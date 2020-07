Unos 15 municipios tienen interés en abrir centros de bienestar respiratorios

Los centros de bienestar respiratorios funcionan con donaciones y no reportan mayor gasto para su operación. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Hasta ahora en la ciudad de Guatemala funcionan cuatro centros de bienestar respiratorios cuya base es la telemedicina con consultas virtuales y la entrega de medicamentos a pacientes. Ya han sido atendidas 810 personas, de las cuales un 16% tenían síntomas por influenza y casos por dengue, pero el 84% restante recibió tratamientos por ser casos leves de posible coronavirus.

Autoridades de la comuna central estiman que la implementación de estos puestos mitigó la carga de pacientes que pudo recibir la red hospitalaria de la ciudad y fue posible su implementación porque entre los planes de contingencia que tenía la municipalidad ya contemplaban una pandemia, por los antecedentes de la AH1N1 en 2009, por lo que tuvieron que acoplar su plan al covid – 19.

Héctor Flores, secretario general de la Municipalidad de Guatemala, manifestó que entre sus funciones se encuentra Administrar las Vulnerabilidades y las Emergencias de la ciudad que se detallan en la estrategia (AVE), que permitió la creación de los centros de bienestar respiratorios.

“La atención primaria es esa que se tiene que dar en el barrio, es la que fomenta la participación de la municipalidad en este tipo de acciones, la idea siempre fue llevar esta atención al barrio viendo que muchos de los problemas que tenemos por la pandemia no llegarían a la necesidad que tantas personas fallecieran si esta enfermedad la atendiéramos en los primeros días, durante los primeros síntomas, y no esperar cuando la persona se descompensa”, refirió Flores.

Por lo cual decidieron instalar sus primeros puestos en áreas estratégicas para tratar de abarcar los cuatro puntos cardinales de la ciudad, ubicando los centros de bienestar respiratorios en la colonia Maya de la zona 18, colonia Castillo Lara de la zona 7, otro sobre el boulevard de la pedrera en la zona 6 y el más reciente en la Petapa, zona 12.

“Esta batalla la vamos a ganar con la atención primaria, si logramos atender de manera pronta y oportuna a la gente desde que surge el primer síntoma estoy convencido que podemos darle un giro a la situación del avance de la epidemia en la ciudad y estoy seguro que en el país”, manifestó.

Comunas en preparación

Según los datos de la municipalidad capitalina cinco municipios de Guatemala se encuentran interesados en comenzar a replicar estos centros en sus regiones, pero los datos que maneja la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) refleja un número mayor de alcaldes que también buscan replicar el proyecto.

Se trata de los municipios de Chinautla, Santa Catarina Pínula, San José Pínula, Palencia, Villa Canales y Villa Nueva para el departamento de Guatemala; en Quetzaltenango se trata de los municipios de Salcajá, San Mateo y Olintepeque.

En Sacatepéquez la comuna interesada es la de Ciudad Vieja, en San Marcos la de Malacatán, así como las cabeceras departamentales de Escuintla y Mazatenango, junto a Cobán y Chaal en Alta Verapaz.

Miguel Ovalle, presidente de Anam, considera que la idea podría ayudar en el interior de la república porque el costo del equipo y contratación de personal estaría a cargo del gobierno central y no de las municipalidades, pero recomienda que sean los jefes ediles quienes se encarguen de definir al personal de cada centro considerando que hay municipios donde prevale algún idioma materno.

“Preferentemente que los médicos que se contraten sean del lugar, habrá algunos que atenderán vía internet y uno de forma presencial, el ministerio de Finanzas va a contratar a los médicos pero sería ideal que los alcaldes propongan al personal que va a estar trabajando, esencialmente que sea local para atender los problemas lingüísticos”, comentó el presidente de Anam.

Por su parte el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, sostendrá hoy una reunión de trabajo con la municipalidad capitalina para terminar de afinar la estrategia que le permitan la implementación del primero, de cuatro centros de bienestar respiratorios planificados para ese municipio.

“Nosotros queremos hacer el primero en Villa Nueva, en el centro de nuestra ciudad, en la zona 1, estamos trabajando ya con los equipos para que puedan ya capacitar y darnos todo lo que vamos a necesitar para el primer centro de bienestar respiratorio, es sumamente importante para el municipio y estamos pensando que en los próximos 15 días vamos a estar listos”, los restantes estarían en Ciudad Peronia, Bárcenas y San José Villa Nueva, según el alcalde.

Por su parte Guadalupe Reyes, alcalde de Palencia, estima que en su municipio también se tendrán el primer centro de este tipo en los próximos días, “nosotros hemos recibido el apoyo de médicos que tienen sus clínicas privadas de manera voluntaria para atender consultas por teléfono, el siguiente paso sería implementar las video consultas que pienso que podrían estar en las próximas dos semanas”, precisó.

Necesitan control sanitario

Ante el deseo de jefes ediles para implementar el proyecto de la ciudad en sus regiones el infectólogo, Hugo Eduardo Pezzarossi, comentó que el proyecto es positivo toda vez se cumpla con un estricto cuidado en el edificio que se va a utilizar para la atención de los pacientes y que el personal que estará de planta cuente con todo el equipo de protección, de lo contrario dichos centros podrían convertirse en focos de infección.

“Si no se hace un manejo adecuado del personal que trata estas personas con la utilización de equipos de protección personal, su manejo de superficies y ambiente definitivamente pueden contribuir a la propagación de la enfermedad, desconozco cuales son las condiciones en las que están trabajando esto, me da una pena y me obliga a tener que averiguar cómo trabajan porque bajo qué condiciones están haciendo ese trabajo, no dudo que lo que quiera ellos es ayudar pero al hacerlo pueden cometer malas prácticas”, refirió.

En un sentido similar opinó el epidemiólogo José Ortiz, quien lidera el observatorio del Covid – 19, aunque considera que es necesario que estos centros también cuenten con espacios de aislamiento para posibles cuarentenas.

“Los centros de cuarentena municipal se propusieron desde marzo, vemos un poco tardío la estrategia, ahora los centros de atención respiratorio a nivel departamental vemos que no tienen para tener a personas que no pueden mantener una cuarentena en su casa, vemos que no va a tener ningún efecto, es una estrategia que se había propuesto desde hace meses pero el problema que vemos es la improvisación que se está haciendo de los centros”, puntualizó Ortiz.

Los manuales que la municipalidad de Guatemala creo para el funcionamiento de los centros de atención respiratorios serán entregados a los alcaldes que deseen replicar la estrategia, en ella se contempla todo un protocolo de atención, limpieza antes, durante y después de la atención de usuarios así como los pasos a seguir en caso detectar un paciente con síntomas considerables de covid – 19.