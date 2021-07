“Es fácil juzgar a los niños”, Neto Bran frustra construcción de un hogar de protección para menores de edad

El actor guatemalteco Arturo Castro envió un mensaje al alcalde Neto Bran. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

El 33 por ciento de los jóvenes que viven dentro del Hogar Seguro Diamante I, pertenecen al municipio de Mixco, sin embargo, el jefe edil de esa comunidad impidió la construcción de este centro de protección tachándolos de criminales que viven en un centro correccional.

Las publicaciones del acalde Neto Bran tuvieron impacto que ni las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), ni los mensajes del actor guatemalteco Arturo Castro, hicieron que los vecinos cambiaron de postura.

Castro, radicado en Los Ángeles, California, y reconocido por participar en la serie Narcos (Netflix), explicó que no se trata de un centro correccional sino de un centro de protección que alberga a jóvenes entre 13 y 17 años que son víctimas de abuso.

Por las condiciones en las que viven, muchos de estos jóvenes están en riesgo de caer en las pandillas. Por estas razones es que un juez ordenó que fueran trasladados a un hogar de protección.

Actualmente, los 29 jóvenes de este hogar viven en una casa ubicada en zona 12 pero que tiene espacio únicamente para diez personas.

“Si siempre estamos hablando que queremos una mejor Guatemala para el futuro, el futuro empieza por los niños. A ellos les han cerrado las puertas toda su vida, sus papás han abusado de ellos, los han sacado a la calle y me parece que diferencias políticas puedo tener con cualquiera, pero no podemos estar en desacuerdo que al niño hay que protegerlo”, explicó Castro a Prensa Libre.

El actor guatemalteco es mentor de inglés y donador financiero de la organización The Kidness Project desde hace siete meses. Según contó, les da clases de inglés a los jóvenes y el próximo mes iniciarán con cursos de barbería.

“El punto no es solo darles esperanzas sino herramientas para construir su futuro. Yo era inquieto de joven también, pero a mí me dieron oportunidades para salir adelante. Imagínate quién de esos niños puede cambiar el mundo mañana y me parece muy cruel cortarles las alas antes de que empiecen a volar”, agregó.

El subsecretario de Bienestar Social, Carlos Gómez, explicó que la casa que habían encontrado en Mixco era alquilada a un pastor evangélico que conocía el trabajo que hacían y que les había donado pupitres para que los jóvenes pudieran recibir clases en las condiciones adecuadas.

“Hay una confusión bastante grave en cuanto a la percepción que tenía el señor alcalde al pensar que íbamos a instalar un centro de privación de libertad”, lamentó Gómez indicando que este tipo de mensajes afecta al desarrollo de los jóvenes que buscan adaptarse a la sociedad.

El subsecretario explicó que un reclusorio es para los menores de edad que han sido sancionados y que deben cumplir una condena, mientras que un hogar de protección es para adolescentes vulnerables.

“Aquí hablamos de niños y adolescentes que han sido maltratados, abusados sexualmente, tienen alguna discapacidad, están en alguna fase en la que pueden participar fácilmente con algún grupo delictivo por el contexto en el que viven o están en situación de calle”, agregó.

Gómez lamentó que la publicación del alcalde tuviera un impacto tan negativo en la población que no lograron convencerlos que tenían una idea errónea del trabajo de este hogar seguro.

Explicó que acordaron no seguir insistiendo en estar en ese lugar y bajo compromiso del alcalde auxiliar, buscarán otra casa en Mixco dentro de una comunidad que sí los acepte.

“El 33 por ciento de los adolescentes que viven en esa residencia son de Mixco ¿cómo es posible que un alcalde que tiene una oficina de Niñez y Adolescencia no está velando por estos jóvenes”, dijo.

Ante esta confusión que afectó a 29 jóvenes, la Municipalidad de Mixco argumentó, a través de un mensaje vía Whatsapp que “donde se pretende utilizar carece de autorización municipal, de conformidad con el artículo 3 del reglamento de construcción y urbanismo en la municipal de Mixco ya que se están realizando modificaciones en el ambiente del inmueble y sin presentar autorización municipal”.

“También se tiene una denuncia pública por parte de los vecinos en donde presentaron su forma el rechazo a la instalación y funcionamiento de un centro correccional para adolescentes no obstante es un lugar inadecuado para poder implementar dicho centro debido a que habitan más de 500 familias en el sector Residencial, por ende, la subsecretaría de Bienestar Social debió evaluar cumpliendo con los requisitos legales, estudio de impacto ambiental, en donde debe constar la anuencia de los vecinos del área”, agregó la comuna.