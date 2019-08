Ministro de Salud: “No pueden tomar antibióticos solo porque quieren”

La venta de antibióticos ahora es solo con receta en las farmacias privadas y estatales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ante las dudas que generó la restricción de antibióticos sin el respaldo médico, el ministro de Salud, Carlos Soto, sostiene que era una medida “indispensable” y deja ver que la población tiene dos opciones: pagar por una consulta médica para obtener la prescripción, si así lo requiere, o “tener paciencia” y acercarse a los Centros de Salud y la red hospitalaria nacional para ser atendido.

La normativa que también restringe la venta de esteroides oftálmicos sin receta, ya está en vigencia, y las personas no pueden adquirir los medicamentos en las farmacias si no es con el respaldo médico, aunque Soto asegura que se trabaja por ampliar los servicios públicos para atender a la población con recursos económicos limitados.

Desde la Procuraduría de Derechos Humanos, la procuradora adjunta, Claudia Maselli, señala que la decisión de regular la venta de estos medicamentos con el objetivo de evitar complicaciones de salud es “atinada”, tomando en cuenta también las recomendaciones internacionales que hay sobre la regulación de estos medicamentos por el uso “abusivo” que hay entre la población, pero los desafíos para el Ministerio de Salud son garantizar la atención a toda la población, así como el acceso a medicamentos de calidad.

“Lo que la gente tiene que tener es paciencia, para llegar a un centro de salud, que la examine un médico”

Carlos Soto, ministro de Salud

¿Era necesario implementar la regulación de antibióticos?

Totalmente. Es indispensable, no necesario.

¿Esta medida no afecta a las personas de escasos recursos que no pueden pagar una consulta médica y si asiste a centro asistencial, estos no tienen la capacidad de recibir a la gran población que requiere atención médica?

Aunque no tengamos la capacidad completa para atender a la población, nosotros estamos en la obligación de atenderlos. Lo que la gente tiene que tener es paciencia, para llegar a un centro de salud, que la examine un médico, miren si necesita o no antibiótico y le den su receta.

Pero ¿son suficientes los servicios de salud existentes para atender a la población que demanda atención médica?

Si tienen paciencia, tenemos la suficiente capacidad para atenderlos. Ahora, si estamos en la duda, y estamos probando si se puede o no, nunca como país vamos a salir adelante.

Guatemala es un país que mantiene rezago de todo por esa razón, porque siempre es: “vamos a ver”, “no tenemos tantos recursos”. No. Hay que crear los recursos y si hacen falta más recursos, hay que pedir presupuesto e ir haciendo, pero si no comenzamos a tomar medidas y decisiones correctas, nunca vamos a pasar de zope a gavilán.

Los que no pueden (pagar una consulta) van a tener que ir a un centro de salud, y van a tener que ir a los hospitales, para que los revisen y les den su receta. Eso es lógico. No puede tomar medicamentos solo porque ellos quieren. Esa es una cosa de comprensibilidad.

Esta regulación de antibióticos ¿no se hizo para beneficiar a los médicos?

Lo único que hago es beneficiar a la población. Ahora la gente… me han escrito gente con dinero, si pueden pagar que paguen un médico privado. Pero no estoy beneficiando a los médicos, pero si quieren una receta y un antibiótico que paguen también, porque no se trata solo de llamar por teléfono… hasta la receta electrónica estamos diseñando ya. Todo esto es una serie de situaciones que la gente va a tener que aprender.

Tampoco se hizo para beneficiar a farmacéuticas…

Para nada, al contrario, las farmacéuticas se hubieran podido beneficiar porque a veces mucha gente va a la farmacia y dan un ticket si venden tal antibiótico, y después el dependiente de la farmacia recibe dinero. Allí es lo contrario, no estamos beneficiando ni a las farmacias, ni a los farmacéuticos, ni a nadie.

¿Cómo garantizará el Ministerio que en las farmacias no vendan los antibióticos y los eteroides oftálmicos sin receta?

Hace dos días mandé a comprar unos antibióticos y me los despacharon sin receta. Entonces, ya mandamos a Regulación a esa farmacia y que les haga la advertencia inicial, que es una llamada de atención. La próxima es una multa y la tercera, la cerramos.

¿El departamento de regulación está en a capacidad de hacer esa supervisión en todas las farmacias privadas y estatales?

Acabamos de contratar gente, pero esta debe ser una cosa como el dengue, de nación. La salud no es negocio. No puedo como papá estar dando cincho y estar cerrando farmacias. Ellos tienen que entender que no se puede, la ley dice que no se puede dar un antibiótico sin receta. Entonces, nosotros vamos a los lugares, vamos a inspeccionar y si no tienen las recetas como les decimos, pues vamos a tener que multar a la gente.

La gente tiene que acostumbrarse a ir a los centros de salud, pero ¿qué pasa con los casos que la requiere de atención inmediata y no pueden esperar horas a que los atiendan o regresar al otro día?

No puede pasar eso, estamos formando una mesa con el vceministro de Atención Primaria en Salud, Julio Humberto García Colindres, y estamos viendo toda esa situación. Ya le estamos hablando a todos los jefes de área. Todo esto es una cuestión que no la decidimos hacer de lunes para martes, tiene un proceso planificado

¿Se dará, entonces, prioridad a las personas con cuadros severos?

Ellos tendrán que pasar antes. Ahorita estamos abasteciendo a los hospitales y los centros de salud, pero si tendremos que hacer una cosa que se llama triage, es una clasificación, los que llegan con fiebre alta y tres días de estar mal, los atenderíamos primero.

“Desconozco cuál es la urgencia del Ministerio de Salud por emitir esa normativa”

Claudia Maselli, procuradora adjunta de los Derechos Humanos

¿Cómo ven la decisión de regular en el país la venta de antibióticos?

Si el Ministerio de Salud lo está tomando con base a evidencia, a recomendaciones de mecanismos, en este caso del sistema de Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la salud, que ha emitido recomendaciones respecto a normar el uso abusivo de antibióticos, pues es atinada.

¿Era una medida necesaria?

Efectivamente el país tiene grandes desafíos en asegurar que las personas puedan llegar a los puestos y centros de salud. Pero también a nivel mundial hay una preocupación por la resistencia a los antibióticos dado el uso abusivo de los mismo (…) así que en cumplimiento de que el Estado debe asegurar el acceso con calidad y calidez a los servicios de salud, en este caso el acceso a medicamentos de calidad y que realmente vayan a curarle sus afecciones, hay cierto acuerdo. Es una decisión de Estado para contrarrestar esta preocupación mundial que hay ante la resistencia de antibióticos.

Con un 2% del presupuesto asignado a la cartera de Salud, y frente al desafío, la necesidad de incrementar y hacer más accesible, más cercano los servicios a la población, es mucho más complejo que si se emite la normativa o no. La normativa está en función de toda esta preocupación mundial de la resistencia que se está teniendo a los medicamentos.

¿El Ministerio tendría que haber garantizado primero la atención a la población en los puestos y centros de salud antes de implementar esta medida?

Todo es complementario. Francamente desconozco cuál es la urgencia del Ministerio de Salud por emitir esa normativa, pero obviamente la construcción, la habilitación de 5 mil puestos de salud, que es lo estimado por la cartera para hacer accesible los servicios para la población, no se logra en pocos meses.

Debe ser una decisión de Estado para destinar el gasto social para la construcción de todos los puestos de salud, en este caso puede ser que la medida en este momento es de asegurar que la población tenga mejor acceso a los medicamentos con calidad.

La medida ¿no afectará a esa gran cantidad de personas que no pueden pagar una consulta médica y que no son atendidas en los centros asistenciales públicos por deficiencia en el sistema de Salud?

No se puede ver en aislado, la medida es vista en función de disminuir esa resistencia que hay a los medicamentos y que pasa por la calidad de los mismos y su uso no abusivo, pero en efecto, debe verse en contraste con que las personas tengan acceso a los servicios de salud, y que se prescriban los medicamentos de acceso público y allí también hay una responsabilidad de las compañías que comercializan medicamentos para logra esa relación precio.

Si son de acceso común, pero si la calidad no es la esperada, de igualmanera las personas no van a curar su afección y van a continuar saturando los servicios públicos de salud.

