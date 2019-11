Emisión de licencias de conducir es incierto a partir de enero del 2020

Las nuevas licencias se empezarán a emitir a partir del 10 del mes en curso por la empresa Maycom. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)

A partir del 1 de enero se corre el riesgo de que los guatemaltecos no puedan hacer el trámite de emisión de licencias de conducir, o al menos, no está claro quién se podría hacer cargo del servicio. La empresa Mayoreo de Computación (Maycom), que presta el servicio desde hace 20 años y la única oferente en el actual concurso, no consiguió que su oferta fuera admitida.

Maycom presentó su oferta -por Q856.9 millones- para continuar prestando el servicio hasta el 2026. Sin embargo, la Junta de Licitación del Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil (PNC), rechazó la propuesta señalando “informalidades”.

La objeción fue que la empresa presentó la fianza a nombre del Departamento de Tránsito y no de la Dirección General de la PNC, como se establecía en las bases. El lunes 25 de noviembre, 10 días después de la presentación de la oferta, Maycom presentó sus alegatos y los medios de prueba contra esa decisión, como establece la ley.

La Junta Directiva rechazó el miércoles 27 de noviembre, de manera definitiva, la inconformidad y dejó a la empresa fuera del proceso.

Luis Amado, gerente general de la empresa que hasta ahora ha emitido el documento, refirió que analizan los “posibles escenarios” de este revés. “Teníamos fe de que la junta cambiaría su fallo con lo expuesto en la inconformidad, la cual explicaba puntualmente los errores en la decisión de la Junta”, agrega.

Regalías El Departamento de Tránsito de la PNC reportó que en 14 meses de prórroga del contrato con Maycom —desde julio de 2018 a octubre último—, el Estado ha recibido Q123 millones 947 mil 162.29 en concepto de regalías por la emisión de esos documentos.

Con esta acción y con Maycom como único oferente fuera del concurso, el evento se deberá declarar desierto y un nuevo proceso tendrá que subirse al sitio de Guatecompras, pero los tiempos del proceso ponen en peligro la emisión del documento.

A criterio de Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, este proceso de adjudicación no debió hacerse a finales de gobierno, ni de año, y que la Junta se arriesgó al continuar con un proceso que podría resultarle perjudicial.

Es necesario, señala, que las actuales autoridades dejen encaminado el proceso para que el próximo gobierno le dé continuidad para ahorrar tiempo. “Sería bueno avanzar, por lo menos en el diseño de las bases y tratar que el proceso sea abierto y competitivo para que haya otros oferentes más allá de Maycom”, dijo el experto en transparencia.

En las manos del Congreso

La decisión de la Junta de Licitación sobre el rechazo del alegato de Maycom es inapelable y este viernes 29 de noviembre enviará al Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, un informe con sus argumentos, para que apruebe o impruebe la decisión, confirmó Ramiro García Chamán, jefe el Departamento de Tránsito.

“Si la Junta imprueba, el ministro tiene que tomar una decisión, pero es muy difícil que él vaya en contra de lo que la Junta establece”, explicó Flores. Hay que recordar que la Ley de Contrataciones, explica el experto en transparencia, establece que un contrato se puede prorrogar una sola vez y esa prorroga ya se hizo para Maycom.

“Ahora lo más importante es ver que solución se le da a nivel administrativo, por lo que entiendo, no se puede prorrogar nuevamente el contrato. Corremos el riesgo de quedarnos sin licencias de conducir”, dice Flores, y que la única salida para que la empresa Mayoreo de Computación pueda continuar en el proceso es que el Congreso de la República autorice una prórroga del contrato haciendo una modificación a la Ley de Contrataciones.

¿Quién emitirá las licencias?

Al no renovarse el contrato a la empresa que actualmente extiende las licencias, la emisión del documento está en el limbo a partir del 1 de enero del 2020.

Sin embargo, García Chamán asegura que en el contrato de Maycom establece que “debe garantizar el servicio, aunque no haya una empresa adjudicada, así que el servicio está garantizado. Y hay una etapa de transición, que son 180 días. El 1 de enero no habrá ningún problema, tienen que presentar el servicio”.

Flores indica que si se vence el contrato no hay materia legal para seguir prestando un servicio. “A nuestro criterio no podría continuar”, dijo.

Sobre este escenario se consultó al gerente de Maycom pero no respondió sobre la supuesta obligación, según el Departamento de Tránsito, de continuar por tiempo indefinido ofreciendo el servicio.

