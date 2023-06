Elecciones en Guatemala 2023:  Magistrada dice que relator contra la tortura se “ha extralimitado en sus funciones” por su interpretación del voto nulo

Este lunes 12 de junio, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, se refirió a lo indicado por Lesther Castellanos, relator contra la tortura, respecto del voto nulo en las elecciones generales 2023.

El recién pasado 8 de junio, Castellanos publicó en Facebook un comunicado en el que se refiere al voto nulo. En la comunicación indicó: “Al guatemalteco, le pido que confíe en el sistema legal de nuestro país y que asista a las urnas el próximo 25 de junio a ejercer su derecho al voto. Por favor, no caiga en la desinformación que malos ciudadanos hacen, ellos no han podido ser inscritos por no cumplir con los requisitos que la Ley Electoral y de Partidos Políticos exige, y están motivando al voto nulo”.