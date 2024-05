La exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, acudió a una citación de la Fiscalía contra la Corrupción este miércoles 22 de mayo para rendir declaración en un caso bajo investigación.

La defensa de De la Vega sostuvo que la denuncia es ilegítima y espera que sea desestimada.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, De la Vega se limitó a proporcionar detalles, argumentando que el caso está bajo reserva.

"Es una denuncia anónima por la que me citaron hoy para dar una declaración y no le puedo decir nada porque está en reserva. No puedo darles información ni datos porque está en reserva", afirmó.

No obstante, de la Vega dijo que "lleva el ingrediente de que es una denuncia anónima".

Además, señaló que no interpondrá ninguna denuncia en respuesta y agregó: "Estoy cumpliendo con mi deber de presentarme".

Jazmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asistió a la Fiscalía contra la Corrupción este miércoles 22 de mayo de 2024. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El abogado de De la Vega, Allan Najarro, fue más enfático en sus declaraciones, calificando la denuncia como ilegítima.

"Es una denuncia interpuesta por algún ciudadano, pero carece de validez. Es una denuncia que no reúne las características de una denuncia penal. La persona que la presentó lo hizo por un escrito, sin firma y sin nombre, entonces es una denuncia espuria y por tanto ilegítima. Ya hablamos con la arquitecta que no va a tener ningún efecto legal", dijo Najarro.

Najarro explicó que De la Vega se presentó ante la Fiscalía no en calidad de agraviada ni sindicada, sino únicamente por cuestiones investigativas.

"Ella pudo haber venido sola sin la presencia de un abogado porque es solo para requerir información que el MP está solicitando", añadió.

Jazmín de la Vega fue destituida el 17 de mayo, según el Ejecutivo por haber autorizado “pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.

Junto a la exfuncionaria, el Gobierno también anunció la salida de dos viceministros, asesores y personal afín.

El Ejecutivo amplió detalles de la remoción de De la Vega el pasado 21 de mayo, apartándola de temas judiciales.

Según detalló Ana Glenda Tager, secretaria Privada de Presidencia, la destitución de De la Vega tuvo lugar por haber incumplido con órdenes del presidente Bernardo Arévalo.

Lea también: Los 124 días de Jazmín de la Vega en el gobierno de Bernardo Arévalo

“Ella incumplió una orden del presidente, pero no cometió alguna acción que implique persecución legal en su contra. La ministra perdió la confianza del presidente porque había un mecanismo establecido y no lo cumplió”, dijo Tager.

La destitución de De la Vega ocurre en el contexto de un caso de supuesta red de trata de personas que habría operado en el CIV, según reveló el 21 de mayo la Comisión Nacional contra la Corrupción.

Según indicó en la publicación, la posible red de trata de personas se habría instaurado en la institución durante administraciones anteriores, aunque no se precisó en que período.

El Ministerio Público informó que comenzó “de oficio” una investigación ante estos señalamientos.

“Las acusaciones son graves y, de comprobarse su veracidad, suponen una violación a los derechos humanos de las personas involucradas y una trágica muestra más de los niveles de corrupción que perjudican al Estado”, señaló la Comisión, sin especificar en qué administración se habrían dado los hechos.