“Es una vergüenza” el acuerdo firmado entre EE. UU. y Guatemala, critica congresista Norma Torres

Los ministros de Gobernación de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU, Kevin McAleenan, para combatir el tráfico de migrantes, armas y narcotráfico.

“Firmar un nuevo acuerdo con uno de los elementos más cuestionables en el gobierno guatemalteco es una vergüenza”, dijo la congresista Norma Torres, en un tuit publicado un día después de la firma del acuerdo.

La congresista ha sido crítica al gobierno de Jimmy Morales, además de los actos de corrupción realizados en el país y en la región. También promovió una lista de corruptos a nivel regional que permitiría el castigo a quienes cometan ilegalidades.

Signing a new agreement with one of the most questionable elements in the Guatemalan government is an embarrassment and a reminder why @DHSgov has no business conducting its own foreign policy. https://t.co/oaY3N3dZ3F

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 29, 2019