Comisión pesquisidora recomienda no retirarle la inmunidad al magistrado de la CC Francisco de Mata Vela

Los integrantes de la Comisión Pesquisidora recomendarán este lunes 21 de junio al pleno del Congreso no retirar la inmunidad al magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), José Francisco de Mata Vela, según publicó en su cuenta de Twitter el presidente de esa sala de trabajo, el diputado Mario Taracena.

La solicitud de antejuicio fue presentada por integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la CC: José Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y el ya fallecido Bonerge Mejía por un amparo que la CC otorgó contra la decisión del expresidente Jimmy Morales de expulsar al embajador del Reino de Suecia, Anders Kompass, en 2019.

La pesquisidora está integrada por los diputados Daisy Anayté Guzmán Velásquez, secretaria; Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez vocal primero; Oto Leonel Callejas, vocal segundo; y Andy Arnoldo Figueroa Gil, vocal tercero, quienes avalaron el documento que será presentado al pleno del Congreso.

“Por unanimidad, la Comisión Pesquisidora recomienda no retirar la inmunidad al magistrado Francisco de Mata Vela. Esta Comisión basada en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad considera que no se puede determinar la existencia de elementos de razonabilidad, ni hechos que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal, por lo que no es recomendable le sea retirada la inmunidad de la cual se encuentra investido”, refiere el documento de la pesquisidora.

Ahora será el pleno del Congreso el que resuelva si le retira o no el antejuicio al magistrado para que sea investigado de los señalamientos que hacen los dignatarios de la Nación.