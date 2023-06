“Estoy empadronado, pero tengo que ir a votar a Guastatoya”: migrantes se quejan por no poder votar y señalan errores en asignación de centros

“A mí me están mandado a votar a una escuela en la zona 9. […] es ilógico”, dice seguidamente otro migrante.

Los dos testimonios recopilados por el grupo “Guatemaltecos en el extranjero”, no son los únicos, pues desde antes los migrantes advertían que el resultado “sería un desastre” y no acudirían a votar porque los centros quedaban muy lejanos del lugar en el que viven.

El guatemalteco en el extranjero se hizo presente a votar pero no se lo permitieron por los múltiples errores en la asignación de centros de votación. Denunciamos públicamente un hecho que empaña y pone en duda un proceso democrático y derecho legítimo de los guatemaltecos en los… pic.twitter.com/AzkV8aUE8V — Guatemaltecos En El Extranjero (@GuateEnElEx) June 25, 2023

En TikTok otro guatemalteco reclama en el centro de votación de Dallas, Texas, que le fue designado un centro de votación lejano, pese a que hizo su registro en esa ubicación.

Pese al error, el migrante fue increpado y luego de entrar en un debate, finalmente le permitieron hacer una queja por escrito, aunque fue forzado a salir del centro escoltado por agentes de seguridad.

“Vine y me empadroné aquí y me mandan a votar a Houston […] No me están dejando votar”, exclamó el guatemalteco.

Al igual que en Guatemala, en las 15 localidades de los Estados Unidos donde se habilitaron centros de votación, la jornada de votaciones estuvo marcada por el abstencionismo.

Baja afluencia

El guatemalteco Juan José Palencia, originario de El Progreso, Guastatoya, se presentó dos horas después de que abriera el centro de votación en Washington y apenas era el votante número 20, pese a que allí habían registrados unos 16 mil votantes.

Tal como documentó La Voz de América, Palencia acudió para anular su voto como muestra de su inconformidad y repudio “a todas las anomalías que empañan” el proceso electoral, según documentó el medio local.

“Por tantas cosas que se ven en Guatemala, no he votado por ninguna de las ternas, solo vine a manchar mi papeleta, a anular el voto. Honestamente ninguno de los participantes que hay tiene buen récord, son vividores de la política”, expresó a VOA al salir del centro.

Sin promoción

La baja participación en el voto en el extranjero no solo se debió a la ausencia de los migrantes en los centros, sino también a problemas logísticos la emisión de sus documentos personales, y por ende, para empadronarse oportunamente.

Además, los migrantes inconformes coinciden en que el TSE no ha fomentado masivamente sobre el derecho a votar de los guatemaltecos radicados en los Estados Unidos.

Esa queja también resonó en 2019, cuando se implementó el voto en el extranjero por primera vez, y se registró un alto porcentaje de abstencionismo.

Anular su voto fue la opción para el 38.1% de los electores en Estados Unidos, donde 1 mil 443 sufragios válidos se contabilizaron en la primera vuelta electoral, marcada además por la ausencia de electores en las urnas —98.4% de abstención— de un padrón de 90 mil 708 guatemaltecos empadronados, según los datos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).