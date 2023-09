“No sabemos qué más viene”: Irma Palencia habla y expresa preocupación luego de los allanamientos del MP en el Cope del TSE

Curruchiche negó que se haya violado la cadena de custodia de las cajas electorales, tal como reclamó el pleno de TSE.

Tras esas declaraciones, Palencia lo refutó. “Conviene decir que no hubo ninguna violación a la custodia del voto, que todo quedó igual. No es cierto, las cosas ya no quedaron igual. Nunca históricamente habíamos tenido un acto de esta naturaleza, condenado nacional e internacionalmente”, dijo Palencia.

Inquietud frente a última fase del proceso electoral

“En la historia de ningún país se ha visto esto y nosotros estamos y seguimos preocupados. Creemos que esto no ha terminado. Ojalá fuera así, ojalá que en la víspera de la fiesta patria pudiéramos decir que todo ha concluido. Creemos que no, porque también esa persona —Curruchiche— dijo, en declaraciones públicas, que continuará con las investigaciones. No sabemos qué más viene“, previno.

Palencia hizo énfasis en que el TSE mantiene incertidumbre ante las acciones de la Fiscalía y que la preocupación no debería ser únicamente para dicho organismo.

Lea también: Luis Almagro, secretario de la OEA, mantiene observación en la transición en Guatemala y pide que el proceso no se vea “empañado”

“Esa incertidumbre preocupa al TSE, —y— debe ser preocupación también de los ciudadanos. Deben compartir con nosotros esta preocupación porque nosotros estamos preocupados por su voluntad, la que fue manifestada en las urnas, por ese resguardo celoso que tenemos de los votos”, dijo la funcionaria.

Además, recordó que al momento de que iniciaron los allanamientos, los funcionarios del TSE no avalaron al MP para que abriera las cajas electorales que contenían los votos, lo que quedó consignado en un acta sobre el procedimiento.

Según Palencia, la Fiscalía lo describió “tal vez de manera sutil”, pese a que fue “muy enérgica” la forma en que los funcionarios, incluyendo la directora electoral, Gloria López, manifestaran su desacuerdo. “Sin embargo, ellos son los dueños del acta”, dijo.

“¿Que pusieran que ‘estamos a satisfacción’? No podemos estar con ninguna satisfacción. Estamos alterados por lo que eso ha provocado en nuestra cadena de custodia del voto, de nuestras instalaciones. Es el cuarto allanamiento y, la verdad, estamos sumamente preocupados y condenamos esos hechos”, especificó.

“Lamentamos mucho que hayan llegado a esas circunstancias. No sabemos qué buscaban. No sabemos si encontraban lo que buscaban. Estamos seguros nosotros de que no, porque la transparencia y la limpieza de este proceso electoral, la pureza del voto, la integridad del proceso, la garantizamos nosotros y más de 8 mil observadores electorales nacionales e internacionales”, dijo también.

Palencia agregó que los grupos de observadores estuvieron presentes en todo el proceso de las votaciones, desde que se abrieron los centros, se recibieron los votos, durante el conteo y transmisión de los mismos. “Ellos son esas miradas externas que pueden dar fe de lo que estoy diciendo”, puntualizó.

Resaltó que aunque están por llegar los informes finales de observación, ya se cuentan con los preliminares y todos se refieren a que hubo un proceso electoral ejemplar y transparente.

Curruchiche informa sobre diligencias

Por su parte, Curruchiche dijo a Prensa Libre este jueves 14 de septiembre que toda vez concluya el periodo electoral, el próximo 31 de octubre, vendrán más acciones de parte del ente investigador.

Lea también: “Consideramos que por el momento es suficiente con estas 70 cajas”: Rafael Curruchiche, sobre los allanamientos en el Cope

“El haber concluido esta diligencia nos da un parámetro, son hipótesis que se confirman o se descartan”, explicó el fiscal.

Curruchiche también negó que se haya violentado la cadena de custodia de las cajas electorales y descartó que se haya hecho un recuento de votos.

“Yo descarto lo que se dijo en algún momento de que se había violentado la cadena de custodia. Para nada, todo está debidamente documentado, el acta la firmaron los abogados del TSE y quedó plasmado en el acta que se respetaron los derechos humanos de todas las personas”, dijo el fiscal a Prensa Libre este jueves 14 de septiembre.

Además, sostuvo que solo se realizó una inspección del contenido de las cajas, y dijo no haber visto la publicación de Andrea Reyes, fiscal del partido Semilla, quien denunció con un video que aparentemente se hizo un recuento de votos.

“Conteo de votos como tal no lo estábamos haciendo. Sí pudimos determinar que en las cajas había votos en blanco, nulos, papeletas sin utilizar”, explicó el fiscal, quien dijo no haber visto la publicación de Reyes para determinar si, en efecto, se trataba de un conteo de votos.