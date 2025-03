“No me voy a rendir, no voy a aceptar delitos”: Jose Rubén Zamora llega a tribunales para audiencia

El periodista José Rubén Zamora llega este viernes 7 de marzo a Tribunales para la audiencia en la que se conocerá la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que revoca las medidas sustitutivas otorgadas por el Juzgado Segundo Penal.

A su llegada a tribuales, Zamora expresó: “Yo pienso que es una arbitrariedad más”.

Señaló la persecución en su contra. “No me voy a rendir, no voy a aceptar delitos, no voy a aceptar multas y hay que seguir enfrentando al pacto de corruptos.

“Dijeron que no me querían dar libertad porque me iba a huir, aquí estoy”, externó.

Destacó que no ha huido y que ha estado presente en las audiencias para que se resuelvan los casos que, según él, fueron fabricados.

Fue el 18 de octubre de 2024 que el juez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal otorgó medidas sustitutivas a Zamora en una audiencia de revisión de medidas de coerción.

Las medidas sustitutivas permitían el arresto domiciliario al periodista, quien estuvo más de 900 días en prisión preventiva

"Se declara la actividad procesal defectuosa y se deja sin valor ni efecto legal alguno todo lo actuado a partir del 17 de octubre del año pasado en otras instancias", señala la resolución de la Sala respecto al caso en el que se procesa al fundador de elPeriódico, quien por ahora tiene arresto domiciliario.

