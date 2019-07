Buscan suspender elección de magistrados de salas por falta de transparencia e idoneidad

Comisión de Postulación conformada en el 2014. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por opacidad en la convocatoria y falta de idoneidad de cuatro magistrados electos, la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads) presentó un amparo contra la elección efectuada por magistrados de Cortes de Apelaciones para integrar la comisión de postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por este amparo y por el interpuesto por el magistrado Noé Ventura Loyo, no se podrá constituir la postuladora, pues antes deben resolverse las acciones.

Eleonora Muralles, presidenta de Fads, dijo que el amparo, que fue presentado el viernes, tiene como objetivo dejar sin efecto la elección de 12 magistrados de la Corte de Apelaciones designados para integrar la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia y se impida la participación de cuatro magistrados cuya honorabilidad ha sido cuestionada.

De acuerdo con Muralles, se incumplió con el mandato de revisar la idoneidad y las calidades de los electos, se obvió el principio de representación de minorías que ordena la Ley de Comisiones de Postulación y además la convocatoria para esa elección no fue pública y solo habría sido distribuida por mensajes de Whatsapp, lo que opaca la elección.

“Lo presenté a título personal en contra del Instituto de Magistrados porque creemos que no les corresponde convocar a esa elección y por la manera como se dio el proceso, la cual fue muy oscura porque solo hubo una planilla y la cual aparentemente fue consensuada por varios personajes que se reunieron con un personaje que vive en Nicaragua y para efectos de legalidad la presentan como planilla única, sin percatarse de lo que establece la Ley de Comisiones de Postulación”, indicó Muralles.

La presentación de una planilla en el seno de magistrados de cortes de Apelaciones desató señalamientos fuertes, incluso de que cinco grupos habían negociado para tener una cuota de poder y que la negociación se había dado luego de que un grupo de magistrados regresó de Nicaragua, donde se encuentra asilado Gustavo Herrera, quien ha influido en las postuladoras.

Herrera fue sindicado de haber desfalcado al Seguro Social y de haber influido desde las comisiones de postulación en las elecciones de magistrados de la Cortes Suprema de Justicia y salas de Apelaciones en el 2017.

Los cuestionados

La directiva de Fads manifestó que cuatro de los magistrados de los 12 que fueron electos tienen señalamientos, que los podría dejar fuera del proceso de selección de magistrados.

El magistrado Romero Monterrosa Orellana fue denunciado de haber protegido al alcalde de Jalapa, Mario Estrada, al desestimar un antejuicio en su contra. A Harold Estuardo Ortiz se le denunció por abuso de autoridad y prevaricato, por favorecer desde el pleno de magistrados de CSJ al diputado Felipe Alejos.

Edwin Ruano otorgó medidas sustitutivas a Irina y Anastasia Bitkov, con una fianza de Q50 mil, y Miguel Catalán Orellana fue citado a declarar por financiamiento electoral ilícito. Además, la sala que integra otorgó un amparo para detener la cancelación del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Integrarán postuladora de CSJ

Romeo Monterrosa Orellana Fausto Fernando Maldonado Méndez Dixon Díaz Mendoza Harold Estuardo Ortiz Pérez Edwin Roberto Ruano Martínez Jorge Alberto González Barrios Miguel Enrique Catalán Orellana Gustavo Adolfo Samayoa Romero Nicolás Cuxil Guitz Cathy Rossana López Rodríguez Aracely Amaya Fabián Wendy Angélica Ramírez López

Se trató de obtener la postura de los magistrados señalados, pero la vicepresidenta del Consejo de la Carrera Judicial, Gilma Valladares, dijo que están imposibilitados de hacerlo para “no litigar en los medios”.

El magistrado Ventura Loyo, quienintegra la Sala de Apelaciones de Femicidio fue el primero en presentar un amparo contra la elección que hicieron sus pares el 27 de junio pasado, un día después de regresar de un viaje a Nicaragua.

Los argumentos de Ventura Loyo son los mismos que presentó Fads y su amparo está en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.

Proceso tendría atraso

El presidente de la Comisión de Postulación de CSJ y rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano, dijo que la elección del viernes pasado del Colegio de Abogados es un paso importante porque de esa manera están conformados tres de los cuerpos que integran la Comisión de Postulación, pero aún no se va a instalar por los amparos presentados.

“Tengo entendido que hay un amparo presentado y por tanto no se resuelva alguna de las formas ese amparo considero que aún no se va a instalar la Comisión. Esperemos que la resolución de este amparo sea en dos a tres días y eso ya no depende de nosotros, depende de un procedimiento y hay que respetarlo”, dijo Serrano.

El presidente de la comisión añadió que una vez est instalada se hará el cronograma. “En el cronograma hay que respetar los tiempos que establece la Ley de Comisiones de Postulación para que haya presentación de señalamientos, impugnaciones, documentos. Entonces esos tiempos se tienen que dar de tal manera que si no da el cronograma para que sean entregadas las listas el 23 de septiembre, pues tendremos que alargarlo”, señaló.

“Es muy prematuro decir si será después del 13 de octubre, todavía no ha sido instalada la comisión y hasta que sea instalada podremos hacer el cronograma. Nuestra intención es cumplir con los tiempos que están establecidos”, refirió Serrano.

Eligen a comisionados

Entre edecanes y comida se realizó el pasado viernes la elección de los comisionados que representarán al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante las comisiones de postulación de CSJ y Apelaciones.

En el proceso participaron 10 planillas para CSJ y 11 para Apelaciones. La elección se hace por medio del método de representación de minorías.

Las planillas que tendrán representación en la Comisión de Postulación de CSJ son: la planilla 1 vinculada a Fredy Cabrera, obtuvo 1 comisionado; la planilla 2, vinculada a los abogados de Mixco y Juan Carlos Godínez, obtuvo 2; la planilla 3, de Luis Fernando Ruiz, 2; la planilla 4, de Héctor Pérez Aguilera, 1; la planilla 5, 1; la planilla 6, vincualda al oficialismo y dirigida por el exmagistrado Luis Pineda Roca, 1; la planilla 7, de Estuardo Gálvez y el decano de Derecho de la Usac, Gustavo Bonilla, 3, y la planilla 10, vinculada con grupos defensores de derechos humanos, 1. Los mismos cargos son para Apelaciones.

CSJ

Dennis Billy Herrera Arita, Organización de Profesionales por la Justicia (planilla 1)

Jorge Emilio Morales Quezada, Alianza de Profesionales por la Justicia (planilla 2)

Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez, Alianza de Profesionales por la Justicia (planilla 2)

María Eugenia Erazo Guerra de Urzúa, Unión Gremial (planilla 3)

Érick de Jesús Catalán Ortiz, Coalición Gremial (planilla 3)

Luis Gilberto Chigua Calderón, Unión Gremial (planilla 5)

Myrian Eugenia López Miyares, Dignificación profesional (planilla 4)

Adolfo Quiñónez Furlán, Edificando justicia (planilla 6)

Fernando Antonio Chacón Urízar, Plataforma de Profesionales por la Justicia (planilla 7)

Julio César Cuyuch Tuj, Plataforma de Profesionales por la Justicia (planilla 7)

Alicia del Carmen Franco Flores, Plataforma de Profesionales por la Justicia (planilla 7)

Alejandro Arenales Farner, Juristas por Guatemala (planilla 10)

Apelaciones

Juan Salvador Soto Hernández, Organización de Profesionales por la Justicia (planilla 1)

Carlos Alfredo Jáuregui Muñoz, Alianza de Profesionales por la Justicia (planilla 2)

Jennifer Candelaria DellAcqua Lima, Alianza de Profesionales por la Justicia (planilla 2)

Olga del Rosario Alfaro Pineda, Coalición Gremial (planilla 5)

Luis Fernando Ruiz Ramírez, Unión Gremial (planilla 3)

Carlos Aníbal Hernández Martínez, Unión Gremial (planilla 3)

Gloria Elizabeth Ortiz Mérida, Dignificación profesional (planilla 4)

Henry Giovanni Dubón Ruano, Edificando justicia (planilla 6)

Lidia Judith Urízar Castellanos, Plataforma de Profesionales por la Justicia (planilla 7)

Norma Beatriz Santos Quezada, Plataforma de Profesionales por la Justicia (planilla 7)

Hugo Enrique Cabrera Navas, Plataforma de Profesionales por la Justicia (planilla 7)

Gladys Verónica Ponce Mejicanos, Juristas por Guatemala (planilla 10)

