ruchel Malka 15 318-2025 Elka Brucha Helbrans 15 319-2025 Meilech Rumpler 14 320-2025 Makla Rosner 15 322-2025 Ester Goldman 16 323-2025 Perl Alter 14 324-2025 Mattes Peretz Malka 17 Sin referencia

Aunque inicialmente se hablaba de 12 alertas activas, algunos medios reportan solo 9 casos, dato que hasta el momento permanece pendiente de confirmación oficial.

PGN confirma ocho alertas activas

El 30 de enero de 2025, la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Interpol realizaron tres allanamientos para localizar a 11 menores con alerta Alba-Keneth vigente.

Uno de estos operativos se llevó a cabo en la avenida Elena y 14 calle de la zona 3, pero los menores no fueron encontrados entre los 160 resguardados por la PGN.

El 4 de marzo de 2025, la PGN confirmó a Prensa Libre que actualmente hay ocho alertas activas relacionadas con adolescentes de la comunidad Lev Tahor, aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.

SBS niega fugas en centro de resguardo

Por su parte, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que, al menos en el albergue Casa Nuestras Raíces de Guatemala, no se ha registrado abandono de proceso ni fugas por parte de los menores de Lev Tahor.

Según la institución, los adolescentes han permanecido bajo protección, tal como lo dispuso la autoridad judicial. Además, se precisó que la situación es la misma en otros centros, es decir, no ha habido fugas ni abandonos.

Sospechas de ocultamiento en Belice

El medio 7 News Belize reportó que autoridades de ese país están en alerta máxima ante la sospecha de que un miembro de la secta Lev Tahor se encuentra oculto en su territorio junto con 13 menores de edad.

Según el medio, Chester Williams, comisionado de la Policía de Belice, indicó que tras la expulsión de tres integrantes del grupo hacia Guatemala, aún hay sospechas sobre otro miembro prófugo.

Captura de pantalla de 7newsbelize.com, donde se menciona la posible presencia de miembros de la secta Lev Tahor en Belice.

Williams hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades, según explica el medio: If anybody have any information pertinent to these individuals I must say confidential. If you don't feel comfortable comming to the confortable coming to the policia you can use a 922 TIP number and you can share information there and then it will also come to the police [Si alguien tiene información relevante sobre estas personas, debo decir que es confidencial. Si no te sientes cómodo/a acercándote a la policía, puedes usar el número 922 TIP y allí puedes compartir la información, la cual también llegará a la policía].

Capturan a líderes de Lev Tahor en Petén

Las sospechas sobre la posible ocultación de menores en Belice se intensificaron luego de la captura de dos miembros de Lev Tahor en Melchor de Mencos, Petén.

Los detenidos fueron identificados como Abraham “N” y Chaim”N” quienes fueron procesados por un juzgado especializado en delitos de trata de personas.

El juez suplente Luis Orozco dictó medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario en Oratorio, Santa Rosa, y prohibición de salida del país.

En la imagen, Abraham "N" y Chaim "N", miembros de la secta Lev Tahor, quienes fueron ligados a proceso el 4 de marzo. (Foto: Prensa Libre / Erick Ávila)

Además, la fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación, debido a que el denunciante no habla español y es necesario contar con traductores.

¿Qué sigue en el caso Lev Tahor?

Las autoridades guatemaltecas continúan con las diligencias para esclarecer el paradero de los adolescentes desaparecidos de la comunidad Lev Tahor y garantizar su protección. Mientras tanto, los sistemas de alerta y cooperación internacional permanecen activos.

La situación sigue bajo investigación, y tanto la PGN como la Fiscalía contra la Trata de Personas reiteran que no pueden divulgar información detallada para evitar interferir en los procesos en curso.

Por otro lado, también se coordinan esfuerzos para definir el lugar donde serán resguardados los adolescentes, luego de que se frustrara su traslado a Santiago, Sacatepéquez.