Autoridades efectúan operativos en centros nocturnos de la ciudad

La PNC efectúa revisiones en centros nocturnos. Foto Prensa Libre: PNC.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Migración y la Policía Nacional Civil (PNC) efectúan operativos en centros nocturnos de la zonas 7 y 11 capitalinas con el fin de localizar armas de fuego, drogas, personas menores de edad posiblemente victimas de trata y migrantes irregulares que podrían ser prostituidos.

“Estamos verificando que los ciudadanos no porten armas de fuego ilegal, mientras consumen bebidas alcohólicas porque ponen en riesgo su vida y la de otras personas. Si se encuentran con ilícitos se les pondrán a disposición de los tribunales”, afirmó Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.

Con la finalidad de prevenir hechos delictivos, agentes de la comisarías de San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Quetzaltenango, realizan operativos en calles, avenidas y negocios de bebidas embriagantes. #ProtegerYServir pic.twitter.com/ixqnOliMU8 — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 25, 2020

Además, explicó que las autoridades buscan verificar que los negocios cumplan con todos los requisitos como registros sanitarios, patentes y documentos para que no operen de forma ilegal y también que cumplan con todas las medidas sanitarias como el distanciamiento social.

El vocero agregó que, la institución también efectúa operativos de identificación de vehículos, motocicletas y personas para verificar que los carros no tengan reportes de robo, no trasladen drogas o armas y también que los pilotos no conduzcan ebrios.

En dicha diligencia, verifican que cada lugar cuente con la documentación de registro sanitario, patentes y documentación de autorización para operar como centro nocturno. 2/2 pic.twitter.com/maOBD15SXM — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 25, 2020

Agregó que los sectores donde se efectúan las operaciones son: el Periférico, calzada Roosevelt, bulevar Liberación y otros puntos del país como Chimaltenango.

No obstante, se pudo constatar que en la Plaza del Mariachi en zona 3 se realizaba una fiesta sin distanciamiento social entre los asistentes, pero una patrulla de la PNC llegó al lugar a retomar el orden.

Rescatan a menor

Durante un allanamiento de trata de personas, una menor de 15 años que, tenía activa una alerta Alba Keneth fue rescatada, porque estaba siendo explotada sexualmente en Esquipulas, Chiquimula.