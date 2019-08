Experto de OPS: “Ya no tenemos herramientas para combatir las enfermedades”

Romeo Montoya, médico asesor de enfermedades transmisibles y vigilancia de la salud de la OPS/OMS. (Foto Prensa Libre: Cortesía OPS/OMS)

El médico Romeo Montoya, asesor de enfermedades transmisibles y vigilancia de la salud de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) menciona que la regulación de la venta de antibióticos que el Ministerio de Salud establece a través del Acuerdo 145-2019, es una necesidad, pues la resistencia a estos medicamentos se debe a su consumo desmedido por parte de la población.

¿Qué tan perjudicial es la resistencia de antibióticos?

Es el problema más grave de salud pública actualmente. Esto está creando resistencia de las bacterias hacia los medicamentos que utilizamos para curar todas enfermedades bacterianas.

No tener una regulación con este tipo de medicamentos puede ocasionar tardanza en una cura, porque se tendrán que utilizar otros medicamentos.

Tener ordenamiento en la parte de regulación es lo que la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), recomienda, y que lo quiera hacer el Ministerio de Salud es lo correcto, porque no se puede prescribir antibióticos por cualquier persona, sino debe ser recetados por un médico competente.

Hay una estrategia mundial para esto, y el país este año comenzó a trabajar el Plan Nacional de Resistencia Antimicrobianos, tiene varios componentes, el de la vigilancia, precisamente de las bacterias que tienen que ser vigiladas rutinariamente para ver si hay resistencia a los antibióticos, y por lo tanto ya no tenemos las herramientas para combatir las enfermedades.

Esto crea un riesgo porque mientras menos antibióticos tengamos eficientes, más problemas de muerte vamos a tener.

¿En qué posición está Guatemala en esta crisis mundial?

El riesgo lo tiene Guatemala y todos los países de la región. Las bacteria no reconocen fronteras y por eso hay que vigilar estas enfermedades y de estas bacterias permanentemente. Guatemala reporta por el Laboratorio Nacional a un Sistema de Vigilancia de la OPS, y reporta las bacterias que tienen resistencia a nivel nacional, y por lo tanto, se hace esta vigilancia en todas las américas.

No podría decir que estamos adelante o atrás de otros países, tenemos el mismo riesgo. El problema que tiene Guatemala es que no está regulada la venta de los antibióticos, y eso es lo que se quiere hacer ahora. Con esa regulación se ordenará a los médicos, para que esto no sea un problema que tarde o temprano nos quedemos sin esa herramienta que son los antibióticos.

La resistencia es perjudicial en todos, pero se da más en niños, porque su sistema inmunológico es más frágil.

¿Esta regulación es en beneficio de los guatemaltecos?

Claro, porque no habrá venta libre de los antibióticos, por lo tanto la resistencia a esto se va ha ordenar. Si hay venta libre, cualquier antibiótico es comprado por cualquier persona, y aquí es donde se crea la resistencia.

Si usted tienen una gripe común y va a la farmacia, compra un antibiótico de última generación, y no lo necesita, con otro medicamento más barato y menos complicado usted se cura. Entonce, si estamos comprando antibióticos de ultima generación estamos promoviendo que estos últimos recursos se utilicen mal, y cuando los necesitemos ya serán resistentes, por eso es que la amoxicilina tienen mucha resistencia, son medicamentos casi de uso común, y eso es lo que no se quiere.

En Guatemala la amoxicilina se consigue hasta en las tiendas.

Por eso es que hay más riesgo de que en estas bacterias ya no tenga efecto la amoxicilina, es como que tome algo que no le causa ningún impacto, porque ya es resistente. Eso es lo que se quiere regular.

¿Qué tan urgente es que esta regulación se ponga en práctica?

Es una de las principales medidas que tiene que implementar el país, y el ente regulador las tienen que comenzar a aplicar.

En Guatemala los centros asistenciales no tienen la capacidad de atender a toda la población, hay deficiencias y dado que muchas personas no tienen recursos para pagar una consulta médica, ¿no se verán afectados con eta normativa?

Esto se tiene que hacer con orden, y el país tiene una mesa nacional de resistencia antimicrobiana, que aparte de garantizar la regulación de medicamentos, tiene que garantizar que el país tenga los fondos para la lista básica de medicamentos, y en base a esta se compran los medicamentos necesarios y, por lo tanto, tiene que haber más medicamentos para la población que lo necesita.

