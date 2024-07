La población joven de Guatemala continúa desatendida por el Estado en temas de educación, salud, acceso a alimentos, tecnología y empleo, entre otros, según la Encuesta Juvenil 2023 presentada ayer por World Vision y Usaid, que entrevistó a personas de 15 a 29 años de siete departamentos.

De acuerdo con Bienvenido Argueta, exministro de Educación y quien coordinó la encuesta, Guatemala está cambiando y la población está conformada por jóvenes y adultos —que en su mayoría ahora son niños y jóvenes—, lo que causa preocupación, pues el país se acerca “a un cambio poblacional, mas no al aprovechamiento del bono demográfico”.

Pese a que los jóvenes representan el 28.9% de guatemaltecos, poco se hace para atender sus necesidades. Un ejemplo es el bajo nivel educativo que predomina en este grupo. Según el informe, el 31.7% concluyó la primaria, el 27.5%, básicos; el 31.1% diversificado, y solo el 7.3% una licenciatura.

Argueta señala que en países más desarrollados la preocupación es que los jóvenes cursen el diversificado y la educación superior, mientras que en Guatemala “todavía sigue siendo la primaria y el grado básico, situación que es lamentable", pero las oportunidades son más limitadas para quienes se identifican como indígenas, ya que solo el 5.5% tiene acceso al nivel universitario, contrario al 10.3% de los ladinos.

La encuesta se desarrolló en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán, donde se concentra el 57.4% de los jóvenes del país. A inicios del 2023, cuando se levantaron los datos, se observó que solo el 27.2% de la población de 15 y 29 años estaba estudiando, frente al 72.8% que se encontraba fuera del sistema educativo, que equivale a 2.9 millones.

Una de las conclusiones del informe dice que hay una “marcada debilidad en los aprendizajes”, que se relaciona con la capacidad económica, el acceso a empleo, el emprendimiento, así como de aspectos relacionado a la salud sexual y reproductiva, el uso de tecnologías, aprendizaje de idiomas y habilidades artísticas.

Empleo y migración

El informe también aborda la capacitación a la que los jóvenes tienen acceso para adquirir conocimiento fuera de la educación formal, y esto se limita a uno de cada 10, lo que restringe las oportunidades de conseguir un empleo. Al respecto se evidenció que dos de cada tres hombres tenían como principal actividad trabajar -una semana antes de la encuesta-, lo que se redujo a una de cada tres en el caso de las mujeres.

Asimismo, un 24.9% de los varones respondió que no buscaba trabajo porque “ya se había cansado” de hacerlo, sin éxito.

La seguridad alimentaria también es un tema que se exploró en la encuesta y se evidenció que seis de cada 10 jóvenes mostraron preocupación de quedarse sin alimentos en el hogar. Mientras que dos de cada 10 dejaron de comer algún tiempo de comida por esa limitación.

Por otra parte, el 40.9% de los encuestados ha pensado en migrar. De estos, el 47% lo haría a Estados Unidos. Una de las razones es que en su entorno hay oportunidades restringidas o nulas para mejorar sus condiciones de vida, como lo expresó el 79.9%.

Argueta refiere que la Encuesta Juvenil 2023 evidencia la realidad que viven los jóvenes, si bien se hizo en siete departamentos, es un reflejo de lo que sucede en el resto del país. De tal cuenta, con esta información el Estado tiene la oportunidad de generar políticas claras y consistentes en favor de la juventud.

“Tenemos de 10 a 15 años más para hacer los cambios, de lo contrario será demasiado tarde, no solo perderemos la oportunidad, sino que la población adulta ya no tendrá las condiciones para salir adelante”, agrega el entrevistado, y de no actuar, se aumentará la conflictividad social y la pobreza en Guatemala.