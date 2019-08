Así señala el MP y la Cicig que se fraguó el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero

Juan de Dios Rodríguez y Otto Pérez figuran en este nuevo caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.

“Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”, agregaron.

En esta red participaron Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

La Fiscalía y la Cicig documentaron que, de los principales empresarios involucrados, Palacios Guerra, vinculado a las constructoras Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A. y HW Contractors, S.A., hizo pagos a Alejos.

Lea más: Falsa seguridad en el lenguaje corporal de Estuardo Galdámez al defenderse de las acusaciones de Cicig

“Para el cobro/pago de comisiones, se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas. Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, señala la pesquisa.

Así se determinó que Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, es decir entre el último año de gobierno de la UNE y el primero del Partido Patriota.

El 15 de febrero de 2011, Palacios Guerra le transfirió US$1 millónes 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp. para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero sus activos (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Alejos. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y para quien habrá una solicitud de retiro de inmunidad.

Por si no lo vio: Exalcalde dirigía red que saqueó Q9.6 millones de la comuna de Lanquín

Por instrucciones de Alejos, Palacios Guerra le hizo un giro por US$1 millón 500 mil el 28 de septiembre de 2011 a cada una de las sociedades 19-24 S.A. y Classy Capital Group Inc, a través de la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de Desarrollo Rural, añade la información del MP y la Cicig.

El dinero que llegó a Classy Capital Group Inc. fue usado por Alejos Cámbara para adquirir apartamentos en el edificio Casa Margarita. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A., se encuentra vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero, ex vicepresidente de la República (1991-1993) y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta, constituida de forma solapada por otros.

El hijo de Espina Salguero, el actual embajador en Washington, EE.UU., Manuel Alfredo Espina Pinto, fue representante legal de Oslo S.A., entidad que figura como constituyente de 19-24, S.A. El diplomático ocupó el cargo directivo en esta empresa entre 2007 y 2010, y según la investigación figuraría como uno de los beneficiarios de la cuenta donde se depositó el US$1 millón 500 mil. Espina Pinto no ha sido citado a declaración ni acusado en este caso.

Apartamentos y una casa

Como dádiva u obsequio, Alejos le dio a Juan de Dios Rodríguez las llaves y/o la posesión y usufructo de los apartamentos 2A Torre II y 4A Torre II del edificio Casa Margarita.

Según la pesquisa, Aciclo Valladares Urruela quien fue “manejó las acciones de las off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Alejos Cámbara. Cada uno de estas offshore eran a su vez propietarias de un apartamento en el edificio Casa Margarita. De igual manera, gestionó y administró materialmente otro apartamento en el mismo complejo y propiedad de Luces International Inc, el que también fue adquirido con recursos de la misma naturaleza”.

Lea además: Cómo los aplausos a la Cicig se convirtieron en injerencia extranjera, según Iván Velásquez

También como dádiva o regalo, Alejos Cámbara le entregó a Pérez Molina, días después de haber sido electo presidente, en 2011, la casa de la 19 avenida 3-90, Vista Hermosa I, zona 15, “para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”.

La operación fue a través de Neoproyectos S. A.. “Dicho inmueble fue recibido y usufructuado por Pérez Molina mientras ejercía su mandato. Alejos simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos S. A. y Otto Pérez Molina sobre dicha casa y participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de Neoproyectos s .a, Jorge Alberto Arevalo Castillo, y el fingimiento de una fecha falsa.

Este nuevo caso se desprende de los casos Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.

Más implicados

De esa cuenta hay cuatro órdenes de captura, cinco citaciones al juzgado y dos solicitudes de retiro de antejuicio.

Nombre Condición Delitos Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia. Detenido Asociación ilícita, lavado, cohecho activo y cohecho pasivo. William Balz Gallardo, desarrollador inmobiliario. Con orden de captura Asociación ilícita, lavado y defraudación tributaria. Manuel de Jesús Palma y Palma, abogado. Con orden de captura Asociación ilícita y lavado. Ricardo López Barrientos, abogado. Con orden de captura Asociación ilícita y lavado. Gustavo Espina Salguero, exvicepresidente de la República. Citación a declarar Asociación ilícita y lavado. Beatriz Bianchi de Alejos Citación a declarar Lavado Rafael Escobar Pereira Citación a declarar Lavado Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de la Presidencia y expresidente del IGSS. Citación a declarar Asociación ilícita, lavado y cohecho pasivo. Otto Pérez Molina, expresidente de la República. Citación a declarar Asociación ilícita, lavado y cohecho pasivo. Roberto Alejos Vásquez, diputado al Parlacén. Solicitud de retiro de antejuicio Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía. Solicitud de retiro de antejuicio

Contenido relacionado

> Cicig comienza a retirarse como querellante adhesivo por vencimiento de su mandato

> Guatemala tiene poca capacidad de combatir corrupción, según estudio

> Los voceros de la desinformación: así operan las articuladas redes de netcenters