Desacuerdos prevalecen en Comisión de CSJ por fecha para integrar nómina de candidatos

Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, a excepción de Gustavo Bonilla de la Universidad de San Carlos, buscan que la votación para integrar la nómina de 26 candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia sea el 21 de septiembre y no el 23 como quieren los magistrados y los representantes del Colegio de Abogados.

Debido a que en la sesión de la comisión cuando se aprobó el cronograma de trabajo no se estableció la fecha de la votación, en la sesión de este 28 de agosto, el presidente de la Comisión, Félix Serrano, propuso que se aprobara de una vez la fecha. Sin embargo, los otros integrantes de la comisión no estaban de acuerdo.

Serrano pidió a los comisionados que hicieran sus propuestas, incluso instó a que hablen con sus colegas de la otra comisión -Apelaciones- para ver si aceptan cambiar fechas debido a que esa postuladora ya definió domingo 22 y lunes 23 de septiembre para reunirse e integrar la nómina de 282 candidatos y enviarla al Congreso.

El presidente de la Comisión dijo que se debe ser sensato y hacer la votación el sábado 21 y dejó sobre la mesa que otras alternativas hay, incluso invitó a los comisionados a que convenzan a sus colegas de Corte Suprema y Colegio de Abogados -que integran la comisión de apelaciones- que les cambien los días.

“Sí nosotros no llegamos a un acuerdo, el sábado – 21 de septiembre – , por qué no hay otro día, convocaré a la reunión y los que no estén serán denunciados al Ministerio Público por incumplimiento de deberes, por imposibilitar entregar la lista a tiempo. Yo tengo que salvar mis espaldas, si no me dan soluciones yo tengo que salvar mis espaldas”, refirió Serrano.

El decano de la Universidad Rafel Landívar, Jorge Arauz, apeló a los dos grupos -magistrados y del CANG- para que se vote el 21 de septiembre, debido a que ellos están en las dos comisiones y no ve posible que se modifiquen las fechas de la otra postuladora.

“Los decanos estamos en las dos comisiones de comisionados, por lo que instamos a que vengamos el 21, nosotros estamos en las dos comisiones y vemos complejo cambiar una fecha, la otra comisión ya aprobó en esos términos, del lado de los decanos reiteramos que sea el 21 de septiembre”, dijo Arauz.

Dennis Herrera, representante del Colegio de Abogados y Notarios, está consciente de que en la última sesión debieron haber aprobado la fecha, pero por la importancia que tiene la Corte Suprema de Justicia se vote de último para tener más tiempo y entregar una lista con los mejores candidatos.

“Yo solicito que lo sometamos a votación que sea lunes para terminar de revisar los expedientes, para mandar la nómina con los mejores y tener el tiempo suficiente”, dijo el abogado.

El magistrado Dixon Díaz dijo que en la mesa había dos propuestas, una para el 21 y otra para el 23 de septiembre, y que se entrara a votar.

“Nuestras fechas de reunión son lunes y miércoles, entonces porque no se tomó a consideración el reglamento”, dijo el magistrado.

Luego de la discusión hubo 12 votos para que se realizará el 21 de septiembre y 22 en contra. Entre los votos a favor estaban dos del Colegio de Abogados, nueve de los decanos y el presidente; mientras que en los votos en contra estaba el de Bonilla, como decano, 12 magistrados y 10 del Colegio de Abogados.

La intención de que esta comisión deba votar primero se debe al conflicto de interés que puede genera el “yo te elijo, tu me elijes”, como mecanismo de pago de favores.

Revisarán requisitos

Durante la sesión se realizó un ejercicio de como se verificarán los requisitos establecidos en la convocatoria.

El ejemplo se hizo con el expediente de la magistrada Zonia de la Paz Santizo y luego de una hora se descubrió que tenía un error en un documento que extendió el Tribunal Supremo Electoral, ya que le consignó su nombre como Zonia Santiago.

La revisión de expedientes se hará a partir del sábado en 12 ternas. Se tiene previsto que la revisión de cada expediente se lleve 30 minutos.

Grupo 1

Gustavo Samayoa, Magistrado

Julio Cuyuch, Cang

Estuardo Argueta, Decano

Grupo 2

Aracely Amaya

Alicia Franco

David González

Grupo 3

Edwin Ruano

Dennis Herrera

Guillermo Arauz

Grupo 4

Wendy Ramírez

Luis Chigua

Juan Carlos Rodil

Grupo 5

Harold Ortíz

Alejandro Arenales

Jary Méndez

Grupo 6

Romeo Monterrosa

Érick Catalán

Ana Suásnavar

Grupo 7

Jorge González

Eugenia Erazo

Enrique Sánchez

Grupo 8

Fausto Maldonado

Mynor Domínguez

Gustavo Bonilla

Grupo 9

Nicolás Cuxil

Adolfo Quiñónez

Luis Cabrera

Grupo 10

Dixón Diaz

Miriam López

Mario García

Grupo 11

Rossana López

Fernando Chacón

Luis Ruano

Grupo 12

Miguel Catalán

Jorge Morales

Luis Aragón

Modifican requisito

Con 26 votos a favor, la comisión aprobó modificar el requisito de presentar la constancia emitida por la Universidad de San Carlos de haber dado clases, debido a que la Universidad esta ocupada por estudiantes.

Por lo que será solo necesario presentar una declaración jurada en la que se afirme que el candidato ha dado clases en esa universidad.

También con 35 votos se aprobó ampliar el horario de recepción de expedientes el 30 de septiembre, hasta las 18 horas.

Además, la Fundación Myrna Mack presentó un amparo con lo que busca que el Consejo de la Carrera Judicial envié el listado de jueces y magistrados a la Comisión como candidatos idóneos, como lo establecen los artículos 76 y 77 de la Ley de la Carrera Judicial.

La acción se presentó debido a que la Comisión no estableció ese requisito o esa información al Consejo de la Carrera Judicial.

