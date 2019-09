Patrulleros mantienen control en San Juan y agreden a técnicos que analizaban obra

Un kilómetro antes de llegar al centro urbano de San Juan Sacatepéquez un rótulo colgado en un poste de energía eléctrica, en la ruta principal, advierte de "vigilancia a delincuentes". (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Nájera fue retenido y atacado por un grupo de patrulleros que resguardan ese municipio, a 30 kilómetros de la capital.

No es la primera ocasión en que se denuncian vejámenes cometidos por los patrulleros de ese sector. Nájera relató que lo agredieron “sin escuchar razones” por las que visitó el lugar. En un video que grabó luego de interponer la denuncia ante el Ministerio Público, la víctima aparece con los brazos sostenidos por férulas.

“Me encontraba visitando una aldea que tienen necesidad de un pozo de agua y al momento de salir un grupo de patrulleros me esperaba en el crucero de Cruz Blanca y al momento de detenernos de una vez fueron a la agresión y no quisieron hablar. Destruyeron el carro, me robaron mi teléfono, billetera y mi arma; y una computadora”, recordó la víctima.

Nájera y otras dos personas estuvieron desde las 18 a las 21 horas en la comunidad de El Pilar y cuando transitaban en su vehículo en el puente Pacajay, de Cruz Blanca, fueron “emboscados”.

Los agredidos son parte del equipo de transición del alcalde electo Juan Carlos Pellecer y estuvieron en El Pilar para analizar información topográfica de modo que en 2020 se construya un pozo que distribuirá agua potable a la comunidad.

“No escucharon nuestras explicaciones, solo llegaron a agredirnos y no nos escucharon. Tengo años de caminar por San Juan Sacatepéquez y no me había ocurrido algo como esto”, lamentó Nájera.

El reporte 517/2019 de la Subestación de la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepéquez señala que Nájera denunció que “un grupo de 200 personas encapuchadas que portaban armas les hicieron el alto”.

Ese informe policial explica que los patrulleros dejaron libres a los tres retenidos hasta que lograron explicar que eran parte del equipo de transición del jefe edil electo de San Juan Sacatepéquez.

Contradicción

El alcalde indígena de ese municipio Carlos Culajay Chet expuso que la formación y operación de esos grupos armados “contribuyó a disminuir la delincuencia” en el lugar.

Según Culajay Chet hubo muchos asaltos a los vecinos por las noches y los patrulleros han “logrado disminuir” la criminalidad, aunque reconoció que sí hubo patrulleros que se “sobrepasaron” en sus “tareas” al agredir a las personas.

“Lo lamentable de estos grupos -patrulleros- es que agreden a personas ebrias que se quedan en la calle. Lo que se recomienda a las personas que nos visitan es que si los vidrios del vehículo son polarizados es que vayan con los vidrios abajo”, señaló Culajay Chet.

El domingo 15 de septiembre, en Sajcavillá, un hombre fue agredido por atropellar a dos personas con su vehículo. El conductor fue golpeado y trasladado a un hospital.

En esa misma comunidad en enero último un hombre señalado de estafar a comerciantes con cheques sin fondos murió linchado.

Los Pajoques

El 19 de septiembre de 2014 se registró una matanza de ocho personas en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez. La agresión ocurrió por la aparente inconformidad entre familias por vender tierras a empresas.

En esa ocasión se aprobó un estado de prevención para devolver la gobernabilidad en el lugar y que el Ministerio Público pudiera efectuar una investigación.

La familia Pajoz Matz fueron los agredidos esa vez y las víctimas mortales fueron identificadas como Bernardo Pajoc Guamuch -padere-, de 70 años; y sus hermanos Marcelo, 41; Miguel Augusto, 29; Juan Rodrigo, 26; y José Luis, 24; Pajoc Matz. También Édgar Giovanni Pajoc Iquic, 19, quien murió en el hospital de Chimaltenango.

